Van mevlidi kardeşliği güçlendirdi

Van’da Kucaklaşma Seli

Geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günleri Van ilimizin bayramına iştirak ettik. Doğrusu, hizmet kervanını tebrik etmeye kelimeler yetersiz kaldı. Gözlerimizin yaşını tutamadık.

Van gibi, Üstad hazretlerinin defalarca uğradığı ve vatanım dediği bir serhat şehri, hizmette geri kalmamalıydı. Bunu Van kahramanları çoktan hissetmişlerdi. Ama nihayet şahs-ı manevinin de desteği ve duası ile Van şehri bir Bediüzzaman Külliyesine kavuştu. Hizmet merkezine kavuştu. Sohbet mekanına kavuştu. Deccalizm karşısında yeni ve güçlü bir mevziiye ulaştı. Bunu hep beraber gözlerimizle gördük, elhamdülillah.

Van’lı kahraman arkadaşlarımız kıpır kıpırdı. Hiç kimse yerinde duramıyordu. Herkes bir hizmetin ucundan tutmuştu. Her şey mükemmel işledi.

Tüm Türkiye oradaydı. Ha öyle kalabalık yoktu. Ama olan insan seli gözleri dolduruyordu. Neredeyse tüm illerden iştirak vardı. İller birer kişiyle de olsa temsil edildi. Hanımlardan da bir o kadar katılım oldu. Toplam iki bin civarında insan, orada kucaklaştı, Üstadını andı, Üstadına dualar okudu.

Hele o kaynaşma, o kucaklaşma, o muhabbet, o hemdertleşme, o gözlerden akan sevgi ve barış seli… İnanın abartmıyorum: İnsanı sadece Cennete götürür, Cehennemden uzaklaştırır. Günahlarını affettirir, Allah’ın rıza, lütuf ve rahmet kapılarını açar.

Biz Muhabbet Fedaileriyiz

Böyle mevlitlere, programlara, kucaklaşmalara, güler yüzlere, hizmet için aşkla ve içtenlikle koşturmalara ihtiyacımız var. Kırılmak darılmak, eleştirmek zamanı değil. Herkesin bir kusuru var. Kusurlarımızla yürüsek hiçbir yol alamayız, hiçbir gönül yapamayız, hiçbir hizmet üretemeyiz. Biz gönül yıkmaya değil, gönüller yapmaya kendimizi adamışız.

Üstadımız bize bu talimattı verdi:

“Biz muhabbet fedaileriyiz; husumete vaktimiz yoktur.” Diyen bir Üstadın talebeleri, ölümüne muhabbet fedaisidir. Onu hiçbir dedikodu, hiçbir söylem, hiçbir kırgınlık husumete sürükleyemez.

Panel de İlgi Gördü

Cuma günü Bediüzzaman’ın Van Hayatı adlı bir panel düzenlendi. Katılımın çok yüksek olduğu bu panelde konuşmacılar Prof, Nurettin Abut, Eski Milli Eğitim Bakanlarından Hüseyin Çelik ve Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz idi. Moderatörlüğünü Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Huyut’un yaptığı panelin açış konuşması Yönetim Kurulu Başkanı sayın İzzet Atik tarafından yapıldı.

Ertesi günü saat 11.00’de planlandığı gibi Külliyenin açılışı yapıldı. Gün boyu yazarlarımız kitaplarını imzaladılar. Öğle namazı vaktinde Hazret-i Ömer camiine geçildi. Öğle namazını müteakiben okunan Mevlid-i Şerif camiyi dolduran bir kalabalık cemaat tarafından dinlendi. Ali Vapurlu ağabeyin yaptığı ders ilgiyle dinlendi. Dualara amin dendi.

Bulduğumuz boş zamanlarda Erek Dağına, Horhor medresesine ve Edremit bölgesine gitme ve tenezzüh etme imkânı kazandık. Üstad Hazretlerinin “Davam!” diye haykırdığı mağaralara uzaktan baktık. Horhor suyundan içtik.

Bendeniz Van ilimize, Ereğli’ye ve Diyarbakır’a uğrayarak gittim, Muş’a, Tatvan’a ve Malatya’ya uğrayarak döndüm. O güzel ve değerli hizmet insanlarıyla görüşmekten büyük haz aldım.

Herkese binlerce teşekkürler. Van’lı kardeş ve ağabeylere tebrikler.

Böyle programların daha fazla yapılması her ilin bir bahane ile böyle program sayısını artırması duasıyla…