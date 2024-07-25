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25 TEMMUZ 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Yaz meltemleri: Risale-i Nur okuma programları

Yasemin GÜLEÇYÜZ
25 Temmuz 2024, Perşembe
Yaz mevsiminde günlerin uzun, okulların tatil olması okumayı sevenler için münbit bir zemin oluştururken, düzenlenen piknikler müfritane irtibat noktasında muhabbet ve tesanüde vesile oluyor.

Bilmüşahede yaşadığımız ve gazetemizden de takip ettiğimiz kadarıyla ülkemizin dört bir yanında kimi zaman yurt dışından gelen gurbetçi genç kardeşlerimizin de iştirak ettiği yoğun bir “Risale-i Nur okuma seferberliği” var. 

Hemen her yaş grubundan kardeşlerimiz bu okuma programlarına iştirak ediyor. İlkokul,  ortaokul, lise, üniversite okuma programları ard arda gerçekleştiriliyor. Görünen o ki okulların açılacağı Eylül ayına kadar  bu programlar devam edecek.

BAL KOVANI-MELTEM RÜZGARI

Talebelerin, hanımların, ailelerin organize ettiği okuma programları adeta bal arısı kovanında yaşanan yoğun faaliyetler gibi şahsî, ailevî, sosyal hayatımıza şüphesiz lezzetli bal damlaları hükmünde meyveler veriyor, verecek. 

Kış mutfağı için ihtiyaç duyulan gıdaların hazırlanması nasıl yaz mevsimindeki çalışmalarla başlıyorsa, yaz mevsimi okumalarımız da inşallah kışa hazırlık hükmünde. Rabbimizden ümid ederiz ki manevî meyvelerle dopdolu bir kış mevsimi geçireceğiz inşallah.

Beraberce tefekkür edilen konularda her arkadaşın farklı  pencerelerden yeni bakış açıları, yeni soruları, yeni cevap arayışlarını getiriyor. Müzakere ve mütalaa edilen konular adeta ‘izn-i İlahi’ ile yeniden düzenleniyor, yapılandırılıyor. Böylece tüm latifelerimiz hislerimiz tazeleniyor.  ‘’İmanınızı Lailaheillallah ile yenileyiniz’’ hakikati bir yönüyle gerçekleşmiş oluyor. ‘’Okuyamamaktan kork!’’ diyen Zübeyir Gündüzalp’in sözünü bir de bu açıdan değerlendirmekte fayda var. Bu programlarda ‘Helal daire keyfe kafidir’ sırrınca tüm latifelerle birlikte nefsin de payı unutulmuyor. Masum eğlenceler, yarışmalar, geziler, hediyeleşmeler, sürpriz ikramlar muhabbetleri ziyadeleştiriyor, yeni muhabbet bağlarına vesile oluyor.

Deniz kıyılarında, gündüzleri denizden karalara, geceleri ise karalardan denize doğru esen  meltem rüzgârları bunaltıcı sıcaklarda nasıl bizi ferahlandırıyor nefes aldırıyorsa aynen onun gibi yaz aylarında yapılan okuma programları da  sosyal problemlerden bunalan gönül semamıza rahmet esintilerini bulutlarını çağırıyor.

REM HIZLANDIRILMIŞ OKUMA PROGRAMI 

8-29 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da hanımlara yönelik organize edilen REM Hızlandırılmış Okuma Programı da bizlere şevk veriyor. Üniversitelerin farklı bölümlerinde okuyan yurdun dört köşesinden gelen misafir talebelerimiz, kardeşlerimiz ile Risale dersleri yapmak hem programı organize eden heyeti, hem ders okuyan ablaları, hem derse iştirak eden dinleyicileri ziyadesiyle şevklendiriyor. 

HÜLASA

1446 Hicri yeni yılına bu yoğun okuma programları eşliğinde girdik. Farklı şehirlerimizde gerçekleştirilen Risale okumaları da tüm yılı etkileyecek bereketli, taze bir başlangıç hükmündedir ümidindeyiz. Zira, Kur’an’ın bu asırdaki tefsiri Risale-i Nur sadece ülkemiz ya da İslam dünyası için değil, insanlık alemi için de sulh-u umumiye vesiledir. Dualarımız bunun içindir. 

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