Ramazan’ı asude* geçirmek

Bediüzzaman Hazretleri bir çok eserini Ramazan’da, sıkıntılı, hasta ya da hapis hayatında yazmıştır.

Lemaat, 30. Lem’a, Âyetü’l-Kübra risaleleri ilk aklımıza gelenlerdir.

Lemaat, Bediüzzaman’ın ilk eserlerinden biridir. Rusya esareti dönüşü 1921 yılı Ramazan’ında yazılmıştır.

1936 yılının baharında Eskişehir hapsinden tahliye olan Bediüzzaman Hazretleri, Kastamonu’ya mecburî ikamet ile gönderilir. Âyetü’l-Kübra Risalesi orada bir Ramazan ayında telif edilir.

Otuzuncu Lem’a olan İsm-i Azam Risalesi, Eskişehir hapsinin meyvesidir.

Çok sıkıntılı zamanlarda telif edilen bu risaleleri okuduğumuzda iç dünyamızda iman güneşine karşı geniş pencereler açılır, marifetullah ilmi öğrenilir.

HİZB-İ NURİYE-HİZBÜ’L-KURAN

Bediüzzaman Hazretlerinin bir de “bazı eyyam-ı mübarekede okunmasını” tavsiye ettiği virdler ve hizbler vardır.

HİZB-İ NURİYE: Risale-i Nur’da Hizb-i Nuriye, Hizbü’n-Nuriye, Hizbü’l-Ekber-i Nurî, Hizbü’l-Ekber-i Nuriye, Virdü’l-Ekber, Hizbu’l-Virdi’l-Ekber ve Virdü’l-Ekber-i Nuriye isimleriyle geçer. Bediüzzaman bu eser için “Risale-i Nur’un menbaı, Risale-i Nur’un Zülfikar’ı” gibi ifadeler kullanır. Arabî 29. Lem’a ve Ayetü’l-Kübra Risalesinin Birinci Makamının hülasasıdır. Büyük Cevşen’de yer alan “Hülasatü’l-Hülasa” bölümü bu hülasanın da özetini ihtiva eder.

HİZBÜ’L-KURAN

Hizbü’l-Ekberi’l-Kur’ânî ve Hizbü’l-Kur’âni’l-Muazzam şeklinde iki ismi vardır. Hizbü’l-Kur’ân diye kısaca ifade edilse de asıl isimleri bu ikisidir.

Büyük Cevşen’deki Hz. Osman’a (ra) ait Münacatü’l-Kur’ân ile karıştırılmamalıdır.

Bediüzzaman Hazretleri Hizbü’l-Kur’ân’ı şöyle tarif eder: “O Hizb-ül Ekber’deki âyât; bütün Resail-i Nuriye’nin ruhu, esası, madeni, üstadı ve güneşidir.” (Kastamonu Lâhikası)

“Hizb-ül Kur’an-ül Muazzam’ın hem fevkalâde ehemmiyeti, hem faideleri; hem okumasında hiçbir vesvesenin gelmemesi, hem bütün Kur’an’ın en sevablı âyetlerinin ihtivası, hem Risale-i Nuriye’nin bütün esaslarını ve hakikatlarını cem’etmesi, hem herkese, hususan her vakit bütün Kur’anı okumağa fırsat bulamayan ve hâfız olmayanlara tamam Kur’anın bir numune-i kudsîsi; hem tamam Kur’anın tevafuklu tab’ında bir misal-i musaggarı ve müjdecisi; hem maddî ve lafzî ve manevî parlak bir i’caz göstermesi gibi, pek çok hasiyetleri var.” (Emirdağ Lâhikası)

HÜLASA

Bediüzzaman Hazretlerinin kendi hayatında tatbik ettiği ve bize de okumamızı tavsiye ettiği eserleri Ramazan’ın bu son günlerinde Kur’an hatimlerimize ilaveten dilimizden eksik etmeyelim inşallah.

(*asude: Sıkıntı ve üzüntülerden uzak, huzurlu.)