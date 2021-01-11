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11 OCAK 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

2021’de hizmetlerimiz

Yeni Asya'dan Size
11 Ocak 2021, Pazartesi
Ekonomik kriz, siyasî baskılar ve korona salgınının getirdiği kısıtlamaların gölgesinde geçen zorlu bir yılda, geçen hafta da ifade etmeye çalıştığımız gibi, bütün bu zorluk ve sıkıntılara rağmen yayın hizmetlerimizi devam ettirdik.

Ve yeni hizmetlere imza attık.

10 gününü geride bıraktığımız 2021’de de aynı şevk, heyecan ve kararlılıkla hep birlikte yola devam edeceğiz inşaallah.

Önümüzdeki dönem için hazırlığına başladığımız ilk faaliyetimiz, gazetemizin 52. yıldönümü vesilesiyle gerçekleştirmeyi planladığımız kutlama programı.

Zoom üzerinden yapmayı ve EuronurTV’den canlı yayınlanmasını düşündüğümüz program için belirlediğimiz tarih 21 Şubat Pazar, saat 14:00.

Ders ve etkinliklerinde zoom kullanan mahallerimizin, kotalarını o gün bu programa tahsis etmelerini bekliyoruz.

Gerek programın, gerekse 52. yıl özel sayımızın muhtevasına ilişkin hazırlıklarımız devam ediyor; olgunlaşıp şekillendikçe okurlarımızı bilgilendireceğiz.

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YILIN İLK NEŞRİYAT TOPLANTISI

Pazarlama ve Satış Birimimiz tarafından her ay mutad olarak tertiplenen online neşriyat toplantılarımızın sonuncusu ve yılın ilk toplantısı 3 Ocak Pazar günü gerçekleşti; katılım ve müzakereler bakımından çok verimli geçti.

Gündemli toplantıda geçen yılın değerlendirilmesi yapılarak, yeni yılda pazarlama birimi tarafından planlanmış hizmet proje ve hedefleri üzerinde duruldu. 

Gazete elden dağıtım, ASPAŞ abonelik sistemi, e-gazete abone çalışmaları, çanta boy Risale-i Nur Külliyatı, yeni çıkacak kitaplar, külliyat kampanyaları, dergiler, takvim, cezaevi kampanyaları, kurumsal iletişim gibi başlıkların ele alındığı toplantıda ASPAŞ bayiliği ve tanıtım gazetesi hakkında bilgi verildi. 

Gazete ana dağıtım bayiliklerinin günden güne kapanmakta olduğu belirtilerek, basılı gazetenin elden dağıtımı ile dijitalleşmenin önemi vurgulandı. 

Tanıtım gazetesinin sponsorlar bularak arttırılabileceği belirtildi. Bu hususta bazı temsilcilerimizin uyguladıkları ve başarılı netice veren çalışmalar anlatıldı.

Baskısı yakında tamamlanacak olan çanta boy Risale-i Nur Külliyatı ve tanıtım kampanyası üzerinde duruldu. 

Sosyal medya üzerinden yapılacak hareketli bir reklam kampanyasının, özellikle gençler ve hanımlar üzerinde etkili olacağı vurgulandı. Bu Külliyatın tanıtımının dışa dönük olarak yapılması da istendi.

Toplantımıza katılan ve katkıda bulunan bütün temsilcilerimize teşekkür ediyoruz.

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YURT DIŞI YAYIN HİZMETLERİ

Yurt Dışı Hizmetler Komisyonunun organizasyonu ile İbrahim Ersoylu tarafından Arapça’ya çevrilen Uhuvvet Risalesi’nin dağıtımı sürerken, Hastalar Risalesi’nin de Arapça çevirisi tamamlandı ve baskıya hazırlanıyor. 

Bilindiği gibi, Hutbe-i Şamiye’yi de Arapça orijinaliyle basmıştık.

Kâzım Güleçyüz’ün İttihad-ı İslâm kitabı da İngilizce ve Arapça’ya çevrilmişti.

Gazete portalımızdaki İngilizce haber ve yazılar da önemli bir ihtiyaca cevap veriyor.

Yeni dönemde dışa dönük yayın hizmetlerimiz gelişerek devam edecek inşaallah.

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