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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Hoş geldin ya Nebi (asm)!

Yasemin GÜLEÇYÜZ
04 Eylül 2024, Çarşamba
14 Eylül 2024 Cumartesi günü Mevlid Kandili yani Peygamberimizin (asm) dünyaya teşrif ettiği gün. Ayetle emredilen salat ve selamlarla onun şefaatine mazhar olmak için bu kandil fırsatını ganimet bilmeliyiz.

“Peygambere Allah salat [rahmet] eder melekler de salat [dua ve istiğfar] eder.

Ey îman edenler! Siz de ona salat [dua] ve tam bir teslimiyetle selâm getirin.”

(Ahzab Suresi: 56.)

MEVLİD HURAFE Mİ?

Felâket helâket asrının insanları olarak ilginç zamanlar yaşıyoruz. Dini inkâr edenlerin yanında bizzat kimi ilahiyatçıların şefaat kavramını akıldan uzak görüp kabul etmediğini, mevlid-i şerif gibi Peygamber (asm) sevgisini ifade eden okumaların hurafe olduğunu söylediklerini işitiyoruz.  

Ne yazık ki her asırda böyleleri var. Zaten Süleyman Çelebi’ye mevlid-i şerifi yazdıran da Peygamberimize (asm) edepsizlikte bulunup dil uzatan bir âlim olmuş. Onun yazdığı eser asırlarca halk tarafından sevilip ölüsüne, dirisine okutulmuş. Doğan bebeğe, ölen aile fertlerine, askere giden gence mevlid okutmak bir gelenek olmuş. 

Doç. Dr. Fatih Şeker konu ile ilgili şunları söylüyor: “Osmanlıda hayatımız din üzerine kuruluydu. Dolayısıyla, geçmişe ve tarihi tecrübeye karşı çıkış Osmanlı ve Selçuklulara göre Müslümanlığa karşı çıkıştır. Bugün ise tam tersi bir manzara hüküm sürüyor. Müslümanlık ya da İslâm adına, tarihte ne var ne yok, milletin kafası boşaltılmaya çalışılıyor. Bu da, en çok bidat ve hurafe dediğimiz şeyler etrafında kendisini gösteriyor. Bugün insanların türbelere gidip Fatiha okuması veya Süleyman Çelebi’nin mevlid-i şerifinin okunması bidat ve hurafe olarak damgalanıyor. Fakat biz biliyoruz ki Süleyman dedenin mevlidi, İslâmiyet’in bu topraklarda aldığı çehrenin en mükemmel örneğidir. Peki, bid’at ve hurafe dediğimiz şeyler bu mevlid-i şerifin ve halkımızın İslâm anlayışının neresinde? Tarihte zâhirî hakikat efsane, masal ve menkıbede de ledünnî hakikat gizlidir.

“Dolayısıyla biz görüneni yok ettiğimiz zaman, görünenin altındaki şeyi de yok etmiş oluyoruz. Yani mevlid-i şerifi ortadan kaldırırsan, halkın düşüncesindeki Peygamber (asm) imajını ortadan kaldırmış oluyorsun. Dolayısıyla geçmişle bu günü kıyasladığımız zaman eskiler, yani ecdadımız, tarihte ete kemiğe bürünen her şeyi İslâm’ın, Müslümanlığın ta kendisi olarak görüyor.

“Bugün ise Müslümanlık adına tarihte vücut bulan her şey ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla hissiyat dünyamız fukaralaştığı gibi zihniyet dünyamızda fakirleşiyor. Bunun neticesinde de, dünyada tarihi olmayan bir millet hâline getirilmeye çalışılıyoruz.

İşte bu yüzdendir ki, başta genç nesil olmak üzere hepimiz uyanık olup, kurulan bu tuzakları, oynanan bu oyunları boşa çıkartmalıyız. Bizler de, bu değerlerimize sahip çıkmak adına en az bu çalışmayı yürüten din ve devlet düşmanları kadar çaba ve gayret göstermeliyiz.”

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ MEVLİD HAKKINDA NE DİYOR?

“Mevlid-i Nebevî ile Miraciyenin okunması, gayet nâfi ve güzel âdettir ve müstahsen bir âdet-i İslâmiyedir. Belki hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyenin gayet lâtîf ve parlak ve tatlı bir medar-ı sohbetidir. Belki, hakaik-i imaniyenin ihtarı için en hoş ve şirin bir derstir. Belki, imanın envârını ve muhabbetullah ve aşk-ı Nebevîyi göstermeye ve tahrike en müheyyiç ve müessir bir vasıtadır. Cenab-ı Hak bu âdeti ebede kadar devam ettirsin. Ve Süleyman Efendi gibi Mevlid yazanlara Cenâb-ı Hak rahmet etsin, yerlerini Cennetü’l-Firdevs yapsın. Âmin.” (Mektubat, 24. Mektub)

HÜLASA

Kandilinizi tebrik ederken mevlid yazarı Süleyman Çelebi’yi rahmetle anıyoruz. Zira o “hurafe diyenleri” ikaz ederek  Peygamberimizi (asm) nasıl tanımamız sevmemiz gerektiğini eserinde en güzel ve edepli bir şekilde ifade etmiş.

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