Yenilenen, ilerler

İman ve Kur’an hizmetleri genç omuzlara ihtiyaç duyar. Gençlerle hizmet gençleşir, yenilenir. Zaman geçtikçe Kur’an’ın gençleşmesi, mevsim meyveleri gibi genç beyinlerde yeni manaların ortaya çıkması anlamındadır.

Yeni Asya Risale-i Nur topluluğunda gençlerin yetiştiği medreselerde istişare kültürü vardır. Gençler, cemaatin şahs-ı manevisi içinde ilgili komisyonlarda hizmet görevi üstlenirler. Bu, gençler için bir hayat hedefidir. İş hayatının içinde olan gençler de bizzat şahs-ı manevinin kurumlarında yer almasalar da hizmetlerde kendilerine düşen sorumlulukları layıkıyla yaparlar. Öğrencilerle ilgilenirler, gazete ve dergilerde yazılar yazarlar, Risale-i Nur araştırmalarında yer alırlar. Böylece hizmet heyecanı yaşarlar.

Hizmet gençlerle olur. Çağa uygun metotlar ve hizmetlerin insan gücüne, zihnine ihtiyaç duyması, güçlü omuzları gerekli kılar. Hizmet birimlerinin gençleştirilmesi, gençlere hizmetlerin uygun dil ve donanımla ulaşmasını ve kabulünü kolaylaştırır. Bundandır ki farklı kabiliyette gençlerin hizmette istihdamı şarttır. Gençlere hizmetlerde sorumluluk ve yetki verilmesi onların yetişmesi için bir gerekliliktir. Gençlerin hizmetlere dahil edilmesi, hizmetin nasıl yapıldığını görmelerini ve hizmetlerin asliyeti bozulmadan yarınlara taşınmasında önemlidir. Yaşın tecrübesi ile genç enerjinin el ele vermesi, hizmetlerin uzun ömürlü olmasını netice verir. ‘Ben olmazsam bu hizmet olmaz’ anlayışını yıkar. Şahs-ı maneviyi öne çıkarır.

Bediüzzaman, kendi zamanında hizmetleri gençlerin kabiliyetleriyle buluşturmuş ve davasını gelecek nesillere taşımıştır. Burada önemli adım, kabiliyetlere uygun (liyakat) istihdamın yapılmasıdır. Sonrasında Bediüzzaman’ın talebesi Zübeyir Gündüzalp de genç kabiliyetleri hizmetlerle buluşturmuş ve başarılı olmuştur. Böylece hizmet gençleşmiştir. Bugün yine aynı yöntemle gençlerin hizmetlerle buluşmasını temin edecek sağlıklı ve sağduyulu adımların atılması, hizmetin devamlılığı için bir zorunluluktur.

Hizmetlerin geleceği, hizmetin gençleşmesi demek olan yeni kabiliyetlerle mümkündür. Dünyevî anlamda bir şirketin yaşaması ve geleceği için nasıl bir takım yenilik adımları gerekiyorsa, aynı durum -daha önemli düzeyde- manevi hizmetler için de geçerlidir. Yenilenen ilerler, bu bir kanundur.