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8 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Kimdir bu goril adam?

Yasemin GÜLEÇYÜZ
08 Haziran 2022, Çarşamba
Daniel Simons ve Christopher Chabris adlı iki Amerikalı psikoloji profesörünün gerçekleştirdiği “seçici dikkat deneyi”nin baş kahramanıdır.

Tek yaptığı kahramanlık ise, siz deney videosundaki beş kişinin ellerindeki topu birbirlerine kaç kere attığını sayadururken, gözünüzün önünden yumruklarını göğsüne vura vura geçmesidir. Deney sonuçlarına göre, videoyu izleyenlerin yarısı top saymaktan goril adamı fark etmez bile. 

“DÜNYAYI GÖRDÜĞÜMÜZÜ ZANNEDERİZ”

Psikoloji tarihinin en ünlü deneylerinden biri olan “görünmez goril adam” çalışması sezgilerimizin bizi nasıl yanlış yönlendirdiğini, “bakmak” ile “görmek” arasındaki farkı ve yorumlarımızın, hükümlerimizin nasıl değişebildiğini bilimsel olarak anlatır. Araştırmacılar bu deneyin neticelerini bir kitapta toplayarak detaylandırmışlardır. 

Bizler gündelik hayatta olup bitenleri anlatabiliriz. Gün içinde kimlerle konuştuğumuzu, ne yediğimizi, giydiğimizi, gördüğümüzü hatırlayabiliriz. Peki ya fark etmediklerimiz? Yani baktığımız halde görmediklerimiz? Yanı başımızda olan ve bizim farkında olmadığımız şeyler algıladıklarımızdan daha mı azdır?

İlginç değil mi? Gerçekten de gözümüzün önünde olup bitenlerin çoğu zaman farkında değiliz! Belki dikkatsizliğimizden, belki gündemin karmaşasından, gözlerimiz çoğu mesaj ve olaylara yabancıdır, anlamlandıramaz. 

HÜLASA

Bediüzzaman Hazretleri, Ayet’ül-Kübra Risalesi’nde “Evet, bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen her bir misafir, gözünü açıp baktıkça görür ki…”  diyerek bakmak ile görmek arasındaki “fark”a dikkat çeker.

Umutsuz olmamak gerekir. İnsanlar bir şekilde “Görünmez goril adam”ı bir gün mutlaka fark edeceklerdir.

Rabbimiz bizleri “bakar körlerden” değil,  Ayet’ül-Kübra Risalesi’ndeki gibi baktığını gerçek yönleriyle görenlerden eylesin!

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