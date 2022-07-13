Evet, kediler mübarek hayvanlardır. Sessiz, sevimli ve cana yakın halleri ile kendilerini sevdirirler.

Kedi bahsi nereden geldi diyeceksiniz? Yeni Asya İzmir Temsilcimiz Hasan Şen Ağabeyin 19 yıldır evinde bulunan ve Risale-i Nur Derslerinin sessiz müdavimi olan kedisi PAMUK geçtiğimiz günlerde vefat etti.

Bu vesile ile bahsi gelmişken Hazreti Peygamberin (ASM) kedilerle ilgili hadislerini aktaralım: Hz. Aişe’nin (r. a.) naklettiği bir rivayete göre Peygamberimiz; “Şüphesiz ki kedi necis (pis) değildir” buyurmuştur. İmam Şafi’ye göre kedi içtikten sonra kapta kalan su temizdir. (Peygamberimiz abdest almıştır.) İmam Malik’e göre de kedinin artığı temizdir.

Kedileri çok sevdiği için, Peygamber Efendimiz (ASM), Abdurrahman bin Sahr isimli Sahabesine “Ebu Hureyre,” yani ‘kedicik babası’ lakabını takmıştı. (Buhari 5, 811)

KEDİLER, çocukların merhamet hissini kazanmasını sağlarken, büyüklere de terapi yaparlar. Kedi sevenlerden biri; “bir kedinin verdiği teselliyi asla küçümsemeyin. Bir şey söylemez, ama küçük dokunuşlarla, sürtünme ve yaslanmalarla size sevgisini gösterir ve kederinizden uzaklaştırmaya çalışır” demiştir.

Kedileri seven insanlar 17 şubat gününü ‘Kediler Günü’ olarak kabul etmişlerdir.

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de Mektubat isimli eserinde; “Benim yakın dostlarım bilirler ki iki üç sene evvel her gün yarım ekmek -o köyün ekmeği küçük idi- muayyen bir tayınım vardı ki çok defa bana kâfi gelmiyordu. Sonra dört kedi bana misafir geldiler. O aynı tayınım hem bana hem onlara kâfi geldi. Çok kere de fazla kalırdı. İşte şu hal o derece tekerrür edip bana kanaat verdi ki ben kedilerin bereketinden istifade ediyordum. Kat’î bir surette ilan ediyorum, onlar bana bâr değil, hem onlar benden değil ben onlardan minnet alırdım” (21. Mektup) demiştir.

Yine Onaltıncı Mektupta, “ne ile yaşıyorsun?” şeklindeki bir soruya cevap verirken; “(...) Bu bereketler, ya yanıma gelen hâlis dostlarıma ihsandır veya hizmeti Kur’aniyeye bir ikramdır, veya iktisadın bereketli bir menfaatidir, veyahut ‘Ya Rahim, Ya Rahim’ ile zikreden ve yanımda bulunan dört kedinin rızıklarıdır ki bereket suretinde gelir, ben de ondan istifade ederim” demiştir.

Hasan Şen Ağabeyin vefat eden kedisi PAMUK, Cennette Peygamberimizin (ASM) kedisi Müezza ile buluşmasını etemenni diliyoruz.