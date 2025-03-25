"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MART 2025 SALI - YIL: 56

Zekât ve iktisad bereket sebebidir

Risale-i Nur'dan
25 Mart 2025, Salı
İktisaddan gelen kanaat, şükür kapısını açar, şekvâ kapısını kapatır. Hayatında daima şâkir olur. Hem kanaat vasıtasıyla insanlardan istiğna etmek cihetinde, teveccühlerini aramaz. İhlâs kapısı açılır, riya kapısı kapanır.

İktisadsızlık ve israfın dehşetli zararlarını geniş bir dairede müşahede ettim. Şöyle ki: 

Ben, dokuz sene evvel mübarek bir şehre geldim. Kış münasebetiyle o şehrin menabi-i servetini göremedim. Allah rahmet etsin, oranın müftüsü birkaç defa bana dedi: “Ahalimiz fakirdir.” Bu söz benim rikkatime dokundu. Beş altı sene sonraya kadar, daima o şehir ahalisine acıyordum.

Sekiz sene sonra yazın yine o şehre geldim. Bağlarına baktım. Merhum müftünün sözü hatırıma geldi. “Fesübhanallah” dedim. “Bu bağların mahsulâtı, şehrin hacetinin pek fevkindedir. Bu şehir ahalisi pek çok zengin olmak lâzım gelir.” Hayret ettim. Beni aldatmayan ve hakikatlerin derkinde bir rehberim olan bir hatıra-i hakikatle anladım: İktisadsızlık ve israf yüzünden bereket kalkmış ki, o kadar menabi-i servetle beraber, o merhum müftü “Ahalimiz fakirdir” diyordu.

Evet, zekât vermek ve iktisad etmek, malda bittecrübe sebeb-i bereket olduğu gibi, israf etmekle zekât vermemek, sebeb-i ref’-i bereket olduğuna hadsiz vakıat vardır.

İslâm hükemasının Eflâtun’u ve hekimlerin şeyhi ve feylesofların üstadı, dâhî-i meşhur Ebu Ali ibni Sina, yalnız tıp noktasında, “Yiyin, için, fakat israf etmeyin. (A’raf Suresi: 31.)” ayetini şöyle tefsir etmiş. Demiş: [...] Yani, “İlm-i tıbbı iki satırla topluyorum. Sözün güzelliği kısalığındadır. Yediğin vakit az ye. Yedikten sonra dört beş saat kadar daha yeme. Şifa hazımdadır. Yani, kolayca hazmedeceğin miktarı ye, nefse ve mideye en ağır ve yorucu hal, taam taam üstüne yemektir.” (HÂŞİYE: Yani, vücuda en muzır, dört beş saat fasıla vermeden yemek yemek veyahut telezzüz için mütenevvi yemekleri birbiri üstüne mideye doldurmaktır.)

Lem’alar, s. 259

LUGATÇE:

hükema: filozoflar.

iktisad etmek: israf etmemek; yerinde, gerektiği kadar ve dengeli harcamak.

istiğna etmek: aza kanaat etmek, eldekini yeterli bulup başkasına ihtiyaç duymamak, tok gözlülük.

menabi-i servet: servet kaynakları.

mütenevvi: çeşit çeşit, türlü.

rikkat: merhamet, acıma, incelik, başkalarının düştüğü durumdan dolayı üzüntü duyma özelliği.

riya: iki yüzlülük, bir işi Allah rızası için değil de gösteriş için yapma.

sebeb-i ref’-i bereket: bereketin kalkmasına sebep.

şâkir: şükreden.

şekvâ: şikâyet, yakınma.

taam: yemek.

telezzüz: lezzet alma.

Okunma Sayısı: 273
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya, İsrail'i kınadı

    İsrail Dışişleri Bakanı Saar: Türkiye ile Suriye'de veya başka bir yerde karşı karşıya gelmek istemiyoruz

    BM, Gazze'deki mevcudiyetini İsrail saldırıları sebebiyle azaltacak

    Yeni başkanlar Çarşamba günü seçilecek

    Alım gücü erimeye devam ediyor

    Milletin iradesi hedef alındı

    Dövizdeki artış zam olarak gelecek

    “Erken seçimin zamanı geldi”

    ABD'li Yahudi Senatör Sanders: Netanyahu'nun savaş makinesine daha fazla yardım yapılmasın

    684 milyar kaybettik

    İsrail, Balata Mülteci Kampı'nı da bastı

    Gazze konusunda Mısır'ın planı temelinde ilerlenmesi gerekiyor

    Amasra'da 43 kişinin öldüğü maden kazası davasında karar

    Kallas: İsrail'in güvenliği bizim için de çok önemli

    İBB protestolarında 123 polis yaralandı, 1133 şüpheli gözaltına alındı

    Gazze'deki soykırımda şehit sayısı 50 bini geçti - Nüfusun yüzde 7'si katledildi, sakat bırakıldı

    İsrail, Gazze'deki 12 bin katliamda 17 bin çocuğu katletti

    ‘Saray kararı’ onanmış oldu

    Macaristan'ı 3-0 yenen Türkiye Uluslar A Ligi'ne yükseldi - 9. dakikada maça "oruç arası" verildi

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    “Ben Cumhuriyetçiyim” deyince…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Çare, irşad ve tenvir”
    Risale-i Nur'dan

    Zekât ve iktisad bereket sebebidir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Bir günün başlangıç saati
    Nejat EREN

    Mikâil Bilâl Yaprak geçti bu dünyadan
    Mehmet KARA

    Kusurlu demokrasiden “hibrit” demokrasiye
    Ali FERŞADOĞLU

    Üç Said’i ayırt edemeyen ilim, fikir ehli olabilir mi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali BEYKOZ

    “Davam”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.