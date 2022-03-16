Gençliğe gülümserken

Gülümse Çocuk Kulübü’nden genç kardeşlerim geçen ay bana bir ödev verdiler.

Konu “Gençleri anlamak” üzerineydi. Gençlik dönemini yaşamış birey, genç evlatları olan bir anne ve hasbelkader ne güzeldir ki gençlerle bir şekilde hemhal olan, onları müşahede, tefekkür eden bir kul olarak ödevime çalıştım. Risale-i Nurdan, Zübeyir Ağabeyin kitaplarından okumalar yaptım, notlar aldım. Gülümse Çocuk Kulübü’nün online bir faaliyeti olarak bu ödevimi geçtiğimiz günlerde annelere, gençlere sunmaya çalıştım. Öncelikle kendim istifade ettim bu çalışmadan. Online yapılan sunumun chat bölümünde yazılanlar, sorulanlar, sunum hakkındaki intibalar gösterdi ki bu tarz çalışmalara, birbirimizden fikir alıp anlamaya, birbirimize dua etmeye, destek vermeye çok ihtiyacımız var.

“Faaliyette lezzet var” düsturunu yaşadığımız ölçüde hayatımız hareket ve zengin tefekkür dünyası ile dopdolu bereketli geçiyor.

Geçtiğimiz hafta sonu ise aynı zamanda genç bir anne olan İlahiyatcı Hülya Asar’ın hazırladığı “Gençlerle İletişimde Nebevi Metotlar” başlığını taşıyan sunum gençleri anlamak konusunda bizlere farklı pencereler açtı. Peygamberler tarihi üzerinden ibretli dersler verdi dinleyenlere. Çok istifadeli ve feyizli bir sunumdu.

Gülümse Çocuk Kulübü’nün eğitim zincirinin üçüncüsünde ise Psikiyatrist Şeyma Coşkun’un konu ile ilgili sunumunu dinleyeceğiz.

(Geçtiğimiz yaz mevsiminde yapılan “Anne Eğitim Seminerleri”nde ise Yasemin Yaşar “Kul Yetiştirme Programı”, Şeyma Özdemir “Dijital Dünyada Ebeveyn Olmak”, Esmanur Adıbelli “Çocuk Yetiştirmede Nebevi Ölçüler” konularını sunup program akabinde soruları cevaplandırmışlardı.)

Gülümse Çocuk Kulübü’ne tebrikler, dualar…

MÜZAKERELİ GENÇLİK DERSLERİ

Beri yanda gençlerde de ayrı bir faaliyet göze çarpıyor. “Müzakereli Gençlik Dersleri”ni Youtube’dan takip etmenizi tavsiye ederim. Bu sabah dinlediğim 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle gençlerin “Hanımlar Rehberi” eksenli hazırladığı paneli dinlemek doğrusu bütün günümü güzelleştirdi, şevklendirdi. Kadın ve aile ilgili konular üzerindeki taze tefekkürleri, yakaladıkları farklı pencereler ümit vericiydi.

HÜLASA

Muhteşem gelişmeler oluyor, olacak. İman ve Kur’an hakikatleri gençlerle birlikte kıştan sonra gelen bahar mevsimi gibi, dünyamızı an bean tazeleştirip güzelleştiriyor, güzelleştirecek.