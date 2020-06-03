"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Dijital Nur okulları

Yasemin GÜLEÇYÜZ
03 Haziran 2020, Çarşamba 00:01
Görünen o ki hayat hikâyemizi bundan böyle ‘’Koronadan öncesi ve sonrası’’ olarak tanımlayacağız.

Koronanın hayatımızda yaptığı en büyük değişikliklerden biri dijital dünya ile ilgili. Sözgelimi korona öncesi ’Zoom, Jitsi...’ gibi kelimeler bizim için ne anlam ifade ederdi ki? Kim derdi ki ‘’Zoom’da buluşalım, Jitsi’deki dersi kaçırmayayım! Bu dosyaları wetransferle gönderelim’’ gibi cümleler dilimizden düşmeyecek...

ZAHMETTEKİ RAHMET

Dijital platformlarda gerçekleştirilen Risale-i Nur sohbetleri, hatimler, Cevşen okumalarıyla hayatımın en güzel Ramazanlarından birini geçirdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim.  

Evet, Ramazan buruk geçti. Bununla beraber koronalı günler aklımıza, kalbimize, ruhumuza çok farklı pencereler açtı, açıyor. Rabbimiz ‘’Her zorluğun yanında kolaylık vardır’’ demiyor mu? Elhamdülillah. 

Korona öncesi aklımın ucundan bile geçmeyen değerli kızkardeşlerimden, ablalarımdan, ağabeylerimden unutulmaz dersler dinledim, dinlemeye devam ediyorum. Risale-i Nur’a farklı bakış açılarını, yorumlarını, tahlillerini keyifle takip ediyorum. Önümdeki deftere dinlediğim sohbetten kendimce notlar alıyorum. Risale-i Nur okulunun çalışkan talebelerini gördükçe, onların yanında olabilmek için şahsî Risale-i Nur okumalarımı daha özenli yapmaya gayret ediyorum. Aynı halin kardeşlerimde de olduğunu görmek, fark etmek şevk veriyor.

VİDEOLU TEKNİK EĞİTİM

Bu eğitimi kim mi veriyor? Gençler...

Gençler, bizim yaş gurubumuza göre dijital dünyaya daha hâkim durumdalar. Kimi zaman dijital derslerdeki beceremediğimiz bazı konuları yazarak anlatmaya çalışıyorlar. Bakıyorlar ki olmuyor bu sefer çözümü sabırla videoya çekip bize izah etmeleri yok mu hem gülümsetiyor, hem tefekkür ettiriyor.

Dijital platformlarda herhangi bir konuyu anlatırken kaleminin kuvvetli olduğunu gördüğüm kardeşlerimi keşfediyorum. ‘’Mutlaka bunu bize yazmalısın!’’ diyorum. Yeni yazarları bu şekilde fark etmenin tadı farklı... 

Risale-i Nur derslerinin müfredatını hazırlayan, organize eden, sohbete iştirak eden gençlerdeki enerjiyi, gözlerindeki ışıltıyı seviyorum. 

HÜLÂSA

Korona dijital dünyayı da her yönüyle keşfetmeye, nurlandırmaya vesile oluyor.

‘’Demek ki bu alanda Nur’un Talebelerine ihtiyaç varmış, demek ki burada yapılması gereken vazifeler varmış!’’ diyorum. 

Hayatın farklı renklerini gösteren Rabbimize şükrediyorum.

Okunma Sayısı: 183
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump'a kilise tepkisi: Dini siyasete alet edemezsin

    İlhak, Filistin’e savaş ilânıdır

    Ofise dönüşte kararsızlar

    Libya, ikinci Suriye mi olacak?

    Adalet ve yönetim krizi ekonomik kriz getirdi

    Bilet fiyatları fırladı

    Küresel salgında son 24 saatteki gelişmeler

    Trump'tan New York yönetimine: Ulusal muhafızları göreve çağır

    Son 24 saatte 786 kişiye koronavirüs teşhisi kondu

    Selimiye Camisi'nde cemaatle namaz sevinci

    Dışişleri'nden Doğu Akdeniz paylaşımı

    Pogba: Irkçılığa karşı sessiz kalmayın, karşı durun

    MGK bildirisi yayımlandı

    İspanya'da son 48 saatte koronavirüs sebepli ölüm gözlemlenmedi

    Şehitlerimiz dualarla uğurlandı

    Hrant Dink Vakfı'na tehdit soruşturmasında son durum?

    Yeni celp dönemine ilişkin alınacak tedbirler belirlendi

    İtalya'da hükümete 'istifa' protestosu

    Suriye'de terör saldırısı: 1 ölü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Derin uykudan hâlâ uyanamayanlara
    Ahmet BATTAL

    Cezaevleri neden ıslah edemiyor?
    Cevher İLHAN

    Ve “seçim sistemi” komplosu
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ya daha kolay bir çaresini bulun veya buna taraf olun!”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Manasız sözlere itibar etmeyelim
    Raşit YÜCEL

    Ayasofya’da ilk namaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Din ve tarih uydurulmaz; dine uyulur
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Uhuvvet, sevmek, İslâmiyet’in mizacıdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.