"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 KASIM 2019 PAZAR - YIL: 50

İnsanın ihtiyaçları ebede uzanmış

Risale-i Nur'dan
03 Kasım 2019, Pazar 00:07

ON DÖRDÜNCÜ NOTA

Tevhide dair dört küçük remizdir.

Birinci Remiz: Ey esbabperest insan! Acaba garip cevherlerden yapılmış bir acib kasrı görsen ki, yapılıyor. Onun binasında sarf edilen cevherlerin bir kısmı yalnız Çin’de bulunuyor, diğer bir kısmı Endülüs’te, bir kısmı Yemen’de; bir kısmı Sibirya’dan başka yerde bulunmuyor. Binanın yapılması zamanında, aynı günde şark, şimal, garb, cenubdan o cevherli taşlar kolaylıkla celb olup yapıldığını görsen, hiç şüphen kalır mı ki, o kasrı yapan usta bütün küre-i arza hükmeden bir hâkim-i mu’cizekârdır.

İşte her bir hayvan, öyle bir kasr-ı İlâhîdir. Hususan insan, o kasırların en güzeli ve o sarayların en acibidir. Ve bu insan denilen sarayın cevherleri, bir kısmı âlem-i ervahtan, bir kısmı âlem-i misalden ve Levh-i Mahfuzdan ve diğer bir kısmı da hava âleminden, nur âleminden, anâsır âleminden geldiği gibi; hâcâtı ebede uzanmış, emelleri semavat ve arzın aktârında intişar etmiş, rabıtaları, alâkaları dünya ve ahiret edvarında dağılmış bir saray-ı acib ve bir kasr-ı garibdir.

İşte ey kendini insan zanneden insan! Madem mahiyetin böyledir; seni yapan ancak o Zat olabilir ki, dünya ve ahiret birer menzil, arz ve sema birer sayfa, ezel ve ebed dün ve yarın hükmünde olarak tasarruf eden bir Zat olabilir. Öyle ise insanın ma’budu ve melcei ve halâskârı o olabilir ki, arz ve semaya hükmeder, dünya ve ukba dizginlerine mâliktir.

İkinci Remiz: Bazı eblehler var ki, güneşi tanımadıkları için, bir âyinede güneşi görse, âyineyi sevmeye başlar. Şedid bir hisle onun muhafazasına çalışır; tâ ki içindeki güneşi kaybolmasın. Ne vakit o ebleh, güneş âyinenin ölmesiyle ölmediğini ve kırılmasıyla fenâ bulmadığını derk etse, bütün muhabbetini gökteki güneşe çevirir. O vakit anlar ki, âyinede görülen güneş, âyineye tâbi değil, bekası ona mütevakkıf değil. Belki güneştir ki, o âyineyi o tarzda tutuyor ve onun parlamasına ve nuruna medet veriyor. Güneşin bekası onunla değil, belki âyinenin hayattar parlamasının bekası, güneşin cilvesine tâbidir.

Ey insan! Senin kalbin ve hüviyet ve mahiyetin bir âyinedir. Senin fıtratında ve kalbinde bulunan şedid bir muhabbet-i beka, o âyine için değil ve o kalbin ve mahiyetin için değil. Belki o âyinede istidada göre cilvesi bulunan Bâkî-i Zülcelâl’in cilvesine karşı muhabbetindir ki, belâhat yüzünden o muhabbetin yüzü başka yere dönmüş. 

Madem öyledir, “Yâ Bâkî ente’l-Bâkî” [Ey Bâkî olan Allah! Ancak Sen bâkîsin] de. Yani, madem Sen varsın ve bâkîsin; fenâ ve adem ne isterse bize yapsın, ehemmiyeti yok!

Mesnevî-i Nuriye, Zühre, s. 192

LÛ­GAT­ÇE:

aktâr: Taraflar, yanlar, her taraf, her yer.

âlem-i ervah: Ruhlar âlemi.

âlem-i misal: Görüntüler âlemi, dünyadaki işlerin görüntülendiği ve gözlendiği, ruhların bulunduğu âlem.

anâsır: Unsurlar, esaslar.

arz: Dünya, yeryüzü.

cenub: Güney.

edvar: Devirler, zamanlar, asırlar.

emel: Arzu, istek.

esbabperest: Varlıkların yaratılışlarını sebeplere bağlayan, onlardan olduğuna inanan kimse.

hâcât: Hâcetler, ihtiyaçlar.

intişar etmek: Yayılmak.

kasr: Saray.

kasr-ı garip: Garip ve harika saray.

kasr-ı İlâhî: Allah’ın yarattığı köşk, saray.

küre-i arz: Dünya.

Levh-i Mahfuz: Allah’ın ezelî ilmiyle kâinatta olmuş ve olacak şeyleri yazmış olduğu levha.

melce’: Sığınılacak yer.

remiz: İşaret.

şark: Doğu.

şimal: Kuzey.

Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye'nin tamamı güvenli bölge haline gelsin
    📷

    Karikatürler

    Halk boğaz tokluğuna çalışıyor

    Darbecilere ceza verilsin, masumlara değil

    Keşmir’de hayat zorlaşıyor

    İşgal planını bozmak farz

    Suyumuz kirleniyor

    İflâslar artacak

    İçişleri Bakanlığı: Lice'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Göztepe, Trabzonspor'u üzdü

    MSB: İkinci Rus heyetiyle görüşmeler tamamlandı

    Beşiktaş, Antalya deplasmanından 3 puanla dönüyor

    Tel Abyad’da pazar yerine terör saldırısı: 13 sivil öldü
    📷

    Bu güzelliği yerinde görmelisiniz

    140 bine yakın kişi koşacak

    İçişleri Bakanı Soylu: Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz

    'İnsanlığın yaşadığı krizlerden çıkışının yolu Veda Hutbesi'ndeki ilkelerde'

    Prof. Dr. Toros'tan "pastırma yazı'' açıklaması

    Mali'deki terör saldırısında ağır bilanço!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Perinçek’e risale
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Darbecilere ceza verilsin, masumlara değil
    Ahmet BATTAL

    Hatibden muhatabına hutbeler
    Genel

    Halk boğaz tokluğuna çalışıyor
    Genel

    Temsilcilerimiz toplandı
    Faruk ÇAKIR

    Su gibi aziz ol
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Suriye'nin tamamı güvenli bölge haline gelsin
    Adnan NACİR

    Rant Boğaz’dan gelir...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.