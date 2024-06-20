Salih Sütçüoğlu: “Cennette kaç yaşında olacağız?”

Yaş Neden Önemli?

Böyle bir soruyla karşılaşınca insanın, “Önce Cennet’e bir girelim!” diyesi geliyor. Fakat haydi girdik; Cennet’te yaş olmayacak mı? Yani lezzeti tam manasıyla, hazzı tam manasıyla algıladığımız en alımlı, en görkemli yaş olabilir mi?

Elbette yaş da önemlidir. Madem ki Cennette her şey en güzel biçimde olacaktır. Öyleyse yaş neden önemsiz olsun! Çünkü insanın haz, acı, lezzet gibi yüksek duyguları algılaması yaşa göre değişmektedir.

Lezzette en yüksek dereceli algının yaşı kaç ise, Cennet yaşı işte odur denebilir. Yani hazzı ve lezzeti en yüksek algıladığı yaş, Cennet için önemli olacağı gibi, keza acıyı en derinden algıladığı yaş da Cehennem için önemlidir.

Cennetin ve Cehennemin şakası yoktur. Taklidi yoktur. Benzeri yoktur. Emsali yoktur. Hâlık Tealadan başka Hâlık’ı yoktur. İslam dininden başka habercisi yoktur. Hazret-i Muhammed’den (asm) başka şefaatçisi yoktur. İnsan ve cin sınıfından başka da adayı yoktur. -Hayvanatın özel durumları müstesna.-

Herkes Otuz Üç Yaşında

Bazı rivayetlerde Cennet yaşının 33 olacağı bildirilmiştir.1 Hz. Enes’ten yapılan rivayete göre Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu: “Cennet halkı kıyamet günü Âdem’in suretinde, otuz üç yaşında, bıyıklı, bedenleri kılsız ve karagözlü bir sima hâlinde haşr edilirler. Sonra Cennet’te bulunan bir ağacın yanına götürülürler ve ondan elbise giyinirler, artık ne elbiseleri eskir ve ne de gençlikleri kaybolur.”2

Diğer bir rivayette ise şu ifadelere yer verilmiştir: “(Ruh üflenmiş) bir düşükten bir pîr-i fâniye kadar (Cennetlik olan) herkes otuz üç yaşında, Âdem’in suretinde, Yusuf’un güzelliğinde, Eyyub’un ahlâkında bıyıklı, bedenleri kılsız ve karagözlü bir simayla haşr edilirler.”3

İmam Şa’ranî konuyla ilgili şu bilgileri vermektedir: “Âlimler, dünya kadınlarının cennette bir yaşta olacaklarını, Hurilerin ise büyük-küçük (nefislerin arzu ettiği şekilde) çeşitli yaşlarda olacaklarını söylemişlerdir.”

33’ün Ne Manaya Geldiği

Nebe Sûresi’nin şu haberine de bir bakalım: “Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, gençliğin en güzel çağında genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.”4

Hadisin 33 dediği, âyetin de “en güzel yaş” diye tanıttığı bu yaşı ifade eden “etrâbâ” kelimesi, Nebe Sûresi’nin 33 numaralı âyetinde geçiyor. Bir işaret olabilir mi?

Öte yandan tesbihleri de 33’er defa çekeriz. 33 rakamı 99’un üçte biridir.

Keza 33 kemal yaşıdır. İnsanın maddî ma-nevî donanımlarını sağladığı ve tamamladığı en güzel yaştır.

33 yaş derken, dünyadakine benzer bir ilk 33 yıl büyüme gerekli midir? Sonra büyüme duracak mıdır?

Rivayetlerden anladığımız, büyüme olmayacaktır. Buna ihtiyaç yoktur. İnsan zerratı ebedîleşecektir. Ne büyüme, ne deforme olma yoktur.

Bediüzzaman Cennet Bahsi’nde haşiyede diyor ki: “Şu dünyada cism-i insanî ve hayvanî, zerrât için güyâ bir misafirhâne, bir kışla, bir mektep hükmündedir ki; câmid zerreler ona girerler, hayattar olan âlem-i bekàya zerrât olmak için liyâkat kesb ederler, çıkarlar. Âhirette ise “İnne’d-darel’âhirate lehiye’l-hayevân” (Asıl hayata mazhar olan ise âhiret yurdudur.”5 sırrınca, nur-u hayat, orada âmmdır. Nurlanmak için o seyr ü sefere ve o tâlimât ve tâlime lüzum yoktur. Zerreler demirbaş olarak sabit kalabilirler.6

Dipnotlar:

1- Şa’ranî, Muhtasaru Tezkireti’l-Kurtubî, s. 101

2- Kenzu’l-Ummal, H. No: 39383

3- Kenzu’l-Ummal, H.No: 39384

4 -Nebe Suresi: 31-34

5- Ankebût Sûresi: 64

6- Sözler, 564