“Davos” kelimesinin arkasına gizlenmiş tarihçeyi, ortaklıkları, global programları, dünya hegemonyasına koşan kapital ve teknolojiyi ve daha doğrusu dönüştürüldüğü WEF’in (Dünya Ekonomi Forumu) mahiyetini bilmeden, günümüz Avrupa’sını anlamaya çalışmak beyhudedir.

Millî devletlerin sermayelerini, politikalarını, yer altı-yer üstü zenginliklerini, demokrasi ve bağımsızlıklarını altmış senedir hedef almış küresel bir koordinasyondan bahsediyoruz. Yeni Asya olarak; dünya barışını, demokrasilerini, fert hürriyetlerini ve mülkiyetlerini “Yeni Liberalizm” maskesiyle tahrip eden WEF–Davos bir kasaba ismi–teşekkülü hakkında, okuyucularımızı bilgilendirmeye çalıştık. Aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Davos’un hikâyesini bilemeyenler; dünyamızdaki katliamları, kaosları, ticaret savaşlarını, dünya hegemonyası yarışlarını, son teknolojinin söz konusu mücadelelerdeki etkilerini, Avrupa’nın zillet sürecini, ABD-AB’nin suni gerginliklerinin esas sebeplerini, Ukrayna Savaşı’nın hedeflerini ve Avrupa’nın Rusya’ya düşman edilişinin arkasındaki maksatları bilmesi fevkalâde zordur.

Klasik Avrupa telâkkileri, dünya savaşları öncesindeki siyasî tezler, Marksistlerin dünya efkâr-ı ammesine propaganda ettiği ideoloji kalıpları ve yanlış tanımlarıyla; Donald Trump’ın Grönland’ı AB’den istemesinin sebebini nasıl öğreneceğiz ki? Fikren ABD aydınlarından katbekat üstün olan AB’nin; idarecilerince Trump idaresi karşısında sergiledikleri halin dayandığı hakikati kavrayabilmemiz için de; Davos’ta başlayan Enternasyonal Troçkicilerle Marksist Kapitalist liberallerin koordinasyonlarının tarihçesini öğrenmemiz gerekiyor.

Bu araştırmayı yapamayanlar, Davos 2026’nın resimlerini yirmi-otuz sene önceki WEF toplantılarıyla karşılaştırsınlar. Dünya hâkimiyeti için el ele vermiş Enternasyonalcilerle Turuncucuların Davos’un sahnelerindeki mesajlarına ve iddialarına baksınlar. Millî demokrasilere, bilhassa Marksist Kapitalist elitlerce ne şekilde müdahale edildiğini, Kissinger’ın şakirdi Klaus Schwab’ın millî devletlerin başkanlarını itibarsızlaştırarak dünya hâkimiyetlerini ilân ettiği sahnelerin konuşmalarını, bu sene yapılan toplantıların müzakereleriyle karşılaştırsınlar…

Eski Davos ölmüş… Ebedî şefi ise hırsızlıkla suçlandığından saklanıyormuş. Önceki yönetimlerde el etek öptürenler, sırra kadem basmışlar… İsviçre’nin bu Alpler kasabasında, şuh kahkahalar yerlerini ağıtlara ve Karl Popper intizarlarına bırakmış. Mark Carney, hamamın namusunu kurtarma babından ABD başkanını tenkit edince de, altındaki halıdan mahrum kalmış. Ukrayna Savaşı’nı “ballı geçim kapısına çeviren” Yahudî palyaçolar, Davos’a geldiklerine bin pişman… Doğrusu, karşı Pazar ekonomisinin ölümün ilân edildiği yerde, en acıklı ağıtı Goldmansachs’ın CEO’su Larry Fink söylemişti…

Daha beş sene öncesiydi… Dünyayı artık kapital idare edecekti… Eşyanın fiyatını belirleyen Marksist Neoliberaller, Davos’ta insanlara da maddî değer biçmişlerdi. ABD’li üyeleriyle “Yeni Dünya Düzeninin” ilk provasını COVID-19 ile yapmışlardı. Millî devletlerin sağlık bakanlarının Davos kapısındaki dizilişlerini ve adi menfaatler uğruna tıp ilmindeki kariyer ve izzetlerini ayaklar altında çiğneten maymun danışmanları biz unutsak da arşivler unutmayacaklar…

Küresel sermayedarlarla dünyanın hegemonyasına giderlerken Marksist global elitistler, beklenmedik mağlubiyetle şaşkına dönmüşlerdi. Atlantik ötesindekilerin kıskıvrak yakalanmalarıyla birlikte, geride kalanlar elli beş senelik Davos’u kendi haline bıraktılar… İngiliz Truva atıyla AB’yi işgale yeltenen militan Marksist siyasîler de, ayrılık için son hazırlıklarını yapıyorlar…

ABD ve AB ile işi olanlar, Davos’u doğru öğrenemeden netice alamazlar. Henüz Sovyetler dağılmadan önce Davos’un temelleri atılmıştı. Demir Perde, yerini yumuşak güce (Neoliberalizme) bırakacaktı. İngiltere, Brexit’le Şanghay-Londra hattını döşeyecekti. Sonra; Karl Popper’ın şakirtleri Friedman, Soros ile Thatcher gibilerin aracılıklarıyla Çinlilerle anlaşıp, Avrupa sermayesini, fabrikaların makinalarıyla birlikte Çin’e uçuracaklardı. Çin artık komünist değil, totaliter kapitalist olarak anılacaktı. Tıpkı Pinoschet’in Şili’si gibi… En hazini AB ülkelerindeki insanlar; işlerini, ekmeklerini, teknolojilerini ve paralarını ansızın kaybedeceklerdi. Sonra da, Küreselci Marksist Kapitalistlerin tayin ettikleri kişiler, AB kamuoyunu masal ve ninnilerle uyutmaya çalışacaklardı: