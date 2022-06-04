Gençlerle hasbihal (2)

İstanbul gençleriyle yaptığımız hasbihalin her şehirdeki gençlere dönük mesajlar var.

Evet, her şehrin kendine özgü avantajları ve dezavantajları olsa da, ortak problemler çoğu kez belli noktalarda yoğunlaşmaktadır.

Gençlerin paylaştığı düşüncelerde dikkate alınacak çok noktalar var.

Okul bitiren üniversiteli gençler çoğu kez atama da yapılmadığından ciddi boşluklara düşer. Bu gençlerin farkında olup, farklı bir şehirde sınav hazırlıkları yaparken hizmetlere katkı sunulabilir. Böylece genç diplomalı işsiz gibi bir boşluğa düşmekten hiç değilse geçici olarak gençler de kurtulmuş olur.

-On yıllardır nur medreselerinde kalıp da, Risale-i Nurlar ile ciddi bağlantısı olmamış gençler var. Bu, ya okuduğu okulu sevmemesinden, ya yaşadığı ortamdaki değişik problemlerden ya da sosyal ilişkiler içerisinde olduğu arkadaşlardan kaynaklanmaktadır. Bunun için böyle gençlerin farklı kabiliyetlerinden istifade etmek gerekir. Yani her gençten aynı verimliliği beklemek doğru olmaz.

-Farklı ülkelerde hizmet edilebilecek uygun altyapılar bulunmaktadır. Bu ülkelerdeki durumlar değerlendirilip, bazı gençler ilgili ülkede çalışan hizmet yetkilileriyle görüşülüp, Avustralya, İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerde hem okuma, hem de hizmetlerde aktif bulunma şartları değerlendirilebilir.

-Gençleri nur medreselerine çekecek uygun aktivitelerle medreseler birer uğrak yeri haline getirilmelidir. Burada özellikle gençler ne gibi etkinlikler istiyor, onlardan görüş alınması daha faydalı olacaktır.

-İllerde gençlerin geziler, piknikler, yemek ve kahvaltı organizasyonları, gazetemiz, dergiler gibi kurum ve yazar ziyaretleri yapılabilir. Böylece yeni yeni tanışmalar, görüşmeler ve görev paylaşımları gibi neticeler alınabilir.

-Gençler, bulundukları ortamlarda her türlü fikri ortaya koyabilecekleri, sorabilecekleri bir hürriyet ortamına ihtiyaç duyar. Sorulmayan ve cevap alınmayan sorular, daha büyük sorunlara dönüşebilir.

