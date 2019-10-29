Bilimsel gerçeklere uymayan âyet var mıdır?

Rumeysa Hanım: “Dünyanın dümdüz yayılıp serildiğini söyleyen âyet bilimsel gerçeklere uyuyor mu?”

KÂİNAT KUR’ÂN-I KEBİR’DİR

Bilimsel gerçeklere uymayan tek bir ayet söz konusu olmadığı gibi, bunu düşünmek bile abesle iştigaldir. Çünkü Bediüzzaman’ın ifadesiyle Kur’ân kâinatın tercümanıdır, kıraatıdır.1 Kâinat ise bir Kur’ân-ı Kebir’dir.2 Bilimler de Cenab-ı Allah’ın kâinat kitabına koyduğu kanunları çözmeye çalışan birer disiplinden ibarettir. Ne Kur’ân’ın bilimlere, ne bilimlerin Kur’ân’a ters düşen bir kanunu söz konusu olamaz! Çünkü kâinatı yaratan, Kur’ân’ı gönderenden başkası değildir. Eğer bir ters durum varsa, yanlışlık bilime, doğruluk Kur’ân’a ait olacaktır. Bu bir önyargı değil, gerçeğin ifadesidir.

Bahsettiğiniz dünyanın dümdüz yayılıp döşendiği3 ile ilgili ayetler dünyanın bu gün bilinen yuvarlak şekliyle hayat için yayılıp döşendiğini ifade eder. Nitekim aynı ayetlerden Naziat Suresi 30. Âyet, “Yeryüzünü yayıp deve kuşu yumurtası biçiminde yuvarlattı.” Manasını “dehâhâ” kelimesi ile veriyor ki, tam bir ilmî mucizedir. Bu ayet indiğinde Avrupalılar dünyanın dümdüz bir tepsi biçiminde olduğuna inanıyordu.

Keza Kur’ân güneşin de sistemiyle birlikte döndüğünü4, dünyanın, güneşin ve ayın bir yörüngede yüzdüğünü5 bildirdiği asırda, insanlık dünyanın dönmediğini sanıyordu.

Keza henüz asrımızda keşfedilen kâinatın bitişik bir çekirdekten yaratıldığı meselesini Kur’ân 1400 yıl önce Enbiya Suresinin 30. Ayetinde bildirmişti.

Keza gezegenlerin ve yıldızların boşlukta nasıl döndüklerini fizik ilmi asrımızda “çekim kanunu” ile izah etmiştir. Oysa çekim kanunu 1400 yıl önce Kur’ân’ın ayetlerine “biğayri amedin” (direksiz olarak) ifadesiyle girmiştir.6

Keza insanoğlu bundan yüz yıl öncesine kadar ayın nurdan ibaret olduğunu sanıyordu. Oysa Kur’ân 1400 yıl önce ayın ışığı olmadığını, sadece ışığı yansıtıcı bir özelliği bulunduğunu bildiriyordu.7

KUR’ÂN’I SİLİK SÖZLERE FEDÂ ETMEYİNİZ

Kur’ân, Astronomi, Fizik, Biyoloji, Ekoloji, Jeoloji, Coğrafya, Zooloji, Embriyoloji, Kimya, Matematik gibi bütün bilimlerde asrımızdan 1400 yıl önden gidiyor.

Mesela Biyoloji yeryüzü ile bulutlar arasındaki su döngüsünü asrımızda keşfetmiştir. Mü’minun Suresinin 18. Ayeti, Nur Suresinin 43. Ayeti, Zümer Suresinin 21. Ayeti gibi nice ayetler su döngüsünü 1400 yıl öncesinden bildiriyor.

Biyoloji bitkilerin erkekli dişili çiftler halinde bulunduğunu asrımızda keşfetmiştir. Oysa Kur’ân 1400 sene öncesinden bitkilerin erkekli dişili yaratıldığını8 ve dişilerin erkek bitkilerin spermleri ile aşılandığını ve bunun için rüzgârların aşılayıcı9 olduğunu bildiriyor.

Coğrafya’nın yeni keşiflerinden olan dağların yeryüzünü iç hareketlerin sarsıntısından koruyucu fonksiyonunu, Kur’ân 1400 yıl önceden bildiriyor.10

Örümcek, karınca, arı, sinek gibi nice hayvanlar ilim boyutunda Zooloji’nin gündemine asrımızda girerken, Kur’ân 1400 yıl öncesinden bu hayvanlarla ilgili zoolojik bilgiler aktarıyor.11

İnsanın zigot denilen aşılanmış bir yumurta hücresinden yaratıldığı Embriyoloji ve Tıp ilimlerinin yeni keşiflerindendir. Oysa Kur’ân bu konuda da 1400 sene önden gidiyor, Embriyoloji’nin zigot dediği aşılanmış hücreyi “alak” tabiriyle insanlığın gündemine taşıyor ve bir ilmî anahtar olan “alak” tabiri sureye de ad oluyor.12

Örnekler çoktur. Ancak sayfamız sınırlıdır.

Piyasada silik sözler çok geziyor. Sizden ricamız, silik sözlere değer vermeyiniz ve Kur’ân’ı silik sözlere fedâ etmeyiniz.

Dipnotlar:

1- Mesnevi-i Nuriye, s. 184 2 -Mesnevi-i Nuriye, s. 281 3 -Mesela bakınız: Şems Suresi: 6; Ra’d Suresi: 3; Naziat Suresi: 30; Kaf Suresi: 7; Zariyet Suresi: 48 4 -Yasin Suresi: 38 5- Enbiya Suresi: 33 6 -Ra’d Suresi: 2; Lokman Suresi: 10; Hac Suresi: 65 7 -Furkan Suresi: 61 8- Taha Suresi: 53 9 -Hicr Suresi: 22 10 -Nebe Suresi: 11- Bakınız: Ankebut Suresi: 41; Neml Suresi: 18; Nahl Suresi: 68, 69; Bakara Suresi: 26 12- Alak Suresi: 2; keza bakınız: Mü’minun Suresi: 13, 1.