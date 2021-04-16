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16 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Mehmet Kutlular’ın aziz hatırasına - 3

Süleyman KÖSMENE
16 Nisan 2021, Cuma

Sözlerimin Arkasındayım 

Ebû Amr Süfyân İbni Abdullah (ra) anlatıyor: “Yâ Resûlallah! Bana İslâm’ı öyle tanıt ki, onu kimseye sormaya ihtiyacım olmasın!” dedim. 

Resûlullah (asm): “Allah’a inandım de, sonra dosdoğru ol!” buyurdu. 1

Kutlular Ağabeyin 17 Ağustos depreminden sonra Ankara’da gazetecilere söylediği ve milleti rahatlatan “Deprem İlâhî ikazdır” sözü hâlâ hafızalarda tazeliğini koruyor.  

O günlerde devlet başörtüsü ile savaşan bir fasit daireye girmiş, koca Türkiye’de başörtüsünü savunan kalmamıştı! Dinî çevreler darmadağınıktı. Kimileri başörtüsünün Kur’ân’da aslında olmadığını, kimileri füruat sayıldığını söyleyecek noktalara savrulmuştu! 

Kutlular Ağabey ise depremin dine karşı işlenen bu şiddet üzerine geldiğini yüzlerine vururcasına bu meşhur sözünü söyledi. Bu sözünden kin ve nefret suçu üretilip yargılandı. “Sözlerimin arkasındayım” diyerek, 276 gün cezaevinde yatmaktan imtina etmedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise Kutlular’ı haklı buldu. Allah’a inandım deyip dosdoğru olmak böyle bir şey olsa gerekti.  

Elbette Uyaracaksınız!

Yarım asırlık bir destan Mehmet Kutlular Ağabey. Bab-ı Ali’deki pek çok isim onun rahle-i tedrisinden geçmiştir. 

Onu talebelik yıllarımdan Pazar derslerinden tanırım. Pazar derslerini kaçırmazdık. Pazar dersleri birer Münâzarât Semineri gibiydi. Dersleri, Risale-i Nur’un hakikatlerini içtimaî ve siyasî hadiselere intibakta birer pusula olurdu. Veciz cümleleriyle içtimaî ve siyasî hadiseleri çözümlerken sözleri berraklaşır, sadeleşirdi. Savunduğunu net savunur, duruşunun hikmetleri ile açıklamalarını net yapar, aslında biraz öyle biraz böyle demez, lâfını eğip bükmez, kimsenin onu desteklemesine ihtiyaç hissetmezdi. 

Kendinden, dâvâsından, duruşundan, düşüncelerinden emindi. Mesai arkadaşlarını gerektiğinde uyarır, yetiştirirdi.

Onunla aynı binada çalışmak bana nasip olmadı. Uzaktan temasımız vardı. Yaklaşık 20 sene kadar önce, bu köşeyi yazmaya başladığımın 2. veya 3. senesiydi. Bir kandil öncesi kandil gecesi ile ilgili bir yazı göndermiştim. Telefonum çaldı. Arayan Kutlular Ağabeydi. Açtım, “Buyurun ağabeyim!” dedim. “Oğlum! İyi bir hocalık yapmışsın! Risale-i Nur’dan bir cümle bulamadın mı?” dedi. Aslında buna dikkat ederdim. Ama o gün nasılsa koymamıştım. “Bakayım abi!” dedim.  

Ardından üzdüğünü düşünerek: “Kırdım mı? Bak ben iyi bir takipçiyimdir!“ dedi. Ben: “Yok abi, kırmak ne kelime! Allah razı olsun, memnun oldum. Bu gazete, şahs-ı maneviye ait. Bana ait değil. Elbette uyaracaksınız. Mahşerde beraber yargılanacağız biz. Cennet’e de, Cehennem’e de beraber gideceğiz.” dedim. Hoşuna gitmişti.     

İbretli Hadiseler

Bir gün telefonum çaldı. Arayan Kutlular Ağabeydi. Açtım. Selâmdan sonra dedi ki: “Zübeyir Abi evliya hikâyelerinin ve ibretli tarihi hadiselerin gazeteye konmasını isterdi. Bunun da ayrıca okuyucusu olur, gazeteyi avama da okutur, derdi. Sen böyle hikâyeler de yaz! Birkaç örnek gönder bir bakalım.”  

“Peki, abi göndereyim!” dedim. 

Uzunca yıllar devam eden “Bir Kıssa Bin Hisse” köşesi böyle doğmuştu. O köşeden kitaplar da çıkmıştı. Fakat sonradan benim tembelliğim dolayısıyla devam etmedi. 

Din Çözümsüz Değildir

Biz pek az yüz yüze gelirdik. O da bazı program veya toplantılarda olurdu. Bir gün böyle yüz yüze geldiğimiz bir anda: “Oğlum din çözümsüz değildir. Müslüman’ı sıkboğaz etme. Zorlaştırma. Kolaylaştır. Çözüm göster!” dedi. 

Peygamber Efendimiz’in (asm) “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz. Nefret ettirmeyiniz!” sünneti çerçevesinde gelen bu uyarıyı da hiç unutmam.

Allah gani gani rahmet eylesin. Âmin.

Dipnot:     

1- Müslim, İmân 62. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 61; İbni Mâce, Fiten 12.

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