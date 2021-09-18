"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Sırrın ölçüsü nedir?

Rüstem GARZANLI
18 Eylül 2021, Cumartesi
Said Nursî Hazretleri maddî ve manevî her bir uzvun, Allah’a nasıl bir pencere açıldığını ve şuunatı İlâhiyeyi nasıl gösterdiğini Risale-i Nur eserlerinde anlatmış ve bir lâtife-i Rabbaniye olan sırrın vazifesine “müşahedetullah...” şeklinde yorumlamıştır.

Müşahede: Seyretmek ve görmek manasındadır. Müşahedetullahtan kasıt şunu anlıyoruz. Cenab-ı Allah, (cc) bazı gizli hakikatların seyri için insanda vedia (emanet) bırakılan manevî lâtifeler, marifetullahla birlikte terakki eder. Allah ile muhatap edecek seviyeye getirip bazı sırlara vâkıf eder. Adeta gözüyle o gizli hakikatleri müşahede etmiş oluyor.

Sır, bazan başkaları tarafından bilinmesi istenmez. Gerek fert, gerek aile, gerek cemaatler, gerekse devlet içindeki sırlar bunlar hepsi de özel sırlardır, açığa çıkarmamalıdır. Açığa çıkarılan sır, sır olmaktan da çıkar. Hz. Ali (ra) “Sır, yani içinde sakladığın şey senin esirindir. Onu ortaya çıkardığın zaman sen ona esir olursun” buyurmuş. 

Sır saklamada önemli bir husus da başkalarının bize emânet ettikleri sırları saklamaktır. Peygamberimiz (asm) ve Ashabı kendilerine söylenen sırları muhafaza eder ve kimseye açıklamazlardı. Özellikle aile sırlarının korunması çok önemlidir. Sırların korunmaması münafıklık âlâmetlerindendir. Aile sırlarını yayanların ise, kıyâmette en kötü kişiler arasında sayılacağını Efendimiz (asm) haber vermiştir. (Müslim, Nikâh. 123-124)

Sır saklamak nasıl güzel ve faydalı bir davranışsa, bunun aksini yapmak da o ölçüde kötü ve zararlı bir iştir. Başkalarının sırrını araştırıp ortaya çıkarmak, sonra da onları ifşa etmek İslâm ahlâkına yakışmayan bir davranıştır. 

Sır ile alâkalı konumuzu özetleyen bir anekdot ile bağlamak istiyorum.

Hocanın biri Uhud Dağı’na uzun uzun bakıp sormuş: Okçular Tepesi’ni terk eden sahabeler kimdi?

Cevap: Yok.

Tekrar etmiş: “Okçular tepesini terk eden sahabeler kimdi?”

Sonunda cemaat mahçup bir şekilde: “Bilmiyoruz hocam” demişler.  

Hoca: “İnanın bunu ben de bilmiyorum. Aslında hiç kimse bilmiyor. Çünkü, bu asla İslâm tarihinde de yazmaz.” 

O okçular kimdi? Öz çocukları da bilmez, hanımları da bilmez. Çünkü, Ashab-ı Kiram kimseye söylememiş, saklamışlardı.

Hatta yıllar sonra Cemel ve Sıffın gibi hadiselerde birbirlerine ters düştükleri halde bu sırrı kimse açığa çıkartmamış, kimse kimseye kusur atfetmemiştir.

Bu kıssadan bize düşen nedir?

Şöyle ki: Uhud’da, Ayneyn Tepesi’ni terk eden okçuların isimleri sahâbe arasında gizlendiği gibi, biz de birbirimizin gizli sırlarını öyle örtelim ki, ahirette, Rabbimiz (cc) kimsenin bilmediği nice günâhlarımızı örtsün inşaallah...

Birbirimizi çekiştirmek, ‘olanı söylüyoruz..’ demek zaten gıybettir. Olmayanı söylesek iftira olur.

Hazreti Muhammed (asm) şöyle buyurdu: ‘Birbirinize buğzetmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz.’ (Buhârî Edep, 57)

Mahşerde “Ümmetim!..” diye haykıran bir peygamberin ümmeti olarak birbirimizin sırları ile uğraşmak bize neyi kazandırır diye, kendimizi sorgulamalıyız.

Sorgulamalıyız ki; Hz. Vahşi ile Hz. Hamza’nın, “el ele tutuşarak” gireceği Cennette, biz de girmeye lâyık olabilelim.... Vesselâm.

Okunma Sayısı: 213
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu faiz oranı dünyada yok

    ABD, Kabil'deki hava saldırısında sivilleri öldürdüğünü itiraf etti: 'Özür diliyoruz'

    Olağanüstü yargı olağanlaştı

    Her şeyin başı adalet

    Fransa, ABD ve Avustralya Büyükelçilerini geri çağırdı

    Filistin yanlısı gösteriler engellenemez

    TFF, Dünya Kupası'nın 2 yılda bir yapılması düşüncesini onaylamadı

    Afganistan’da insani durum umutsuz

    Demokrasi şehitleri rahmetle yad edildi

    Sağlıkta dönüşüm haksızlığa yol açtı

    Muhalefetten özür dileyecek misiniz?

    Erbaş dini siyasetin emrine amade kıldı

    Uygur Türkleri BM önünde

    Pandemi çocuk işçiliğini arttırdı

    İyi eğitim için çocuk görüşü alınsın

    Hane halkının kredi borcu 874 milyar

    15 bin taksiye kamera takılacak

    Avustralya’ya tepkiler büyüyor

    Fransa 'Yüzyılın Anlaşması'nı ABD ve İngiltere'ye kaptırdı: "Sırtımızdan vurulduk"

    SNHR: Suriye'de fırınları hedef alan 174 saldırıda 801 sivil öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefete ortak miting çağrısı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Dizgin tutma ve ehlileştirme farkı
    Sebahattin YAŞAR

    İnsan neyi, neden paylaşır?
    Genel

    Bu faiz oranı dünyada yok
    Ali FERŞADOĞLU

    “İman ilminin sırlarına” yalnız başına ulaşılamaz
    H. Muharrem OKUR

    Hatıralardan bir demet
    Faruk ÇAKIR

    Çocuklara kulak ver
    Rüstem GARZANLI

    Sırrın ölçüsü nedir?
    Mehmet ÇETİN

    İyilik, nasıl iyilik getirir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.