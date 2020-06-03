Dijital Nur okulları

Görünen o ki hayat hikâyemizi bundan böyle ‘’Koronadan öncesi ve sonrası’’ olarak tanımlayacağız.

Koronanın hayatımızda yaptığı en büyük değişikliklerden biri dijital dünya ile ilgili. Sözgelimi korona öncesi ’Zoom, Jitsi...’ gibi kelimeler bizim için ne anlam ifade ederdi ki? Kim derdi ki ‘’Zoom’da buluşalım, Jitsi’deki dersi kaçırmayayım! Bu dosyaları wetransferle gönderelim’’ gibi cümleler dilimizden düşmeyecek...

ZAHMETTEKİ RAHMET

Dijital platformlarda gerçekleştirilen Risale-i Nur sohbetleri, hatimler, Cevşen okumalarıyla hayatımın en güzel Ramazanlarından birini geçirdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim.

Evet, Ramazan buruk geçti. Bununla beraber koronalı günler aklımıza, kalbimize, ruhumuza çok farklı pencereler açtı, açıyor. Rabbimiz ‘’Her zorluğun yanında kolaylık vardır’’ demiyor mu? Elhamdülillah.

Korona öncesi aklımın ucundan bile geçmeyen değerli kızkardeşlerimden, ablalarımdan, ağabeylerimden unutulmaz dersler dinledim, dinlemeye devam ediyorum. Risale-i Nur’a farklı bakış açılarını, yorumlarını, tahlillerini keyifle takip ediyorum. Önümdeki deftere dinlediğim sohbetten kendimce notlar alıyorum. Risale-i Nur okulunun çalışkan talebelerini gördükçe, onların yanında olabilmek için şahsî Risale-i Nur okumalarımı daha özenli yapmaya gayret ediyorum. Aynı halin kardeşlerimde de olduğunu görmek, fark etmek şevk veriyor.

VİDEOLU TEKNİK EĞİTİM

Bu eğitimi kim mi veriyor? Gençler...

Gençler, bizim yaş gurubumuza göre dijital dünyaya daha hâkim durumdalar. Kimi zaman dijital derslerdeki beceremediğimiz bazı konuları yazarak anlatmaya çalışıyorlar. Bakıyorlar ki olmuyor bu sefer çözümü sabırla videoya çekip bize izah etmeleri yok mu hem gülümsetiyor, hem tefekkür ettiriyor.

Dijital platformlarda herhangi bir konuyu anlatırken kaleminin kuvvetli olduğunu gördüğüm kardeşlerimi keşfediyorum. ‘’Mutlaka bunu bize yazmalısın!’’ diyorum. Yeni yazarları bu şekilde fark etmenin tadı farklı...

Risale-i Nur derslerinin müfredatını hazırlayan, organize eden, sohbete iştirak eden gençlerdeki enerjiyi, gözlerindeki ışıltıyı seviyorum.

HÜLÂSA

Korona dijital dünyayı da her yönüyle keşfetmeye, nurlandırmaya vesile oluyor.

‘’Demek ki bu alanda Nur’un Talebelerine ihtiyaç varmış, demek ki burada yapılması gereken vazifeler varmış!’’ diyorum.

Hayatın farklı renklerini gösteren Rabbimize şükrediyorum.