"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Gençliğe gülümserken

Yasemin GÜLEÇYÜZ
16 Mart 2022, Çarşamba
Gülümse Çocuk Kulübü’nden genç kardeşlerim geçen ay bana bir ödev verdiler.

Konu  “Gençleri anlamak” üzerineydi. Gençlik dönemini yaşamış birey, genç evlatları olan bir anne ve hasbelkader ne güzeldir ki gençlerle bir şekilde hemhal olan, onları müşahede, tefekkür eden bir kul olarak ödevime çalıştım. Risale-i Nurdan, Zübeyir Ağabeyin kitaplarından okumalar yaptım, notlar aldım. Gülümse Çocuk Kulübü’nün online bir faaliyeti olarak bu ödevimi geçtiğimiz günlerde annelere, gençlere sunmaya çalıştım. Öncelikle kendim istifade ettim bu çalışmadan. Online yapılan sunumun chat bölümünde yazılanlar, sorulanlar, sunum hakkındaki intibalar gösterdi ki bu tarz çalışmalara, birbirimizden fikir alıp anlamaya, birbirimize dua etmeye, destek vermeye çok ihtiyacımız var.

“Faaliyette lezzet var” düsturunu yaşadığımız ölçüde hayatımız hareket ve zengin tefekkür dünyası ile dopdolu bereketli geçiyor.  

Geçtiğimiz hafta sonu ise aynı zamanda genç bir anne olan İlahiyatcı Hülya Asar’ın hazırladığı “Gençlerle İletişimde Nebevi Metotlar” başlığını taşıyan sunum gençleri anlamak konusunda bizlere farklı pencereler açtı. Peygamberler tarihi üzerinden ibretli dersler verdi dinleyenlere. Çok istifadeli ve feyizli bir sunumdu.

Gülümse Çocuk Kulübü’nün eğitim zincirinin üçüncüsünde ise Psikiyatrist Şeyma Coşkun’un konu ile ilgili sunumunu dinleyeceğiz.

(Geçtiğimiz yaz mevsiminde yapılan “Anne Eğitim Seminerleri”nde ise Yasemin Yaşar “Kul Yetiştirme Programı”, Şeyma Özdemir “Dijital Dünyada Ebeveyn Olmak”, Esmanur Adıbelli “Çocuk Yetiştirmede Nebevi Ölçüler” konularını sunup program akabinde soruları cevaplandırmışlardı.) 

Gülümse Çocuk Kulübü’ne tebrikler, dualar…

MÜZAKERELİ GENÇLİK DERSLERİ 

Beri yanda gençlerde de ayrı bir faaliyet göze çarpıyor. “Müzakereli Gençlik Dersleri”ni Youtube’dan takip etmenizi tavsiye ederim. Bu sabah dinlediğim 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle gençlerin “Hanımlar Rehberi” eksenli hazırladığı paneli dinlemek doğrusu bütün günümü  güzelleştirdi, şevklendirdi. Kadın ve aile ilgili konular üzerindeki taze tefekkürleri, yakaladıkları farklı pencereler ümit vericiydi. 

HÜLASA 

Muhteşem gelişmeler oluyor, olacak. İman ve Kur’an hakikatleri gençlerle birlikte kıştan sonra gelen bahar mevsimi gibi, dünyamızı an bean tazeleştirip güzelleştiriyor, güzelleştirecek.

Okunma Sayısı: 185
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    İktidar siyasi popülizm üretiyor

    İslamofobiye karşı birlikte mücadele etmeliyiz

    Kaygı bozukluğu çocukları ekrana yöneltiyor

    Rusya tahıl ihracını durdurdu

    Gümrük vergisine zam

    Rusya'dan ABD Başkanı'na yaptırım kararı

    Somali Başbakanı'ndan uluslararası topluma yardım çağrısı

    Hollanda'da tüm salgın kısıtlamaları kaldırılıyor

    "40 binden fazla Suriyeli, Ukrayna'da savaşmak için kayıt yaptırdı"

    "Ukrayna'dan 14 bin 800'den fazla vatandaşımızı tahliye ettik"

    Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

    'Ukrayna'da bulunan yabancı paralı savaşçılara saldırılar düzenleyeceğiz'

    Zelenskiy: Rusya diğer Avrupa ülkelerini de hedef alabilir

    AB'nin Rusya'ya yeni yaptırımlarının detayları belli oldu

    'Sırbistan NATO’ya girmeyecek'

    Jacinda Ardern: 51 şehidimizi her zaman hatırlayacak ve minnetle anacağız

    Yaptırım uygulanan Rus ''oligarklar''ın serveti en az 118 milyar dolar

    SB'ye alınacak sağlık personeli için tercih süreci başladı

    Ukrayna Genelkurmayı: Rus ordusundan 13 bin 500'den fazla asker öldürüldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Saray rejiminde hukuka dönülebilir mi?
    Cevher İLHAN

    Seçim sistemi de “ucûbe sistem”e uyduruluyor
    Ahmet BATTAL

    Rubikon’u geçmek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fıtrî meyelân tekâmül ettirir
    Ali FERŞADOĞLU

    İstibdata hepimiz karşı çıkmayacak mıyız?
    Risale-i Nur'dan

    Harbi idame ve sulhu reddetmek neyi gösterir?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Gençliğe gülümserken
    Genel

    Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Süleyman KÖSMENE

    Adem âlemleri nelerdir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.