Bediüzzaman’ın Barla misafirleri

İstanbul Aile Programları çerçevesinde Barla’da Yeni Asya tesislerinde idik. Bir haftalık program istifadeli, feyizli risale okumalarına, yeni dostluklara, tanışmalara vesile oldu.

Programın organizesinde emeği geçen tüm kardeşlerimizden, ağabeylerimizden Rabbimiz razı olsun. Bu arada Barla Yeni Asya Tesislerinde yapılan tadilat çalışmalarının başarılı olduğunu belirtelim.

Her namaz akabinde ‘Hizmet Rehberi’nden okunan risale dersleri haricinde Eski Said Dönemi eserlerinden seçme makaleler, Kader, Beka-i ruh ve melaike, Haşir gibi temel konuları ağabeylerimizden dinleme fırsatımız oldu. Farklı bakış açılarını bu vesileyle yakalamış olduk.

ŞAHS-I MANEVİ: ASRIN HAKİKATLİ VE MÜHiM ALİMİ

Eski Said Dönemi Eserleri derslerinde sosyal hadiseleri Risale-i Nur gözlüğü ile yorumlayan Yeni Asya şahsı manevisinin tarihi seyir içinde dünden bugüne ne kadar isabetli kararlar verdiğini ibretle müşahede ettik. Sultan Abdülhamid’i tahttan indiren 31 Mart Hadisesinden, mahkeme savunmaları olan Divan-ı Harbi Örfi’den günümüze tarih tekerrür etmekteydi. İlhamını Kur’an’dan alan Bediüzzaman’ın tesbitleri sanki bugün sarfedilmiş gibi taptazeydi. Eserlerde ifade edildiği gibi: ‘’Risâle-i Nûr şakirtlerinin bir şahs-ı mânevîsi var; şüphesiz o şahs-ı mânevî bu zamanın bir âlimidir.’’ (Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar)

BARLA-İSPARTA CIVIL CIVIL

Barla Cennet Bahçesi, Barla saff-ı evvel Nur Talebelerinin medfun olduğu Barla Mezarlığı, Çamdağı, İslamköy, Süleyman Demirel Müzesi, Bediüzzaman Hazretlerinin Isparta’daki evini ziyaret, Eğridir Gölü pikniği okuduklarımızı pekiştirmeye vesile oldu.

Doğrusunu isterseniz Barla Lahikası’nı Barla’da okuyup tefekkür etmenin ayrı bir lezzeti olduğunu belirtelim.

RUS DA DİNSİZ KALAMAZ

Ziyaret ettiğimiz her bir mekanda kalabalık farklı guruplarla karşılaşmak doğrusu şevk vericiydi. Üstadın İsparta’daki evinde kıldığımız namaz ve ‘Tarihçe-i Hayat’tan İsparta Hayatı’ bölümünden okuduğumuz ders akabinde kapıdan çıkarken karşılaştığımız kalabalık genç kızlar gurubu Rusya’dan gelmişti. ‘Risale-i Nur Rusya’da yasak mı? Davalar nasıl neticelendi?’ sorumuza genç kızımız gülümseyerek ‘Bölgelere göre durum değişiyor. Dua edin’ cevabını verdi.

Onlara Bediüzzaman’ın şu sözleriyle veda ettik: ‘’Kat’iyen dinsiz bir millet yaşamaz. Rus da dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hıristiyan da olamaz. Olsa olsa, küfr-ü mutlakı kıran ve hak ve hakikate dayanan ve hüccet ve delile istinad eden ve aklı ve kalbi ikna eden Kur’ân ile bir musalâha veya tâbi olabilir’’ (Emirdağ Lâhikası, s. 311.) hakikatini birbirimize hatırlattık.

HÜLASA

Barla ve İsparta’ya Risale-i Nur okuma programları için giden herkesin Bediüzzaman Hazretlerinin misafiri hükmünde olduğuna inanıyoruz. Rabbimiz ‘misafirlik edebi’ içinde her konuda dikkatli olmamızı nasip etsin.