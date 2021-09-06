‘Evlâtlara lâyık anne baba olmak’ ne demek?

Günlük hayatta, ‘evlâtlara lâyık anne baba olmak’tan ziyade, ‘anne babaya lâyık evlât olmak’ tabiri kullanılır. Oysa ‘iftihar etmek’, ‘lâyık olmak’ değer yüklemesi ile alâkalıdır. Kim değerlerle donatılmış ise, onunla iftihar edilir.

Böyle bakıldığında erken yaşlarda yüksek değerler yüklenen evlât, anne babasının iftihar vesilesi olabilir. Nitekim tarihe adını yazdırmış nice şahsiyetlerin anne babaları evlâtları ile iftihar etmiş, onların taşıdığı değerleri taşımak noktasında onlara lâyık olmaya çalışmıştır. Bu, anne babanın ‘anne babalık’ değerini olumsuz etkileyen bir durum da değildir. Tam aksine evlâtlardaki artı kazanım anne babaya da bir olumlu yüklemedir.

Anne baba için evlâdını dünyaya getirmek çok yüksek bir değer iken, onu yetiştirmek ve o fıtrî kazanımı lâyıkıyla taşımak daha ayrı bir sorumluluktur. Bu yapılamaz ise, değer kaybı söz konusu olur. Anne baba evlâtlarını dünyaya getirmenin yanında kendilerini sürekli bir yenilenme içinde tutarak değer yüklemesinden mahrum kalmamalıdırlar. Zaten teknoloji çağı olan günümüzde çok hızlı gelişmeleri takip noktasında evlâtlar anne babadan daha ileridedir. Bu kötü bir şey de değildir. Nitekim evlâtlarının anne babalarını bilgi olarak geçmediği topluluklar gerilemeye mahkûmdur. İnsanlık tarihi boyunca evlâtlarına numune olan anne babalar hep varolageldiği gibi, evlâtları ile iftihar eden ve evlâtlarının taşıdığı o yüksek değerlere lâyık olmaya çalışan anne babalar da hep varolagelmiştir. Hatta bazen başarılı bir evlât, anne babanın ötesinde bir milletin de medar-ı iftiharı olabilmektedir.

Nitekim günümüzde evlâdı vesilesiyle İslâmla tanışan ve Müslüman olan örnekler Avrupa’da, Amerika’da hiç de az değildir. Yine evlâdı vesilesiyle Risale-i Nur ile tanışmış ve doğru İslâm’ı öğrenmiş ve İslâmı yaşamak noktasında evlâtlarını kendine örnek almış ebeveynler hiç de az değildir.

Kıyamet asrında, günahlardan çekinip, pırıl pırıl kalabilmiş, kendini bir şahs-ı manevî içinde muhafaza edip, Nurlar’la hayatını güzelleştirmiş pek çok gencimizin varlığı bu cümlelerimizin delilidir. Belki de anne babalarının ebedî hayatlarını kazanmalarına evlâtlarının vesile olacağı zamanlar yaşıyor olabiliriz.

Rabbim bizleri anne babalarımıza ve evlâtlarımızı da bizlere hayırlı kılsın.