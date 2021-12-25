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25 ARALIK 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Değişime müsbet hareket ayarı

Yasemin YAŞAR
25 Aralık 2021, Cumartesi
Geçen haftaki yazımızda, evlilikte en büyük problemlerden birisinin eşlerin birbirini “değiştirmeye” kalkması veya “evlenince değiştiririm” düşüncesiyle adım atmasıdır demiştik.

Burada dikkatleri çekmek istediğimiz nokta değişim değil, değişime zorlamaktır. Nitekim değişim yaratılışla başlar. İnsanı diğer varlıklardan ayıran vasıflardan biri de kendisini saran değişimin farkında olması, kendini ve çevresini değiştirebilmesidir. Akıl ve kalbe sahip, nefis ve şeytanın telkinlerine ve oyunlarına maruz aynı insanın iyiliğe ve hayra doğru değişmek gibi bir mükellefiyeti vardır.

Kur’ân-ı Kerîm’e göre, insan fıtratına derç edilen en yüce form, insan-ı kâmil olmaktır. Veya Risale-i Nur’un diliyle herşeyde bir kemal nokta vardır. Bu noktaya ulaşabilmek için meyil, iştiyak ve cezbe aşamalarından bahsedilir. Mükemmel olma formunun oluşumunda en temel kavram ise “iman”dır. Bu konu Risale-i Nur’da şu şekilde belirtilmiştir: “Hayatın zevkini ve lezzetini isterseniz hayatınızı iman ile hayatlandırınız!”.

Peki konunun evlilikle nasıl bir bağlantısı vardır?

Evlilik bu değişimin kemal noktada sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine zemin teşkil eden en önemli kurumdur.

Evlilik süresince insanlar farklı zamanlarda farklı motivasyon araçları ile değişim gösterirler. Değişime direnç gösterdikleri, asla değişmek istemedikleri zaman ise genelde ya başkaları tarafından zorlanır, eleştirilir ya da kendilerini hazır hissetmiyordur. Çoğu evliliklerde eşler birbirinin sahibi gibi davranır ve onu istediği gibi şekillendirebileceğini varsayar, bu olmadığında ise hayal kırıklığı yaşar. Ancak değişim oldukça şahsî bir durumdur ve kişi bunun için olumlu motivasyonlara ihtiyaç duyar. İnsanlar ancak kendilerini değerli hissettikleri ve kabul gördükleri zaman değişirler.

Diğer bir deyişle, eşinizi iyisiyle kötüsüyle kabul etiğinizi ona iletmeniz gerekir. Ardından onun değişmesi de istenebilir. Önemli olan bunu nasıl istediğinizdir! Bunun en iyi yöntemi değişmesi yönündeki ihtiyaçlarınızı, arzularınızı ve dileklerinizi onunla paylaşmanız ve bütün bunların sizin için neden bu kadar önemli olduğunu ifade etmenizdir. Sonrasında bunları düşünebilmesi için onu rahat bırakmanızdır. Değişmesi için yapacağınız ültimatomlar, tehditler onun zoruna gidecek ve değişmesi için hiçbir motivasyon sağlamayacaktır.

Evliliğe adım atmadan önce kişilerin en büyük hatası evlilik hayatında olması gereken değişime zihnen hazır olmamaktır.

Evlilik insanı değiştirir, değiştirmesi de lâzımdır. Kişi bekârken ailesi ile yaşasa da, evlenene kadar hayatını tek kişilik yaşar, evlendikten sonra ise çift kişilik yaşamaya başlaması gerekir. Eğer evlendikten sonra, kadın ya da erkek hayatını hâlâ tek kişilik yaşamaya devam ediyorsa o kişide problem var demektir.

Hasılı, değişim Hak’tan ayrılmadıkça güzeldir. Hakk’a yaklaştıran değişim ise en güzelidir. 

Bu değişimi eşle birlikte hakka doğru yapmak Rahmetin celbine vesiledir. Değişim; yenilenmekse güzeldir, yoldan çıkmaksa felâkettir.

Evet, değişim olacaktır. Fakat her iletişimde olduğu gibi evliliğe de müsbet hareket ayarı gerekir. Müsbet düşünmek, müsbet tutum takınmak ve müsbet davranış göstermektir. Bu da ancak zorla değil anlayış ve sabırla gelişecektir. Çünkü müsbet kavramının gerektirdiği yaşama tarzı, ancak hürriyetle ve ikna ile mümkündür. Yoksa söz anlamayan vahşiler gibi icbar ile olamaz.

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