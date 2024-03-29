"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2024 CUMA - YIL: 55

Hâlık-ı Rahîm şükür istiyor, israf ise şükre zıttır

Risale-i Nur'dan
29 Mart 2024, Cuma
BİRİNCİ NÜKTE

Hâlık-ı Rahîm, nev-i beşere verdiği nimetlerin mukabilinde şükür istiyor. İsraf ise şükre zıttır, nimete karşı hasaretli bir istihfaftır. İktisad ise, nimete karşı ticaretli bir ihtiramdır.

Evet, iktisad hem bir şükr-ü manevî, hem nimetlerdeki rahmet-i İlâhiyeye karşı bir hürmet, hem kat’î bir surette sebeb-i bereket, hem bedene perhiz gibi bir medar-ı sıhhat, hem manevî dilencilik zilletinden kurtaracak bir sebeb-i izzet, hem nimet içindeki lezzeti hissetmesine ve zâhiren lezzetsiz görünen nimetlerdeki lezzeti tatmasına kuvvetli bir sebeptir. İsraf ise, mezkûr hikmetlere muhalif olduğundan, vahim neticeleri vardır.

İKİNCİ NÜKTE

Fâtır-ı Hakîm, insanın vücudunu mükemmel bir saray suretinde ve muntazam bir şehir misalinde yaratmış. Ağızdaki kuvve-i zaikayı bir kapıcı, a’sab ve damarları telefon ve telgraf telleri gibi, kuvve-i zaika ile merkez-i vücuddaki mide ile bir medar-ı muhabereleridir ki, ağza gelen maddeyi o damarlarla haber verir. Bedene, mideye lüzumu yoksa “Yasaktır” der, dışarı atar. Bazen de, bedene menfaati olmamakla beraber, zararlı ve acı ise, hemen dışarı atar, yüzüne tükürür.

İşte madem ağızdaki kuvve-i zaika bir kapıcıdır; mide, cesedin idaresi noktasında bir efendi ve bir hâkimdir. O saraya veyahut o şehre gelen ve sarayın hâkimine verilen hediyenin yüz derece kıymeti varsa, kapıcıya bahşiş nev’inden ancak beş derecesi muvafık olur, fazla olamaz. Tâ ki kapıcı gururlanıp, baştan çıkıp, vazifeyi unutup, fazla bahşiş veren ihtilâlcileri saray dahiline sokmasın.

İşte bu sırra binaen şimdi iki lokma farz ediyoruz: Bir lokma, peynir ve yumurta gibi mugaddi maddeden kırk para, diğer lokma en a’lâ baklavadan on kuruş olsa; bu iki lokma, ağza girmeden, beden itibarıyla farkları yoktur, müsâvîdirler. Boğazdan geçtikten sonra, ceset beslemesinde yine müsâvîdirler. Belki bazen kırk paralık peynir daha iyi besler. Yalnız ağızdaki kuvve-i zaikayı okşamak noktasında yarım dakika bir fark var. Yarım dakika hatırı için kırk paradan on kuruşa çıkmak ne kadar manasız ve zararlı bir israf olduğu kıyas edilsin.

Şimdi saray hâkimine gelen hediye kırk para olmakla beraber, kapıcıya dokuz defa fazla bahşiş vermek, kapıcıyı baştan çıkarır. “Hâkim benim” der. Kim fazla bahşiş ve lezzet verse onu içeriye sokacak, ihtilâl verecek, yangın çıkaracak. “Aman doktor gelsin, hararetimi teskin etsin, ateşimi söndürsün” dedirmeye mecbur edecek.

İşte iktisad ve kanaat, hikmet-i İlâhiyeye tevfîk-ı harekettir; kuvve-i zaikayı kapıcı hükmünde tutup, ona göre bahşiş verir. İsraf ise, o hikmete zıt hareket ettiği için çabuk tokat yer, mideyi karıştırır, iştiha-i hakikîyi kaybeder. Tenevvü-ü et’imeden gelen sun’î bir iştiha-i kâzibe ile yedirir, hazımsızlığa sebebiyet verir, hasta eder.

Lem’alar, On Dokuzuncu Lem’a

LÛ­GAT­ÇE:

a’sab: sinirler.

Fâtır-ı Hakîm: her şeyi bir maksada uygun ve hikmetle, benzersiz bir şekilde yaratan yüce Allah.

Hâlık-ı Rahîm: bütün varlıkların yaratıcısı olan, sonsuz merhamet ve şefkat sahibi Allah.

istihfaf: küçümseme, hafife alma.

iştiha-i kâzibe: yalancı, aldatıcı iştah.

kuvve-i zaika: tat alma duyusu.

tenevvü-ü et’ime: nimetlerin, yemeklerin çeşitliliği.

tevfîk-ı hareket: uygun hareket ve davranışta bulunma.

Okunma Sayısı: 208
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Belçika, 'Filistin Devleti'ni tanımayı görüşecek

    Bediüzzaman bir âbidedir

    İsveç’ten kovulan alçak provokatör Norveç’e gitti

    Ne yazık ki Gazzeli çocuklar bunu düşünüyor

    Kiliselerden ateşkes çağrısı

    15 günde 81 ton et satışı

    Amerikalılar Gazze’yi destekliyor

    31 Mart için geri sayım

    Servetin yüzde 40’ı yüzde 1’in elinde

    İsrail'le ticaret tam gaz sürüyor

    Almanyalı Müslümanlardan Scholz’a Gazze mektubu

    65 yaş ve üstünün işgücüne katılma oranı arttı

    Soykırım raporla belgelendi

    Kur’an’a hakaret eden ırkçı lider gözaltına alındı

    Gelir beyannamesinde son gün 1 Nisan

    20 milyon vatandaşımız yardım almak zorunda

    Sandıkta sağlam bir ders verin

    "Artık bu yönetimle bağlantımın kalmamasını istedim"

    Ukrayna F-16’ları hangi havaalanlarında kullanılırsa, bizim meşru hedefimiz olacak

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Ne olurdu? Onu, bir İslam âlimi olarak görseydiniz…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demirel: Bediüzzaman bir âbidedir
    Şükrü BULUT

    Said Nursî’ye sataşanların hedefi ne olabilir ki?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalistlerin zorbalık sâbıkası
    Ali FERŞADOĞLU

    31 Mart seçimleri
    İbrahim Aktaşcı

    Ayran doğraması orucu bozar mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Demokratik zeminin oluşması için
    Genel

    İsveç’ten kovulan alçak provokatör Norveç’e gitti
    Genel

    Bediüzzaman bir âbidedir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.