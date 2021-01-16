"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Hakikat yüksek bir cevherdir, bedel ister

Sebahattin YAŞAR
16 Ocak 2021, Cumartesi
Hayatı yaşamayı hak edenler, hakikatler iken, hakikat-i halde ise, insanlık tarihi boyunca en çok örselenenler, ötelenenler hakikatler olmuştur.

Yaşama hakkı, hakikatte, hakikatler için vaz edilmişken; hayat hakkı verilmemesi gereken yalan, iftira, haksız, hukuksuzluk hep galip gelmiştir. Bir türlü ayağa kalkamayan insanlığın çektiği çile de işte tam da bu bozulan dengedir. Sağa sola yalpalayarak ayağa kalkmaya çalışan insanlığın burçlara dikmeye çalıştığı bayrak, hakikattir. İnsanlığın nefes alması ve saadete ulaşması işte o bayrağın dalgalanmasına bağlıdır.

Doğru söyleyenin, dokuz köyde de, baş göz üstüne aziz misafir olarak kabul edilmesi, insanlığın olgunluk döneminin alâmeti olacaktır. Asrın saadeti, içtimaiye-i beşeriye çarşısında en rağbet edilen malın, doğruluk, hakikat olmasıyla sağlanacaktır. 

Hakikat, insanlığın nefesidir. Yalanın ihyası, insanlığın boğulmasıdır.

Nefislerde hayat bulamayan hakikatler, kelime olup dökülemiyorsa, görüntü olup görünemiyorsa, ses olup duyulamıyorsa, güneş batıyor demektir.

Hakikatin taraftarları az olunca, haklı olan güçlü iken, güçlü olan haklı hale geliyor. Dengeler bozuluyor. Gün geçtikçe her yerde çığlıklar bundan artıyor. İnsanlığın kurtuluşu, hakikate hayat verdiği oranda olacaktır. 

Zahirde güçlü, kuvvetli görünen yalan balonu her geçen gün havalanıyor. Hak ve hakikatin galip geleceği günler uzak değil. Cesaretli parmaklar, güçlü sedalar, yüksek imanlı yürekler; korkak, ürkek, cılız yalanları söndürecek. Gelecek, er ya da geç hak ve hakikatin olacak. Mum sönecek, ama güneş ufukta ışımaya devam edecek.

Ne zaman ki içtimaiye-i beşeriye çarşısında yalan en çirkin bir mal olarak dışlanır, itilir, nefret duyulur, işte o zaman insanlığın saadeti gelmiş demektir.

Kaldırın hakikat taşıyan parmakları, seslendirin hakikat yüklü kelimeleri; gözünü kör etsin hakikatli parmaklar yalanın. Güneş gibi doğsun hakikat kelimeleri, yalanın zifiri karanlıklarına. Bedelini ödeyen kavuşsun saadete, hakikat ucuz değildir.

Okunma Sayısı: 94
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya genelinde son 24 saat

    Sokak kısıtlaması başladı

    Türkiye'de son 24 saatte 8 bin vaka ve 169 vefat gözlemlendi

    Sokak kısıtlamasına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

    Endonezya’da düşen uçağın ikinci karakutusunun kayıp iç belleği aranıyor

    'Aşılananlarda ciddi yan etki görülmedi'

    'ABD'nin Irak ve Afganistan'daki asker sayıları 2 bin 500'e indirildi'

    'Örnek olmak açısından aşı oldum'

    ABD'de Ulusal Futbol Ligi'nde görev alacak il Müslüman başantrenör olacak

    Endonezya’daki depremde ölü sayısı 35'e yükseldi

    İstanbul'da kar sevinci

    Bu zulme dur deyin

    Isparta’da turistlere Risale-i Nur dağıtıldı

    AB - Türkiye uçurumu çok büyüdü

    HRW: Çin’de en karanlık dönem

    Koca'dan liderlere 'aşı' daveti

    Çiftçiye girdi fiyatlarında indirime gidilmeli

    Odun yakma zamanı

    Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu

    Fransa, gelenlerden negatif test sonucu isteyecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2001’den 2021’e
    Ali FERŞADOĞLU

    Bilhassa dindar yetkililer dikkat etmeli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    H. Muharrem OKUR

    Birlikte ne yapabiliriz?
    Faruk ÇAKIR

    İslâm dünyasının gündemi
    Ali HAKKOYMAZ

    En iyi niyet: Hürriyet... En iyi insaniyet...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Sebahattin YAŞAR

    Hakikat yüksek bir cevherdir, bedel ister
    Muhammet ÖRTLEK

    İslamofobi ölçeği

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.