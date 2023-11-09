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9 KASIM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Şeytanı yenmek mi dediniz?

Süleyman KÖSMENE
09 Kasım 2023, Perşembe
Önder Bey: “Namaza yeni başladım. Fakat şeytana galip gelemiyorum. Aklıma çeşitli düşünceler geliyor ve namazda beni rahatsız ediyor. Ne yapmam lazım? Şeytana bütünüyle galip gelmenin ve her şeyimizle kendimizi Rabb’imize vermenin bir yolu var mı?”

Şeytana Galip Gelinir mi?

eytana galip gelmek hedefimiz olmalı; ancak ölünceye kadar şeytanın bizimle uğraşıp duracağını, bizim peşimizi bırakmayacağını, ayağımızı kaydırmaya çalışacağını unutmamalıyız.  

Şeytana galip gelinir mi? O hâin fesatçıya, o mel’un çete başına! O yolda da, sokakta da, evimizde de, duâmızda da, ibâdetimizde de hep bizi aldatmaya çalışır. O’ndan ve fesadından Allah’a sığınmalıyız! Kur’an bundandır ki, “O kovulmuş şeytandan Allah’a sığın!” diye emrediyor.1

Şeytanın işi kolay. Çünkü tahribat yapıyor.2 Yıkım yapıyor. Hayır adına, ne varsa târ u mâr ediyor; kendisi ateşten yaratıldığından mıdır, nedendir; ne varsa ateşe veriyor, yakıyor, yıkıyor. 

Bizimse işimiz zor. Hem şeytanın şerrini def’etmeye çalışmak, hem de hayır, hasenât ve ibâdetlere ihlasla devam etmek kolay iş değil. 

İşimiz zor; ancak yılmak yok! Çünkü sonuçta bu yolda Allah’ın rızâsı var, sonuçta Cennet var! Çünkü bu kapı ümitsizlik kapısı hiç olmadı! Aslâ olmadı! Bu kapı Rahmet kapısı! Bizler Rahmet Dininin mensuplarıyız! Rahmet Peygamberinin ümmetiyiz!3 Rahmet Kitabının mü’minleriyiz!4

İbâdete Devam Etmeli

Bu yolda ümitsizlik yok. Büyükler hep ümit kapısını göstermişler. Sekiz yüz yıl önce Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî göstermişti bu kapıyı: “İster Hıristiyan ol, ister Mecusi ol; gel! Bu kapı ümitsizlik kapısı değildir; bin def’a tövbeni bozmuş olsan, yine gel!” demişti. 

Bu asırda da Bediüzzaman. Diyor ki: “İstiğfar eden, istiâze eder (Allah’ın himayesine girer). İstiâze eden, şeytanın şerrinden kurtulur!”5  

İşte reçete!

Şeytanın vesveselerine karşı en etkin ilaç; ilgilenmemek, oralı olmamak, duyarsız davranmak, âdetâ “varsın olsun!” dercesine rahat olmak ve şeytanı çatlatırcasına ibadetlere devam etmektir. 

Unutmayalım: Şeytana galip gelmek için ömrün veya imtihanın bitmesi lazım. Ömür bitmediğine göre imtihan devam ediyor demektir. İmtihan devam etiğine göre, şeytan hep bizimle oynayacaktır.

Bu ona tanımlanmış bir iştir. Biz Onun aldatmalarını fırsata çevirmeli, sevabımızı yükseltmeye bakmalıyız.

Gülümseyip Geçelim

Şeytan kahroldukça, içimize vesvese atar! Aldırmadıkça, vesvesesini büyütür ve çeşitli zor hilelerle bizi emellerine doğru çekmeye çalışır! Bu onun vazifesidir. Bundan zevk alır. 

Sakın, sakın, bu tür vesveselere karşı, “içimde şeytanın ne işi var? Yoksa kalbim mi bozuk? Namazdan neden zevk alamıyorum? Kendimi Rabb’ime neden veremiyorum? İmanımda bir zafiyet mi var?” gibi devam edegelen sorularla şeytana ve yapmaya çalıştığı düzenbazlıklara bir vücut rengi vermeyelim, şeytanı aslâ adam hesabına koymayalım! 

Ancak, rahatsız oldukça Allah’a sığınmaya devam edelim. Ve hattâ, Rabb’imize daha fazla sığınmamıza vesîle olduğunu düşünerek, her dokunuşunda, şeytana gülümseyip geçelim. 

Ama hiçbir şekilde bu vesveseleri büyütmeyelim. Hele, iman mahallimiz olan kalbimizden kaynaklandığını asla düşünmeyelim.  İbadetlerimizin feyiz ve bereketi ile… Niyetimizdeki ihlas ile.. Inşallah, şeytanın büyük vartalarına düşmekten Allah’ın bizi koruyacağına inanalım. 

Şeytanı yenemeyiz. Ancak bunu fırsat bilip ibadetimize devam ederek, Allah’ın rızasını kazanabiliriz.    

Dipnotlar:

1- Nahl Sûresi, 16/98

2- Lem’alar, S.76

3- Enbiyâ Sûresi,21/107

4- Mektûbât, S.24

5- Lem’alar, S.91

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