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15 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Program etkisi

Sebahattin YAŞAR
15 Şubat 2020, Cumartesi 00:08
En son Nevşehir ilimizde gerçekleştirdiğimiz okuma programımız, programa katıldığımız gençler üzerinde pozitif tesirler meydana getirdi.

En sondan başa doğru ifade etmek gerekirse, öncelikle program arkadaşlığımız halen whatsApp üzerinden devam ediyor. Bu çok güzel, çünkü her bir yazışma ve mesaj alış verişi aradaki bağları güçlendiriyor. Bu bağ sadece kişiler arası kalmıyor, Nur Talebeliği, haftalık derslere katılma, neşriyatı takip etme ve günlük Risale okuma ve bir cemaatte olma bağlarını güçlendiriyor.

Bu kadar manevî ‘bağlar’ devam ettirilebilirse, bu bağlar dâvâda halatlara dönüşür inşaallah. Hepsinden önemlisi program arkadaşlığı başlı başına bir dâvâ kardeşliğine dönüşüyor. Birbirlerine günlük Risale okumalarını, namazların devam durumlarını, tesbihatı ve haftalık sohbetlere katılıp katılmamayı soruyorlar. Bu soruları kendi yaşlarından birisinin sorması güzel ve etkili oluyor.

Şimdilerde de Nevşehirli kardeşlerimiz okuma programımızın bir cd’sini yapmışlar ve bir küçük hediye ile birlikte herkesin kendi ismine ve adreslere postalıyorlar. “WhatsApp’ta bir grup oluşturalım, ta ki birlikteliğimiz devam etsin, herkes günlük okumalarını orada ifade etsin.” diyen genç Muammer kardeşimizdi. Genç dâvâ adamı, Risale-i Nur ve iman ve Kur’ân hizmetleri sevdalısı Ahmet Emre kardeşimiz, hem oradaki hizmetlerde yorulmak bilmedi hem de program sonrası cd’ler hazırlayıp, kardeşlerle olan bağı devam ettirdi. Daha tebrik edecek o kadar çok kahraman var ki! Bilen biliyor, yeter.

Programdan döndükten sonra programa katılan kardeşlerimizin ailelerini ziyaret ediyoruz. Programın etkisini anne baba, namazlar düzenli hale geldi, haftalık derslere katılmaya başladık v.b. olumlu ifadelerle paylaşıyorlar. Şükür.

Bir program, programa katılan gençlerde, ailelerinde, gönderen ve karşılayan şehrin kardeş ve ağabeylerinde, programla ilgilenenlerde, yemeklerle katkıda bulunanlarda, programı gazetede haber yapanlarda ve dahi bu hizmetlerden haberdar olup duâ edenlerde farklı derinliklerde izler bırakıyor.

Okuma programlarında emeği geçen bütün kardeşlerimi ve ağabeylerimi tebrikler ediyorum. Bu çok kârlı bir yatırım. Bir gencin dünyasına pozitif dokunmak kolay olmuyor. Bunu ancak bir şahs-ı manevî yapabilir. Binler şükür.

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