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14 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Demokratların muvaffakıyetine çok duâ ediyorum

Risale-i Nur'dan
14 Mayıs 2020, Perşembe
Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Evvelâ: Hem sizin, hem bu memleketin, hem âlem-i İslâm’ın mühim bayramlarının mukaddemesi olan, bu memlekette şeair-i İslâmiyenin yeniden parlamasının bir müjdecisi olan ezan-ı Muhammedî’nin (asm) kemal-i ferahla on binler minarelerde okunmasını tebrik ediyoruz. Ve seksen küsur sene bir ibâdet ömrünü kazandıran Ramazan-ı Şerifteki ibâdet ve duâlarınızın makbuliyetine “Âmin” diyerek rahmet-i İlâhiyeden herbir gece-i Ramazan bir Leyle-i Kadir hükmünde sizlere sevap kazandırmasını niyaz ediyoruz. Bu Ramazan’da şiddetli zaafiyet ve hastalığımdan tam çalışamadığıma sizlerden mâne- vî yardım rica ederim.

Saniyen: Benim son hayatımı Isparta havâlisinde geçirmek büyük bir arzumdur. Ve Nur Efesinin dediği gibi demiştim: “Isparta, taşıyla toprağıyla benim için mübarektir.” Hatta yirmi beş seneden beri beni işkence ile tâzib eden eski hükûmete kalben ne vakit hiddet etmişsem, hiçbir zaman Isparta hükûmetine hiddet etmeyip o mübarek vatandaki hükûmetin hatırı için ötekileri de unutuyordum. 

Hususan oradaki eski tahribatı tamirata başlayan hakiki vatanperverler olan Demokrat namında hamiyetli Ahrarlar, yani hürriyetperverler, Nur ve Nurcuları takdir etmelerine çok minnettarım. Onların muvaffakıyetine çok duâ ediyorum. İnşaallah, o Ahrarlar istibdad-ı mutlakı kaldırıp tam bir hürriyet-i şer’iyeye vesile olacaklar.

Emirdağ Lâhikası, mektup no: 235, s. 347-48

***

Kahraman Burhan’ın Serbest Fırkasının reisine verdiği cevap güzeldir. Evet, Nurcular, siyasetlerle alâkaları olmaz. Yalnız iman hakikatleriyle bütün hayatları bağlıdır. Şimdiye kadar gizli komiteden, siyaseti dinsizliğe ve zındıkaya alet edenler, istibdad-ı mutlakla Nurcuları ezdiler. 

İnşaallah, bir sebep çıkar (HÂŞİYE) o istibdadı kıracak, masum ve mazlum Nurcuları kurtaracak. Fakat çok dikkat ve ihtiyat lâzımdır. Risale-i Nur, dünyada her cereyanın fevkinde bulunması ve umumun malı olması cihetiyle, bir tarafa tâbi ve dâhil olmaz. Belki mütecaviz dinsizlere karşı haklı tarafa yardımcı olur ve dost olur ve ihtiyat kuvveti hükmünde onlara bir nokta-i istinad olur.

HÂŞİYE: Demokrat çıktı, bir derece kırdı.

Emirdağ Lâhikası, mektup no: 102, s. 191

LÛ­GAT­ÇE:

Ahrar: Hürriyetçiler, hürriyet taraftarları, siyasette “hürriyet”i esas alanlar.

fevkinde: Üzerinde.

hürriyetperver: Hürriyet taraftarı, hürriyet sever.

hürriyet-i şer’iye: İslâma uygun olan hürriyet.

istibdad-ı mutlak: Tam bir baskı, diktatörlük, keyfî idare.

mukaddeme: Başlangıç.

muvaffakıyet: Başarı.

nokta-i istinad: Dayanak noktası.

saniyen: İkinci olarak.

şeair-i İslâmiye: İslâma ait semboller.

tâzib etmek: Sıkıntı vermek, eziyet etmek.

zındıka: Dinsizlik.

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