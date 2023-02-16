"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Zeyneb Binti Cahş (ra)

Süleyman KÖSMENE
16 Şubat 2023, Perşembe
Kadriye Hanım: “Zeyneb binti Cahş’ı tanıtır mısınız? “

Eşini Boşama!

Zeynep Binti Cahş, şahsında bir cahiliye âdetinin hükümden kaldırıldığı; Peygamber Efendimiz’in (asm) ahlak, edep ve zekâ timsali pak zevcelerinden. Peygamber Efendimiz’in (asm) halası Ümeyme’nin kızı. 

Peygamber Efendimiz (asm) bu halası kızını bizzat dünürcülüğünü kendisi yaparak evlatlığı bulunan Zeyd bin Harise ile evlendirmişti. Oysa ne Zeynep, ne de Zeyneb’in ailesi bu evliliğe razı değillerdi. Fakat Peygamber Efendimiz’i (asm) kıramamışlardı. 

Evliliklerinin üzerinden henüz bir yıl geçmişti ki, Hazret-i Zeyd (ra) Peygamber Efendimiz’e (asm) gelerek: “Ya Resulallah! Ben eşimden ayrılmak istiyorum.” Dedi. 

Peygamber Efendimiz (asm) de: “Eşini elinde tut! Onu boşama! Allah’tan kork!” buyurdu.1

Fakat Hazret-i Zeyd (ra), kendini Hazret-i Zeyneb’e (ra) denk bulmuyordu. Onunla evli bulunmaktan son derece rahatsızdı. Aralarında mizaç farklılıkları vardı. Bu yüzden geçimsizlik yaşıyorlardı. Nihayet onu boşadı. Yürümeyen bu evlilik Peygamber Efendimiz’i (asm) çok üzdü. Ailesi ve akrabaları da buna çok üzülmüşlerdi. 

Nefsânî Bir Tasarruf Değildir

Hazret-i Zeyneb’in (ra) Zeyd’den boşandığı günden itibaren dört ay geçmişti. İddet süresi henüz bitmişti. 

Bir gün Peygamber Efendimiz (asm) Hazret-i Âişe (ra) ile oturup sohbet ettikleri bir sırada, kendisine vahiy indi. Mealen şu ayetler indi:

“Zeyd o eşiyle ilişkisini kestiğinde, biz onu sana nikâhladık; ta ki oğullukları eşleriyle ilişkilerini kesince onlarla evlenme hususunda mü’minler üzerine bir vebal ve sakınca olmasın. Allah’ın emri mutlaka yerine gelir.” 

“Allah’ın, kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir vebal yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah’ın kanunu böyledir. Allah’ın emri, kesinleşmiş bir hükümdür.”2

Ayetlerin nüzulü bitince Peygamber Efendimiz (asm), hemen yanı başında bulunan Hazret-i Aişe’ye (ra) şöyle buyuruyor: “Allah’ın, bana kendisini nikâhladığını Zeyneb’e kim söyler?” 

Görüldüğü gibi, Hazret-i Zeyneb’i bizzat Cenab-ı Hak Kendisi, Peygamber Efendimiz’e (asm) nikâhlamıştır. Bu nikâh, Bediüzzaman’ın ifadesiyle, örfün ve geleneklerin çok ötesinde, bir akd-i semavidir. Arş’ta kıyılmıştır. Allah’ın fiiliyle ve emriyledir. Peygamber Efendimiz (asm) sadece emre boyun eğmiştir. –Hâşâ- Nefsânî bir tasarruf değildir.

Cahiliye Dönemi Âdeti

Bediüzzaman bu ayete şöyle mana veriyor: “Peygamber rahmet-i İlahiye hesabıyla size şefkat eder, pederane muamele eder ve risalet namına siz onun evlâdı gibisiniz. Fakat şahsiyet-i insaniye itibariyle pederiniz değildir ki, sizden zevce alması münasip düşmesin? Ve sizlere “oğlum” dese, ahkâm-ı şeriat itibariyle siz onun evlâdı olamazsınız.”3

Cahiliye dönemi âdetine göre evlatlıkların boşadıkları hanımlarla baba konumunda bulunan kişilerin evlenmeleri yasaktı. Evlatlık sahipleri, evlatlıkların babası sayılıyordu. Bu ise gerçekte doğru değildi ve nesillerin kaosuna sebebiyet verirdi. Her yanlış âdeti değiştiren ve yerine doğru hükümler getiren İlahî inkılâbın, bu âdeti değiştirmeden bırakması düşünülemezdi. 

İşte İlahî inkılâb, bu cahiliye âdetini yanlış uygulamalara meydan verilmesin ve hüküm zihinlere iyice kazınsın diye, bizzat Resulullah’ın, Hazret-i Zeyneb’in ve Hazret-i Zeyd’in şahsında değiştirmiştir. Şu ayet bunu bildiriyor:

“Allah bir adamın içinde iki kalp yaratmamış; ziharda bulunduğunuz eşlerinizi anneleriniz kılmamış, evlâtlıklarınızı da öz oğullarınız yapmamıştır.”4 

Dipnotlar:

1- Tabakât, 8:101; Tirmizî, Sünen, 5:354; İbn-i Kesir, Tefsir, 3:491.,

2- Ahzab Sûresi, 37,38, 40.,

3- Mektubat, s. 29.,

4- Ahzab Suresi: 4

Okunma Sayısı: 297
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üsküp'teki camilerde depremzedeler için 3,2 milyon lira yardım toplandı

    "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında 115,1 milyar lira bağış yapıldı, 9 milyonu aşkın SMS gönderildi

    Hollanda'daki kampanyada deprem bölgesine 89 milyon avro bağış toplandı

    Zambiyalı Müslümanlar, depremzedeler için 100 bin dolar topladı

    Depremzedeler için ortak dua

    7 milyon çocuk etkilendi

    Tek adam rejimiyle birlikte adalet de enkaz altında

    Harran Devlet Hastanesi taşınacak

    Depremin 228. saatinde 2 çocuğuyla birlikte kurtarıldı: "Hangi gündeyiz?"

    'Çok yoğun artçı sarsıntı var, olağan dışı bir durumla karşı karşıyayız'

    Deprem, tarihî yapıları da yıktı

    BM acil fon çağrısı yapacak

    Kral Charles, Türk gönüllüleri ziyaret etti

    Tedavi için gelip, enkaz altında öldüler

    Deprem İstanbul’a dayandı

    Acil yıkılması gereken 50 bin 576 bina var

    Kültürel miras koruma altına alındı

    272 bin 305 kişi tahliye edildi

    "Deprem psikoeğitim programları" başlayacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ne ifrat, ne tefrit
    Ahmet BATTAL

    Aklından bile geçirme!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Depremin yavuz hırsızları
    Cevher İLHAN

    OHAL’le deprem suçlarını örtme!
    Risale-i Nur'dan

    Hayat musibetlerle tasaffî eder
    Süleyman KÖSMENE

    Zeyneb Binti Cahş (ra)
    Faruk ÇAKIR

    Peki, İstanbul hazır mı?
    Mehmet Pekel

    Cemal ve Celal tecellileri
    Rüstem GARZANLI

    Afetzedelere şefkat elimizi uzatalım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.