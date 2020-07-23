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25 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Leyâli-i aşerenizi ruh u canımla tebrik ederim

Risale-i Nur'dan
23 Temmuz 2020, Perşembe
Aziz, sıddık kardeşlerimiz,

Evvelâ: Geçen leyâli-i aşerenizi ve gelen îydinizi ruh u canımızla tebrik ve o çok mübarek gecelerdeki a’mal-i salihanızın ve duânızın makbuliyetini Rahmet-i İlâhiyeden niyaz ediyoruz.

Bu on gece Kur’ân-ı Azimüşşan’ın “Ve’l-fecri. Ve leyâlin aşrin” [Yemin olsun fecre. Ve on geceye. (Fecr Sûresi: 1-2.)] kasemi ile, onlara verdiği ehemmiyete binâen o geceler Leyle-i Kadir ve Berat ve Mi’rac nev’inde büyük kıymetleri var. Çünkü Hac sırrıyla bütün âlem-i İslâm namına her taraftan gelen binler hacıların bütün kâinatla alâkadarâne bir tarzda makbul hasenatlarına ve ümmet-i Muham- mediye Aleyhissalâtü Vesselâm hakkında ettikleri duâlarına, o gecelerde a’mâl-i sâliha ile meşgul olan mü’minler hissedâr oluyorlar. İnşâallah Nur şâkirdleri o büyük kazanca mazhardırlar. Hatta diyebiliriz ki, talebe-i ulûm-u diniye hakkında ehl-i hakikat tarafından denilmiş ki, uykuları da ibadet sayılır. Elbette böyle ağır şerâit içinde gayet ciddiyet ve tam gayret ile ulûmun en yüksek derecesindeki îmân ve Kur’ân hakikatlerinin dersinde en mükemmel talebelik vazifesini yapan Nurcular, bu leyâli-i aşerede uykuda dahi nurlarına tam mazhardırlar.

El-Bakî Hüve’l-Bâkî

Umumunuza birer birer selâm ve selâmet ve dâreynde saadetlerinize duâ eden kardeşiniz,

Said Nursî

(Gayr-i Münteşir Emirdağ-1 Mektuplarından)

***

Aziz, sıddık, sarsılmaz, sebatkâr, fedakâr kardeşlerim,

Evvelâ: “Ve’l-fecri. Ve leyâlin aşrin” senâsına mazhar o gecelerinizi ve bayramınızı ruh u canımla tebrik ederim. Ve şiddetli hastalığımın şifasına dualarınızı isterim.

Saniyen: Nurların parlak fütuhatına bir derece mümanaat fikriyle, gizli dinsizler bir kısım resmî memurları alet ederek keyfî kanunlarla ilişiyorlar. Ve has Nurcuların az bir kısmına fütur vermek için çalışıyorlar. Ezcümle, bu mübarek günlerde İstanbul’dan Rehber hakkında dinsizlik damarıyla yazılan ehl-i vukuf raporunu bana gönderdiler. Ben şiddetli ve semli hastalığım için, onlara cevap vermesini sizlere havale ediyorum.

On iki sene evvel yazılan ve aflar ve beraetler gören ve beş mahkemenin eline geçip ilişilmeyen ve iade edilen ve on bin adama, hususan gençlere zararsız menfaat veren ve zeyilleriyle beraber büyük müdafaatımda bu vatana büyük faydası ispat edilen bu eser hakkında Medresetüzzehra ve şubeleri o ehl-i vukufu susturmak ve kanun namına tam kanunsuzluk ettiklerini ve adliyede adalet hesabına dehşetli zulüm ettiklerini ve Rehber hakkında “Dini siyasete alet etmek var” demelerine mukabil, o vukufsuz ehl-i vukuf siyaseti ve adlî vazifelerini dinsizliğe alet etmek istediklerini delillerle göstermek vazifesini o Nurcu kardeşlere havale ediyorum.

El-Bakî Hüve’l-Bakî

Hasta kardeşiniz

Said Nursî

Emirdağ Lâhikası-II, s. 459

***

Umum kardeşlerimize birer birer selâm ve duâ ederiz ve duâlarını Kur’ân’ın medh ü senasına mazhar olan bu leyâli-i aşr olan on gecelerde rica ediyoruz. 

Kastamonu Lâhikası, s. 119

LÛ­GAT­ÇE:

a’mal-i saliha: Salih ameller.

dâreyn: Dünya ve ahiret.

ehl-i vukuf: Bilirkişi.

fütur vermek: Gevşeklik, usanç vermek.

hasenat: İyilikler, güzellikler.

îyd: Bayram.

kasem: Yemin.

leyâli-i aşere: Zilhicce’nin ilk on gecesi.

mümanaat: Engel olmak.

semli: Zehirli.

şerâit: Şartlar.

ulûm: İlimler.

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  • Cenk çalık

    23.7.2020 10:21:55

    Zilhicce ayının on gecesini ayet indirilerek yemin etmesi Rabbimizin bu gecelere verdiği önemi anlamamıza vesile oluyor. Üstadın izahları ve Efendimizin (asm) hadisleri eşliğinde bu geceleri değerlendirmeye çalışmalıyız...

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