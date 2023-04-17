"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 NİSAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Bereket dolu bir gece: Kadir Gecesi

Süleyman KÖSMENE
17 Nisan 2023, Pazartesi
Öncelikle unutmayalım:

Ramazan ayının her gecesini Kadir Gecesi bilmeliyiz. Ve evrat ve ezkârımızı, duâ ve niyazımızı buna göre, her geceye yaymalıyız. Bu gecelerden birinde Kadir Gecesi’ne rastladığımızda, biz bilmesek de, seksen yıllık bir amelin feyzine inşallah mazhar oluruz.

Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Bu gece bana gösterilmişti, sonra unutturuldu. Siz, son onda ve tek gecelerde arayın. Ben bu gece kendimi su ve çamur içinde secde eder gördüm.”1

Aslında Resulullah’ın (asm) “unutturuldu” buyurduğu bir geceyi faş etmeye çalışarak oradan bir feyiz kapısı aralamaya çabalamak yerine, bilinmezliği içinde bırakıp her geceyi duâ ve ibadet zenginliği içinde geçirmek daha gerçekçi olsa gerektir. Belki de bu hikmetle Ramazan geceleri teravih namazları ile zenginleştirilmiştir. Yoksa Cenab-ı Hak dileseydi bu geceyi bilinmezliği içinde bırakmaz, Cuma veya bayram gün ve geceleri gibi ümmete bildirirdi.  

Bu gecenin meçhul kalışında çok İlâhî hikmetlerin olduğu muhakkaktır. 

İhtilaflarda Boğulmaya Hiç Gerek Yok 

Kadir Gecesi’nin sırrını çözmek için muhtelif yorumlar yapılmıştır. Ümmetin ittifakı ise 25. veya 27. Gecedir. Şafiiler 25. Geceyi, Hanefiler de 27. Geceyi Kadir Gecesi saymışlardır. Her bir mezhebin dayandığı güçlü rivayetler vardır.

Bediüzzaman Hazretleri’nin vefat tarihi olan 23 Mart 1960, Ramazan’ın 25’nci gecesi idi. Malûm: ‘Mehdi Aleyhisselâm’ın Leyle-i Kadir’de vefat edeceğine dair de rivayetler vardır.

Keza âlimlerden bazıları Kadir Sûresi’nde geçen ve Kadir Gecesi’ne işâret eden “hiye” zamirinin, Kadir Sûresi’nin 27. kelimesi olmasından; bazıları da Kadir Sûresi’nde 3 defa geçen “Leyletü’l-Kadr” ifadesinin her birinin cifirce 9 etmesi ve toplamda 27 etmesinden hareketle bu gecenin 27. gece olduğu kanaatindedirler.

Bize göre ihtilaflarda boğulmaya hiç gerek yok! Ümmet ekseriyetinin kabul ettiği gecede kilitlenmek ve bu gece boyunca Cenab-ı Allah’ın rahmetini ve lütfunu umarak geceyi ihya etmek inşallah kafidir. Bize rahmet lazım. O da her ümit edene inşallah gelir. Biz O’na dönüşümüzü ihmal etmezsek, O rahmetini bize yar etmeyi inşallah ihmal etmez. Yani iş bizde bitiyor.

Yirmi Yedinci Gece

Bediüzzaman Hazretleri Kadir Gecesi’nin bütün Ramazan içinde saklanmış olduğunu bildiriyor ve bunun hikmetinin, Ramazan boyunca duâya ve ibâdete devam etmek olduğunu beyan ediyor.2

Bediüzzaman şu ifadesinde ise 27’ye işaret ediyor: “Hadîs-i şerifin sırrıyla Ramazan-ı Şerifin nısf-ı âhirinde, hususan aşr-ı âhirde, hususan tek gecelerde, hususan yirmi yedisinde, seksen küsur sene bir ibadet ömrünü kazandırabilen Leyle-i Kadirin ihyasına…”3

Nihayet Bediüzzaman ümmetin kabulünü önemseyerek meseleye son noktayı koyuyor:

“Yarın gece Leyle-i Kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasından, bir kısım müçtehidler o geceye Leyle-i Kadri tahsis etmişler. Hakikî olmasa da, madem ümmet o geceye o nazarla bakıyor, inşallah hakikî hükmünde kabule mazhar olur.”4

Kadir Gecenizi tebrik eder, bu gece içinde nice bin feyze mazhar olmanızı niyaz ederim.

Dipnotlar:

1- Buhârî, Fadlu Leyleti’l-Kadr 2, 3, İtikâf 1, 9, 13; Müslim, Sıyâm 213, (1167)

2- Sözler, s. 309

3- Emirdağ Lâhikası, s. 268

4- Şuâlar, s. 438

Okunma Sayısı: 414
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukukun gereğini yapmayan, hukuk önünde hesabını verir

    'Ucuz et için 8 saat sıra bekliyoruz'

    Wembley Stadı’nda iftar

    ABD - Alabama'da silahlı saldırı: 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

    Haftanın maçında gol sesi çıkmadı

    Balıkçılar uluslararası sularda avlanacak

    Ülkeyi derin krizden çıkaracağız

    Devlet, olması gerektiği gibi olacak

    BM'den kınama, sükunet ve diyalog çağrısı: Sudan'daki çatışmalar derhal durmalı!

    Bu seçimi milletimiz için kazanacağız

    Ramazanın 25. gecesinde 1,5 milyon Müslüman Kabe'de ibadet etti

    İİT'den Sudan'da çatışan taraflara çağrı: Diyalog sürecine geri dönün

    Berlin'de çocuklara özel iftar programı büyük ilgi gördü

    'Nekbe ilk defa BM tarafından anılacak'

    Sudan'daki çatışmalarda bir günde 56 sivil öldü, 595 kişi yaralandı

    6 Marburg vakasının daha tespit edildiği Ekvator Ginesi'nde son durum?

    Aksaray'da 10 gün arayla 2. obruk - Yerleşim yerlerine 500 metre mesafede

    Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 75 mahallede devam edecek

    Almanya’da 60 yılın ardından nükleer enerji dönemi sona erdi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    AKP demokrat değil ki, desteklensin
    Süleyman KÖSMENE

    Bereket dolu bir gece: Kadir Gecesi
    Genel

    Hukukun gereğini yapmayan, hukuk önünde hesabını verir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Büyük Hatay depremleri
    Şükrü BULUT

    Geleneksel Avrupa Nur bayramında, bayramlar iç içe…
    Cenk ÇALIK

    Kadir Gecesine bakmak
    Yeni Asya'dan Size

    Zekâtlar depremzedelere ve manevî hizmetlere
    Mehmet KARA

    Ucube sistemin getirdiği ucubelikler
    Risale-i Nur'dan

    Bin aydan hayırlı gece: Leyle-i Kadir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.