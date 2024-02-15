Risale-i Nur Eğitim Seti

Pırıl Pırıl Setler

Öncelikle bu pırıl pırıl, rengarenk, tam istikbalin evladı çocuklarımıza layık bu beş adet Risale-i Nur Eğitim Setlerini hazırlayan iradeye teşekkür etmeliyiz. Bu setler kolay hazırlanmaz. Büyük bir emek ve himmet mahsulü.

Şundan eminim: Yarın mahşerde bu setleri hazırlayanlar, basanlar, yayınlayanlar, dağıtanlar, tanıtanlar, satanlar, çocukları için alanlar bu setleri ellerine alacaklar, mahşerde Üstatlarının yanına bu setlerle gidecekler ve inşallah bu setler onların yüz akı olacak. Medar-ı fahirleri olacak. Hizmet belgeleri olacak. Sertifikalar olacak. Deni dünyadan ellerinde kalan beka belgeleri olacaktır.

Az şeref midir?

Nerelere para harcamıyoruz ki? Bu setler için vereceğimiz bir kuruş bile hiç fasılası yok, hiç firesi yok, hepsi ahirete tahvillidir. Tam sadak-i cariyedir.

Sadaka-i cariye bildiğiniz gibi, bitip tükenmeyen sadakadır. Dünya sona erse de, dünyayı bitiren, ama kendisi ayakta kalan ve sahibini illa da Cennet’e aldıran sadakadır. Sadak var; alırsın, yersin biter. Böyle sadaka-i cariye ise, bitmez, kesilmez, sevabı eksilmez; akar, akar, akar. Sahibine ahirette tek başına yeter! Sahibini Allah’ın rızasına, rahmetine, Cennetine sokar.

Evlerimizde En Az Birer Set bulunmalı

Öncelikle evlerimize bu eğitim setlerinden en az birer takım girmeli. Risale-i Nur’u her yeni öğrenen için etkili bir çalışma kitabıdır, harika birer ders kitabıdır.

Ama ders kitabı soğukluğundan uzak hazırlanmış; pırıl pırıl sayfaları, renkli resimleri, renkli satırları ve renkli yaprakları ile tam bir albeni içinde “gel beni oku!” diyor.

Evlerimizde birer takım bulunsun. Kendimiz için değil. Bizler büyük kitaplardan okuyup tefeyyüz edebiliyoruz elhamdülillah. Ama ya küçükler... Ya çocuklarımız… Ya torunlarımız… Ya yeğenlerimiz… Ya komşumuzun çocukları… Ya mahallemizin çocukları… Ya alamayanların çocukları…

Evet sorumluluğumuz büyük. Bütün çocuklara karşı sorumluyuz. Elde hazır olursa, “hemen gel seninle bir ders yapalım” diyebiliriz. Haftada periyodik bir zaman dilimi belirleyebilir, peşine bir de ödül koyabilir, güzel yavrumuzla bir araya gelebilir ve okuyabiliriz. Okutabiliriz. Tam bir rehber kitap!

Yarın Hesap Vermemek İçin

Bu setlerle kendi kendimize çocuklarımızın öğretmeni olmak artık bir su içmek kadar kolaylaşıyor. Bu setler olmadan, kocaman kocaman kitaplar, belki küçüklerin gözünü korkutabilir. Ama bu setler, o kocaman nur kitaplarını inanın bir içim su yapacak inşallah. O büyük kitaplara ulaşmanın yolunu açacak. Çocuk kendisi o kitaplara koşacak. Sevabı da özendirdiğiniz için inşallah size kalacak.

Haftada bir, akşam yemeğinden sonra, “gel yavrum, hangi derste kalmıştık, beraber okuyalım. Sorularını beraber çözelim. Etkinliğini beraber yapalım.” Böylece inanın, o güzide çocuklarımızla beraber olmanın yolunu bulacağız, aramızda emsalsiz bir iletişim de kurmuş olacağız.

Her akşam olmasa da, her hafta, bir ders!

Setlerin dersleri 75 hafta sürüyor. Her hafta bir ders olsa, yetmiş beş hafta eder. Yaklaşık bir buçuk sene. Hemen başlamalıyız. Bir an bile geçirecek vaktimiz yok! Yarın hesap vermemek için!

Çünkü bizim Risale-i Nur’lardan çetin bir hesabımız olacak; o kesin!

Bu setler en azından bizi mahcup olmaktan kurtaracak inşallah. Haftalık öğrenci derslerinde de bu setlerden faydalanmak mümkün. Hap gibi. Hazırlanmış, elimizde hazır drajeler! Suyu al, iç; şifanı bul! Bu setleri aç, beraberce ve neşe içinde parçalarını oku, etkinliğini çöz! Oyun oynar gibi! Her hafta bir ders! Sıkmadan, sıkılmadan, severek, zevkle…

Bu setlerden dönem sonlarında okuma programlarında da faydalanmak mümkün. Başka plan program yapmaya ne hacet! Başka ders malzemesi aramaya, kitap defter aramaya ne hacet! Kitabı da, içinde defteri de..

Gelin çocuklarımıza bir iyilik yapalım, bin sevap alalım inşallah. Risale-i Nur Eğitim Seti beş cilttir. Beşi birden sırayla bir buçuk yıllık program sunuyor. Tam o göz aydınlığımız çocuklarımıza Risale-i Nuru sevdirecek cinsten.

Hazırlayıp sunan Yayınevimiz yetkililerinden Allah razı olsun.