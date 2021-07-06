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6 TEMMUZ 2021 SALI - YIL: 52

Ehl-i hakkın ihtilâfından istifade ediyorlar

Risale-i Nur'dan
06 Temmuz 2021, Salı
(Dünden devam)

Dördüncü sual: Ehl-i dalâletin kazandıkları muvaffakıyet ve gösterdikleri kuvvet ve ehl-i hidayete galebeleri gösteriyor ki, onlar bir kuvvete ve bir hakikate istinad ediyorlar. Demek ya ehl-i hidayette zaaf var, ya onlarda bir hakikat var?

Elcevap: 

Hâşâ! Ne onlarda hakikat var, ne ehl-i hakta zaaf vardır. Fakat maatteessüf, kàsıru’n-nazar, muhakemesiz bir kısım avam tereddüde düşüp vesvese ediyorlar, akidelerine halel geliyor.

Çünkü diyorlar: “Eğer ehl-i hakta tam hak ve hakikat olsaydı, bu derece mağlûbiyet ve zillet olmamak gerekti. Çünkü hakikat kuvvetlidir. [“Hak daima üstün gelir; ona karşı galebe edilmez.” (Keşfü’l-Hafa, 1: 127, hadis no: 362.)] olan kaide-i esasiye ile, kuvvet haktadır. Eğer o ehl-i hakka mukabil, galibâne gelen ehl-i dalâletin hakikî bir kuvveti ve bir nokta-i istinadı olmasaydı bu derece galibiyet ve muvaffakıyet olmamak lâzım gelecekti?”

Elcevap: Ehl-i hakkın mağlûbiyeti kuvvetsizlikten, hakikatsizlikten gelmediği, sâbık işaretlerle kat’î ispat edildiği gibi; ehl-i dalâletin galebesi kuvvetlerinden ve iktidarlarından ve nokta-i istinad bulmalarından gelmediği, yine o işaretlerle kat’î ispat edildiğinden, bu sualin cevabı, sâbık işaretlerin heyet-i mecmuasıdır. 

Yalnız burada desiselerinde istimal ettikleri bir kısım silâhlarına işaret edeceğiz. 

Şöyle ki: Ben kendim mükerreren müşahede etmişim ki, yüzde on ehl-i fesat, yüzde doksan ehl-i salâhı mağlûp ediyordu. 

Hayretle merak ettim. Tetkik ederek kat’iyen anladım ki, o galebe kuvvetten, kudretten gelmiyor, belki fesattan ve alçaklıktan ve tahripten ve ehl-i hakkın ihtilâfından istifade etmesinden ve içlerine ihtilâf atmaktan ve zayıf damarları tutmaktan ve aşılamaktan ve hissiyat-ı nefsaniyeyi ve ağraz-ı şahsiyeyi tahrik etmekten ve insanın mahiyetinde muzır madenler hükmünde bulunan fena istidadları işlettirmekten ve şan ve şeref namıyla, riyakârâne nefsin firavuniyetini okşamaktan ve vicdansızca tahribatlarından herkes korkmasından geliyor. Ve o misillü şeytanî desiseler vasıtasıyla, muvakkaten ehl-i hakka galebe ederler. Fakat [“Akıbet takva sahiplerinindir.” (A’raf Sûresi: 128.)] sırrıyla, ”Hak daima üstün gelir; ona karşı galebe edilmez.” düsturuyla, onların o muvakkat galebeleri, menfaat cihetinde onlar için ehemmiyetsiz olmakla beraber, Cehennemi kendilerine ve Cenneti ehl-i hakka kazandırmalarına sebeptir.

Lem’alar, On Üçüncü Lem’a, s. 169

LÛ­GAT­ÇE:

ağraz-ı şahsiye: Şahsî kinler, garazlar.

ehl-i dalâlet: Dalâlet ehli; hak yoldan ayrılanlar, iman ve İslâmiyet yolundan sapanlar.

ehl-i salâh: Salih, doğru, adaletli olan kimseler.

hissiyat-ı nefsaniye: Nefse ait duygular.

ihtilâf: Anlaşmazlık, uyuşmazlık; ikilik, ayrılık.

kàsıru’n-nazar: Dar görüşlü.

muvakkat: Geçici.

nokta-i istinad: Dayanak noktası.

sâbık: Geçen.

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