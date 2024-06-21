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21 HAZİRAN 2024 CUMA - YIL: 55

Kurban edilenler ve kasapları…

Şükrü BULUT
21 Haziran 2024, Cuma
Müslümanların sevinç, ümit ve muhabbet bekledikleri bir vakitte, aşağıdaki makaleyi yazmaya mecbur kaldığımı, sizler de anlayacaksınız.

Kırk küsur senedir devam eden bir musibetin (12 Eylülün) tarihçesini, hadiselerini ve kurbanlarını yazmak mümkün müdür? Belki… Birkaç ciltlik bir araştırma… Veya bir ansiklopedik çalışma… Fertlerin değil, heyetlerin başarabileceği bir iş… Yukarda arz ettiğim üzere, bayramlık bir yazı ile yetineceğiz.

Zamanın zirvelerine yükselip geçmişin vadilerine bakarak mazi hakkında hüküm vermek kolay görünse de, mesuliyeti ağırdır. 12 Eylülün ilk felaketli günlerindeki zelzeleler-tufanlar önümüzü görmemizi engellemiş olabilir. Basiretimiz de bağlanmış olabilir. Bunca zaman devam edecek bir fitne projesini, zamanında anlayamamışız. Münafık Kemalistlerin; komünistler Türkiye’yi işgal edecek, askerler bizi kurtarsın entrikasını da… O zamanlar, dünya bu kadar küçük değildi. Pencerelerden Avrupa ve Amerika’yı, mahallemizden taakip eden hemen hemen yoktu. Mebusluktan, hariciyeye… Öğretim üyeliğinden bürokrasiye ve askeriyeye; harice gönderilenlerin çoğu Selanikliler Hanedanına yakın kimselerdi. Sosyal Marksistlerin Londra’dan başlayarak Şikagoya ve oradan Latin Amerika’yı işgale gittiklerini sonradan okuyacaktık… Dünya Bankasında, her ülkenin müstakbel kurtarıcılarının (Turgut Özal ve Kemal Derviş gibi…) nasıl eğitildiklerini de çok sonradan öğrenecektik.

Biz ihtilâli ABD yaptı, diye öğrenmiştik. Sosyal Marksistlerin Amerika’ya Ronald Reagan’ı, İngiltere’ye Thatcher’i, Almanya’ya Helmut Kohl’ü ve İslâm Âlemine Turgut Özal’ı küresel projeleri için tayin ettiklerini kırk sene sonra Avrupalı yazarlardan işitecektik. Gençliğimiz; kahrolsun Amerika, İngiliz dessası, bizi sevmeyen Almanlar ve komünist Ruslar dedikodularıyla çalkalandı. Darbecilerden ve Kemalistlerden dolayı iyimser olmazsak da, çok da ümitsiz değildik. Fakat demokrasimizi kurban verdiğimizi bilemiyorduk. Özal ve yoldaşlarının ihanetlerinin milletçe anlaşılacağını zannetmiştik ki, 12 Eylülün ilk sivil kurbancısını da kaybettik. Sorgulanmadan giden Özal’ı, başka kurbancılar taakip ettiler.

Vitrin o kadar münafıkane dizayn edilmişti ki; Müslüman Türkiye; dinlerinin, mukaddes değerlerinin, ahlaki prensiplerinin, eğitim sistemlerinin, geleneklerinin ve gençliklerinin bu 12 Eylülcü zalimlerce kurban edildiğini anlayamamıştı. Zira kurbancılar, dindar çevrelerden seçilmişlerdi. Hatta dini cemaatlerin temayüz etmişleri, hasis menfaatler karşılığında kurbancı elbisesi giydiklerinden, kimsecikler dost ellerindeki bıçakları göremediler…

Toplum olarak verdiğimiz kurbanların başında, Kemalistlerin cehalete mahkûm ettikleri Doğu halkları olmuştu. Dillerini, geleneklerini, milli kimliklerini ve kültürlerini metazori usullerle kaybettikleri gibi; vatanlarını, ekmeklerini, izzetlerini ve evlatlarını da ellerinden alan sosyal Marksist destekli Kemalist Kadroların hedefi, Türk/ Kürt çatışmasının temellerini oluşturmaktı. Ve bu zaman zarfında yüzbinleri aşan nihal ve servileri kurban etmişti, 12 Eylülün canavarları…

Ve bildiğiniz üzere; bu habis ihtilâl aracılığıyla fitne ateşi Türkiye dışında da tutuşturuldu: Kafkasya’da, Irak’ta, Kuzey Afrika’da, Suriye’de, Ukrayna’da ve nihayet Gazze’de… Bütün bu ateşlerin fitilini tutuşturan kıvılcımın 12 Eylülün zehirli hançeri olduğunu, hala birçok vatanperverimiz bilemiyorlar.

Bu kurban bayramında, kırk küsur senedir verdiğimiz kurbanları rahmetle anarken, taziye evinde ölü sahibiyle ağıt yakan menfaatperest vicdansızları seyretmeyi de ihmal etmeyeceğiz. ( Gazze’de olduğu gibi) Önceki yazılarımızda, Gazzelilerin bu küresel Marksist sosyalistlerin hatırı için kurban edildiğini yazmıştık. Ve bu gün; tarihin en münafık ihtilaliyle başlayan katliamlarla üç milyon, belki de beş milyona yaklaşan kurbanların yasını tutacağız. Ve ülkemizde, AKP’nin mağdur ettiği milyonlarla birlikte, İbrahim’e gönderilen koçlara hasretçe, 12 Eylül fitnesinin bitmesi için duaya duracağız.

Kırk küsur sene önce, Almanya’daki işçilerimizin gönderdiği kurban parsıyla (Almanya’daki fiyatı) sıladaki akrabaları üç kurban keserlerdi. Fakat milletimizin servetini de küresel Marksist sosyalistlere peşkeş çeken 12 Eylülcü AKP hükümeti sayesinde, Türkiye’deki kurban bedelleri yirmi bin liranın üzerine çıktı. (altı yüz Euro) Almanya Müslümanları ise en güzel kurbanı dört yüz Euro’ya kesebiliyorlar. Anlayacağınız, yalnızca milletin servetini değil, kurbanını da çaldıklarından, yüz binlercemiz ancak Afrika’daki vekâletlerle avunuyoruz.

Bir nokta daha kaldı… 12 Eylül ihtilâliyle birlikte, bizim mahallelerimizden global Marksist sosyalistlerle adi menfaatler karşılığında işbirliklerine gidenlerin kadere verdikleri fetvalarla; yalnızca zelzele, sel ve veba yitirdiğimiz beş yüz bin kişiye yakın kurbanların ruhlarına da Fatiha göndermeyi unutmuyoruz. Boş yere akıtılan kanlar, masum mağdurların gözyaşları, zulüm altındaki iniltiler, imansızlık seline kapılan çocuklarımızın feryatları devam ettikçe hem dualarımız ve hem de yasımız devam edeceğe benziyor…

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  • S.topuz

    21.6.2024 03:12:02

    ..."İşte böyle bir sırada, o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda, Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın şahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan hakikî İsevîlik dini zuhur edecek, yani rahmet-i İlahiyenin semasından nüzul edecek; hal-i hazır Hristiyanlık dini o hakikata karşı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakaik-i İslâmiye ile birleşecek; manen Hristiyanlık bir nevi İslâmiyete inkılab edecektir. Ve Kur'ana iktida ederek, o İsevîlik şahs-ı manevîsi tâbi' ve İslâmiyet metbu' makamında kalacak; din-i hak bu iltihak neticesinde azîm bir kuvvet bulacaktır. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlub olan İsevîlik ve İslâmiyet ittihad neticesinde, dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında iken; âlem-i semavatta cism-i beşerîsiyle bulunan şahs-ı İsa Aleyhisselâm, o din-i hak cereyanının başına geçeceğini, bir Muhbir-i Sadık, bir Kadîr-i Külli Şey'in va'dine istinad ederek haber vermiştir." Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat - 57

  • S.topuz

    21.6.2024 03:02:39

    "İkinci cereyan ise: Tabiiyyun, maddiyyun felsefesinden tevellüd eden bir cereyan-ı Nemrudane, gittikçe âhirzamanda felsefe-i maddiye vasıtasıyla intişar ederek kuvvet bulup, uluhiyeti inkâr edecek bir dereceye gelir."..."Öyle de: Allah'ı inkâr eden o cereyan efradları, birer küçük Nemrud hükmünde nefislerine birer rububiyet verir. Ve onların başına geçen en büyükleri, ispirtizma ve manyetizmanın hâdisatı nev'inden müdhiş hârikalara mazhar olan Deccal ise; daha ileri gidip, cebbarane surî hükûmetini bir nevi rububiyet tasavvur edip uluhiyetini ilân eder. Bir sineğe mağlub olan ve bir sineğin kanadını bile icad edemeyen âciz bir insanın uluhiyet dava etmesi, ne derece ahmakçasına bir maskaralık olduğu malûmdur."... Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat - 57

  • S.topuz

    21.6.2024 02:59:14

    ..."Âhirzamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacak: Birisi: Nifak perdesi altında, risalet-i Ahmediyeyi (A.S.M.) inkâr edecek Süfyan namında müdhiş bir şahıs, ehl-i nifakın başına geçecek, şeriat-ı İslâmiyenin tahribine çalışacaktır. Ona karşı Âl-i Beyt-i Nebevînin silsile-i nuranîsine bağlanan, ehl-i velayet ve ehl-i kemalin başına geçecek Âl-i Beyt'ten Muhammed Mehdi isminde bir zât-ı nuranî, o Süfyan'ın şahs-ı manevîsi olan cereyan-ı münafıkaneyi öldürüp dağıtacaktır." Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur Külliyatı, Mektubat - 56

Risale-i Nur Külliyatı

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