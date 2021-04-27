"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Ramazan’da evrad ve ilmî derslerimizle meşguliyet

Risale-i Nur'dan
27 Nisan 2021, Salı
Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Mübarek Ramazan-ı Şerifinizi bütün ruh u canımızla tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak bu Ramazan-ı Şerifin Leyle-i Kadr’ini umumumuza bin aydan hayırlı eylesin, âmin. Ve seksen sene bir ömr-ü makbul hükmünde hakkınızda kabul eylesin, âmin.

Sâniyen: Bayrama kadar burada kalmamızın bizlere çok faydası ve hayrı olduğuna kanaatim var. Şimdi tahliye olsaydık, bu medrese-i Yusufiyedeki hayırlardan mahrum kaldığımız gibi, sırf uhrevî olan Ramazan-ı Şerifi dünya meşgaleleriyle huzur-u manevîmizi haleldar edecekti. “El-hayrü fî ma’htârahullah” [Hayır, Allah’ın seçtiğindedir.] sırrıyla, inşaallah, bunda da hayırlı büyük sevinçler olacak.

Mahkemede siz de anladınız ki; hatta kanunlarıyla da hiçbir cihette bizi mahkûm edemediklerinden, ehemmiyetsiz, sinek kanadı kadar kanunla teması olmayan cüz’î mektupların cüz’î hususiyatı gibi cüz’î şeyleri medar-ı bahis edip, büyük ve küllî mesail-i Nuriyeye ilişmeye çare bulamadılar. 

Hem gayet küllî ve geniş Nur Talebeleri ve Risale-i Nur’un bedeline, yalnız şahsımı çürütmek ve ehemmiyetten ıskat etmek bizim için büyük bir maslahattır ki, Risale-i Nur ve talebelerine kader-i İlâhî iliştirmiyor; yalnız benim şahsımla meşgul eder.

Ben de size, bütün dostlarıma beyan ediyorum ki:

Bütün ruh u canımla, hatta nefs-i emmaremle beraber Risa­le-i Nur’un ve sizlerin selâmetine, şahsıma gelen bütün zahmetleri manevî sevinç ve memnuniyetle kabul ediyorum. Cennet ucuz olmadığı gibi, Cehennem de lüzumsuz değil. Dünya ve zahmetleri fânî ve çabuk geçici olduğu gibi, bize gizli düşmanlarımızdan gelen zulüm de mahkeme-i kübrada ve kısmen de dünyada yüz derece ziyade intikamımız alınacağından, hiddet yerinde onlara teessüf ediyoruz.

Madem hakikat budur; telâşsız ve ihtiyat içinde kemal-i sabır ve şükürle, hakkımızda cereyan eden kaza ve kader-i İlâhî ve bizi himaye eden inayet-i İlâhiyeye karşı teslim ve tevekkülle ve buradaki kardeşlerimizle de hâlisâne ve tesellikârâne ve samimâne ve mütesanidâne hakikî bir ülfet ve muhabbet ve sohbetle Ramazan-ı Şerifte hayrı birden bine çıkan evradlarımızla meşgul olup ilmî derslerimizle bu cüz’î, geçici sıkıntılara ehemmiyet vermemeye çalışmak büyük bir bahtiyarlıktır. Ve Nurun pek ehemmiyetli bu imtihanındaki tesirli dersleri ve muarızlara kendini okutturması, ehemmiyetli bir fütuhat-ı Nuriyedir. HÂŞİYE

Said Nursî

HÂŞİYE: Bazı kardeşlerimizin, lüzumsuz, talebeliğini inkâr, hususan ... eskide ehemmiyetli kendi hizmet-i Nuriyelerini lüzumsuz setretmeleri, gerçi çirkin, fakat onların sâbık hizmetleri için affedip gücenmemeliyiz.

Şuâlar, On Dördüncü Şuâ, s. 533-534

LÛ­GAT­ÇE:

evrad: Virdler, okunması âdet olan duâlar.

fütuhat-ı Nuriye: Nur’un zaferleri, Risale-i Nur ile yapılan iman ve Kur’ân hizmetinin akıl ve kalpleri fethetmesi.

inayet-i İlâhiye: Allah’ın yardımı, ihsanı.

medrese-i Yusufiye: Yusuf’un medresesi, Hz. Yusuf’un (as) iftira, haksızlık ve zulüm ile hapiste kalmasından kinaye olarak, iman ve Kur’ân’a hizmetinden dolayı tevkif edilenlerin hapsedildiği yer manasında, hapishane.

mesail-i Nuriye: Risale-i Nur’a ait meseleler.

mütesanidâne: Mütesanid olarak, birbirine dayanıp kuvvet vererek.

Okunma Sayısı: 142
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ortak acıların ilacı hukuk ve demokrasi

    Bakanlıktan 'Tam Kapanma' genelgesi yayınlandı

    Hakaretle düşünceler çürütülemez

    Basın kartları için bir soru önergesi daha

    Kimse seslerini duymadı

    Pandemiden en çok gençlerin psikolojisi etkilendi

    Osmanlı’da kimse Hıristiyan azınlıklara dokunmadı

    İtalya genelinde salgın tedbirleri gevşetildi

    Küresel salgında dünya genelinden son gelişmeler

    Haftalık vaka sayıları açıklandı

    29 Nisan-17 Mayıs arası tam kapanma kararı

    “Suriyeli mültecilerin aşıya erişim sorunu var”

    ABD'de bir camiye İslamofobik saldırı

    Kabine toplantısı sona erdi

    Filistinli liderler milletvekili seçimlerini görüşecek

    1,5 milyon kişi geldi

    Türkiye'den Hindistan'a salgın nedeniyle yardım teklifi

    65-72 yaş arası doktorlar yeniden atanacak
    📷

    İspanya'daki son İslam toprağında Ramazan heyecanı: "Şehri o söz kuşatmış gibi''

    DTÖ'den 'yoksul ülkelere aşı ihracatı yapın' çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bakanlıktan 'Tam Kapanma' genelgesi yayınlandı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ermeni meselesi
    Ahmet BATTAL

    Zulmün oyunu: Satranç
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Yazıktır, günahtır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sultan Abdülhamid düşerken…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ortak acıların ilacı hukuk ve demokrasi
    Cevher İLHAN

    AB projesi de askıda…
    Osman ZENGİN

    Şükür, Ramazan’ımızın yarısı bitti...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.