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1 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Sineklere şefkat eden bir devran

Süleyman KÖSMENE
01 Ağustos 2022, Pazartesi
Salih Sütçüoğlu: “Sinekleri hep mide bulandırıcı bulurlar. Oysa Peygamber Efendimiz (asm) tabağa düşen sineğin bir kanadı batmışsa diğer kanadını da batırmamızı tavsiye ediyor. Üstad Hazretleri de bu hadis-i şerifi tefsir ediyor. Bu yaklaşımı açar mısınız?”

Mahkûm Koğuşunda Sinek İlacı

Eskişehir Hapishanesi’nde, mahkûm koğuşlarında sinek ilâcı kullanılıyor. Fakat sinekler inadına çoğalıyor ve Bediüzzaman’ın odasındaki çamaşır ipine sıra sıra konuyorlar. Bediüzzaman’ın talebesi Rüştü Bey ise çamaşır ipine çamaşır sermek için sinekleri kovalamak istiyor. 

Bediüzzaman: “Bu küçücük kuşlara ilişme; başka yere ser!” diyor.

Rüştü Bey, naz makamından cevap veriyor: “Bu ip bize lâzımdır. Sinekler başka yerde kendilerine yer bulsun!”

Bediüzzaman sinekleri neden rahatsız etmemesi gerektiğini şöyle açıklıyor: 

 “Böyle nüshaları çoğalan nevilerin ehemmiyetli vazifeleri ve kıymetleri vardır. Evet, bir kitap, kıymeti nispetinde nüshaları teksir edilir. Demek sinek cinsi de ehemmiyetli vazifesi ve büyük kıymeti var ki, Fatır-ı Hakîm o küçücük kaderî mektupları ve kudret kelimelerinin nüshalarını çok teksir etmiş.” 1      

Sinekte Faydalı Bakteriler

Bediüzzaman, Yirmisekizinci Lem’a’nın Üçüncü Nüktesini Sinek Risalesi olarak telif etmiştir. Orada Bediüzzaman, “Bu taifenin elbette mühim bir vazifesi vardır. Hikmet-i beşeriyenin nazarı kasırdır. Daha o vazifeyi ihata edememiş.” diyor. Ve sineklerin, sıhhiye memurları gibi vazifelerini şöyle zikrediyor: “İnsanın gözüne görünmeyen hastalıkların mikroplarını ve madde-i semmiyeyi temizlemekle sinekler muvazzaftırlar. Değil mikropların nakileleri, bilâkis muzır mikropları mass, yani emmek ve yemekle o mikropları imha, o madde-i semmiyeyi istihaleye uğratırlar. Çok sâri hastalıkların önünü alırlar.” 2

Bu gün bilim adamları, sinek kanadının inatçı bakterileri öldürmek için tabiî antibiyotikler taşıdığını ispatlamıştır. Avustralya’da Swinburne Teknoloji Üniversitesi’nde yapılan bilimsel araştırmalarda, sineklerin ve bazı böceklerin kanatlarının bol miktarda antibiyotik yüklü olduğunu ispatlamıştır. Uzun kanatlı bir sinek türü olan clear wing cicada üzerinde yapılan araştırmada, kanatların tabiî olarak güçlü bir antibakteriyel ilâçla yüklü olduğu ve sineğin bakteri ve virüsleri yok etmesine yardımcı olduğu görülmüştür. 3

Macquarie Üniversitesi, Biyoloji Bilimleri bölümünde bir grup araştırmacı da, sineklerin çürük et, meyve ve gübre dâhil olmak üzere her türlü pisliğe karşı dayanıklı olduğu teorisinden yola çıkarak sineklerin sahip oldukları bu antibakteriyal özellikleri farklı gelişim evrelerinde ortaya çıkarmak üzere çalışmalar yaptılar.4 Japonya ve Rusya’da da bu yönde çalışmalar yapılmıştır.

Dipnotlar:      

1- Lem’alar, s. 420.

2- Lem’alar, s. 422. 

2- Smart News.

4- http://www.abc.net.au/science/articles/2002/10/01/ 689400.htm

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