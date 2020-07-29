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2 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Tevriye günü zikir ve duâları

Süleyman KÖSMENE
29 Temmuz 2020, Çarşamba 00:02
Ali Bey: “Tevriye günü hakkında bilgi verir misiniz? O günde neler yapılır?”

Leyalin Aşr’in Sonuna Doğru Giriyoruz

Zilhicce ayının ilk on gününe “leyali-i aşere” deniyor. Kur’ân’da “ve leyalin aşr” diye geçer. Mübarek günlerdir. İlk on mübarek günün sonuna doğru giriyoruz.

Kalbimiz buruk Kâbe’miz mahzun. Ama evimize, günümüze, gönlümüze manevî misafirler geliyor: Tevriye Günü, Arefe Günü, Kurban Bayramı günü ve geceleri… Buna da şükür.

Beraberlerinde rahmetin binler feyiz ve bereketini getiriyorlar. Dileyen herkese affı, mağfireti, lütfu, ikramı, Rıza-i Bari’yi ve Cennet’i getiriyorlar. Eskiden bu günlerde hacılar bundan dolayı gözyaşlarına boğuluyorlardı ve milyonlarca Allahü ekber sesleri ile gözyaşlarını teskin ediyorlardı. Bediüzzaman Hazretleri’nin ifadesiyle, “bu günlerde âlem-i İslâmın zikir ve tesbihiyle zemin zelzele-i kübrâya mazhar olup, aktâr ve etrafıyla Allahu ekber deyip, kıblesi olan Kâbe-i Mükerremenin samimî kalbiyle niyet edip, Mekke ağzıyla, Cebel-i Arefe diliyle Allahu ekber diyerek, o tek kelime, etraf-ı arzdaki umum mü’minlerin mağara-misal ağızlarındaki havada temessül ediyor. 1

Tevriye günü Zilhicce’nin 8. Günüdür. Arefeden bir gün önceki gündür. Yani bu gün.

Malûm; Zilhiccenin 9. Günü arefe; 10. günü ise Kurban Bayramı’dır.

Arefe günü ile Cuma gününün aynı güne gelmesi ayrı bir rahmet eseridir.

Rivayete göre, tevriye gününde duâları arşa çıkan Hazret-i Âdem (as) ile Hazret-i Havva validemiz, arefe gününde Arafat’ta buluştular.

Tevriye Günü Oruç Tutan Bağışlanır

Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki: “Tevriye günü oruç tutan ve günah bir söz söylemeyen Müslüman Cennet’e girer.” Tevriye günü oruç tutmanın sevabı büyüktür. Bu günde geçmiş günahlarına tövbe ve istiğfar eden, bütün ehl-i iman için af ve bağışlanma isteyen, ibadetlerin ve duâların kabulünü dileyen ve ümidini kesmeyen mü’minlerin duâları makbul olur.

Hazret-i Ömer (ra) halife iken Yahudilerden birisi gelip: “Ey Ömer! Siz bir âyet okuyorsunuz ki, eğer o âyet bize inseydi biz o günü bayram yapardık!” dedi.

Hazret-i Ömer (ra): “Kur’ân’ın her âyeti indikçe biz bayram sevinci yaşadık. Hangi âyetten bahsediyorsun?” deyince, Yahudi:

“Maide Sûresi’nin 3. âyetidir. O âyette şöyle buyuruluyor: “Bu gün size dininizi kemale erdirdim. Ve size nimetimi tamamladım.” dedi.

Hazret-i Ömer (ra): “Bu âyet bize hicrî onuncu yılda veda haccında arefe günü olan Cuma günü ikindiden sonra indi. Peygamber Efendimiz (asm) Arafat’ta, Adba adındaki devesinin üzerinde vakfede iken nazil oldu. Deve vahyin ağırlığına dayanamayarak yere çöktü. Biz o günü ve o gün bu âyetin indiği yeri biliriz. O gün Zilhiccenin dokuzuncu günüdür; hem arefe günü, hem Cuma günüdür. Biz, her iki günü de bayram biliriz.” dedi.

Ramazan Bayramı gecesi, Tevriye gecesi, Arefe gecesi ve Kurban Bayramı gecesi duâların reddedilmeyeceği müjdelenen gecelerdendir.

Tevriye Gününde Neler Yapalım

Tevriye Gününde imkânımız elveriyorsa şu ibadet, duâ ve zikirleri yapabiliriz:

1- Oruç tutmak. Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak sünnettir. Ama diğer günlerde oruç tutma imkânı bulamayanlar son iki gün olan tevriye ve arefe günlerinde tutabilirler.

2- Allah’ı çok zikretmek. Allah’ın nimetlerinin yekûn teşkil ettiği bu günlerde Allah’ı çok zikretmek sünnettir.

3- Duâyı bol yapmak. Ramazan Bayramı gecesi, Tevriye gecesi, Arefe gecesi ve Kurban Bayramı gecesi duâların reddedilmeyeceği müjdelenen gecelerdendir.

4- Günahlarımıza tövbe etmek, gözyaşı dökmek ve Allah’a sığınmak.

5- Bin ihlâs-ı şerifin ilk beş yüzü bu gün okunabilir. Böylece arefe günü yoğunluğu bir miktar tevriye gününe kaydırılmış olur.

DUÂ

Allah’ım! Dünyada hubb-u zatınla rızıklandır. Hubb-u zatına ulaştıran amel ile, ibadetle, ahlâk ile, iman ile, zikir ile rızıklandır. İstikametten ayırma! Ahirette rahmetinle, rü’yetinle, rızanla, mağfiretinle rızıklandır! Cehennem azabından koru! Âmin.

Dipnot:

1- Bediüzzaman, Lem’alar, Yeni Asya Neşriyat, Germany, 1994, s. 131.

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