"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 OCAK 2025 CUMA - YIL: 55

Dünya, büyük bir manevî buhran geçiriyor

Risale-i Nur'dan
24 Ocak 2025, Cuma
Dünya, büyük bir manevî buhran geçiriyor. Manevî temelleri sarsılan Garb cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir taun felâketi, gittikçe yeryüzüne dağılıyor.

Bu müthiş sârî illete karşı İslâm cemiyeti ne gibi çarelerle karşı koyacak? Garbın çürümüş, kokmuş, tefessüh etmiş, bâtıl formülleriyle mi? Yoksa, İslâm cemiyetinin ter ü taze iman esaslarıyla mı? Büyük kafaları gaflet içinde görüyorum. İman kalesini küfrün çürük direkleri tutamaz. Onun için, ben yalnız iman üzerine mesaimi teksif etmiş bulunuyorum.

Risale-i Nur’u anlamıyorlar, yahut anlamak istemiyorlar. Beni skolastik bataklığı içinde saplanmış bir medrese hocası zannediyorlar. Ben, bütün müsbet ilimlerle, asr-ı hâzır fen ve felsefesiyle meşgul oldum. Bu hususta en derin meseleleri hâllettim. Hatta bu hususta da bazı eserler telif eyledim. Fakat ben öyle mantık oyunları bilmiyorum, felsefe düzenbazlıklarına da kulak vermem. Ben, cemiyetin iç hayatını, manevî varlığını, vicdan ve imanını terennüm ediyorum, yalnız Kur’ân’ın tesis ettiği tevhid ve iman esası üzerinde işliyorum ki; İslâm cemiyetinin ana direği budur. Bu sarsıldığı gün, cemiyet yoktur.

Bana, ‘Sen şuna buna niçin sataştın?’ diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evlâdım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de, ayağım ona çarpmış; ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hâdise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler!..

Beni, nefsini kurtarmayı düşünen hodgâm bir adam mı zannediyorlar? Ben, cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de. Seksen küsur senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında, yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. Divan-ı harplerde bir cani gibi muamele gördüm, bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilâttan men edildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere maruz kaldım. Zaman oldu ki, hayattan bin defa ziyade, ölümü tercih ettim. Eğer dinim intihardan beni men etmeseydi, belki bugün Said topraklar altında çürümüş gitmişti.

(Tarihçe-i Hayat, Eşref Edib’in Bediüzzaman’la röportajından, s. 644)

LÛ­GAT­ÇE:

asr-ı hâzır: şimdiki asır.

buhran: bir işin tehlikeli, karışık bir hâl alması, bunalım, zor durum, kriz.

divan-ı harp: harp divanı, askerî mahkeme.

Garb: Batı, Batı kültür ve medeniyeti.

hodgâm: kendi keyfini düşünen, bencil.

ihtilât: karışıp görüşme, beraber yaşama.

illet: hastalık.

sârî: sirayet eden, bulaşıcı, salgın.

skolastik: Avrupa Orta Çağı felsefesi.

taun: veba.

tefessüh: çürüme, kokuşma.

teksif: yığma, toplama.

ter ü taze: çok taze, taptaze.

terennüm: anlatma, ifade etme.

Okunma Sayısı: 236
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump’tan Putin’e: Savaşa son verin

    Almanya'dan İsrail'e: “İşgalci yerleşimcileri durdur”

    Rutte: Muhtemel bir Ukrayna mağlubiyeti NATO'ya trilyonlara mal olur

    Los Angeles yeniden yanıyor

    79 kişinin öldüğü yangın faciasına ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi

    Pencereden atlayarak kurtulmuşlar

    Lübnan'dan İsrail'e geçerken irtibat kesilen 3 Türk vatandaşına ilişkin temaslar sürüyor

    İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkesi 633 kez ihlal etti

    Kartalkaya'daki otel yangınında vefat eden 78 kişinin kimlikleri tespit edildi

    Sistem bozuk, kuralsızlık hâkim - Yargı süreçleri işletilsin

    Dünya acımızı paylaştı

    Gazze’de kaybedecek zaman yok

    'İsrail’le ticaret normalleşebilir'

    MSB, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını açıkladı

    Sorumlular hesap versin

    AB ile ilişkilerimiz normalleşmeli

    Hukuk zorlanıyor

    Fransa, Esad için yeni bir tutuklama emri çıkardı

    'Deprem fırtınası yaşanabilir'

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tamirat tedrici ve yorucudur
    Faruk ÇAKIR

    Kıyamet bundan kopar
    Ahmet DURSUN

    Eksen kayması
    Cevher İLHAN

    “Süreç”in çözüm çaresi
    Ali FERŞADOĞLU

    Gönül ve ülkeler kelâm ile fethedilir
    Ahmet BATTAL

    Yapay zekâ ve Risalepedia
    Risale-i Nur'dan

    Dünya, büyük bir manevî buhran geçiriyor
    Abdurrahman AYDIN

    Mezhep ihtilaflarının sebep ve hikmetleri - 1
    Caner KUTLU

    Sağlam bir vücut için sağlam bir yol

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.