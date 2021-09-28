Huzurunda olmak, ‘huzur’da olmaktır

İnanan için yüksek heyecanlı zaman dilimleridir namaz vakitleri.

Sevgiliyle buluşma; bu kalbi heyecan, bu dâvet bir seçilmişlik alâmeti. Ezanla bir heyecan dalgasının içinde bulur inanan kendini. Huzurunda olmak, şerefli bir misafir hali. Abdestle ulaşılır huzuruna. Görüşme öncesi temizlenmek gerek. El, ağız, burun, yüz, kollar, baş ve ayaklar tertemiz huzura hazırlanır misafir. İnsan abdestle Huzur’a lâyık hale gelir. Abdest bedenen, niyet kalben yönelmektir Huzur’a. Ruh ve beden, Mi’raca yükseliyor namazla. Başında takkesi, üstünde cübbesiyle Rehber (asm) Huzur’a nasıl gitmişse, öyle gitmektir işin sırrı. Serip seccadeyi, yönelmek kıbleye. Namaz bu, yolculuk mukaddes. İnsan adım adım maddeden sıyrılıp, nuranileşir bu yolda. Allahu ekber ile kul mana âlemine bağlanır. Madde manalaşır. Namaz, kulu Rabbi ile buluşturur. Huzurunda huzurda bulur kendini. Kulun Rabbi huzurunda kemal-i hürmetle eğilmesi ne büyük lezzet. Ve Huzur’da secdeye kapanmak; kulluğun zirvesi bu. Bütün mahlûkatın tesbihini Rabbine takdim eder insan tahiyyatla. İnsan bunun için şerefli. Gelin namaz kılalım, yükselelim Mi’raca. İnsan olmanın hazzı bu. Bütün zerrelerimizle ‘elhamdülillah’ diyelim, namazlı olduğumuz için binlerce şükredelim. Kul olmak, ne güzel. İnsan namazda daha bir hissediyor bunu.

Okunma Sayısı: 211

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.