Okuma programları ‘muhasebe’ye sebep

Okuma programları bilhassa gençler için birer iman yenileme ve takviye etme faaliyetleri olarak ayrı bir önem arz ediyor.

Namazlarda tembellik gösteren, anne babaya hürmette ölçüleri çiğneyen, kötü alışkanlıklarda gevşeklik sergileyen gençler bir şekilde okuma programına katıldıklarında programa dahil olma anından itibaren bir pozitif enerjinin içinde kendilerini buluyorlar.

Evinde namaz tembelliği yapan gencimiz okuma programı için yolculuğa çıktığımız andan itibaren tavrı, tutumu değişiyor ve farklı bir olumlu enerjinin içinde kendini bularak birkaç gündür kılmaz olduğu namazlara hemen başlıyor ve tesbihata da katılıyor. Yine ebeveyn ile olan iletişim problemleri, okuma programında bir muhasebeye tabi tutuluyor ve düzelme seyrine giriyor.

Okuma programına niyetlendiği andan itibaren ve içine dahil olduğunda kişinin kendi iradesi ve hissiyatı bir kenara bırakılıyor ve cemaatin, topluluğun, programın enerjisi devreye giriyor ve rahmeti celb ediyor. Gençlerle onlarca okuma programına katılmış birisi olarak, hiçbir gencin programa katılıp da olumsuz sonuçlara ulaştığı veya negatif etki oluştuğu, moralsizlikle sonuçlandığı görülmemiştir. Ve yine ilginç olan bir şey ki, hemen hemen bütün gençlerde anne babalarıyla, arkadaşlarıyla aralarındaki ilişkilerini, iletişim bozukluklarını muhasebe ediyorlar ve bir takım yeni adımlar atma gücü kendinde buluyorlar. Olumlu çevre olumlu telkin veriyor ve kendi akranlarının konu ile ilgili cümleleri onu olumlu etkiliyor.

Bundan da anlaşılıyor ki, okuma programları tam da bir şahs-ı manevî ortamları olarak rahmeti celbediyor ve gençlerimizin imanlarına, ibadetlerine ve insanlarla olan ilişkilerine iyi gelen yeni adımlar atmalarına vesile oluyor. Tabiî bu olumlu adımların devamı için ebeynlere de eğitimcilere de iş düşüyor. Nitekim en son gerçekleştirdiğimiz Nevşehir okuma programında bu bahsettiğim problemlerini muhasebe eden ve yeni adımlar atan pek çok gencimiz oldu. Program sonrası evine dönüş hazırlığında olan gençler, anne babaya hediyeler alıyor ve güzel duygularla yoğun heyecan yaşıyorlardı. Bir problem hiçbir zaman tek taraflı olmuyor. Her iki tarafında adım atması gereken noktalar söz konusu oluyor.

Bir yerde bir iletişim problemi varsa, her muhatabın demesi lâzım ki, bende nasıl bir iletişim engeli vardır ki, bunları yaşıyorum. O zaman çözüm kolaylaşıyor.

