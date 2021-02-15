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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

51. yılın son haftası

Yeni Asya'dan Size
15 Şubat 2021, Pazartesi
Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak 21 Şubat 1970’te yayın hayatına atılan gazetemizin 51. hizmet yılının son haftasındayız.

Allah nasip ederse bu hafta sonu Pazar günü 51. yılımızı tamamlayıp 52. yılımıza gireceğiz.

Bu yıldönümünün Üç Aylara girip Regaib Kandilini idrak ettiğimiz mübarek günlere tevafuk etmesini ayrı bir fâl-i hayır olarak görüyor ve hizmetlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

Bu arada 21 Şubat için yaptığımız hazırlıklar devam ediyor.

Daha önce de duyurduğumuz kutlama programımız büyük ölçüde şekillendi.

Pandemi kaynaklı malûm kısıtlamalar sebebiyle online olarak zoom üzerinden yapmayı ve EuronurTV ile gazetemizin portalından canlı yayınlamayı düşündüğümüz program 21 Şubat Pazar günü 14:00-16:00 saatleri arasında gerçekleşecek inşaallah.

Programda, “Dünyada Yeni Asya” başlığı altında Avustralya, Almanya, Avusturya ve KKTC gibi ülkelerdeki okurlarımızdan birer konuşmacı, bulunduğu ülkeye Yeni Asya’nın ulaşma ve bugünlere geliş serencamını anlatacak.

Böylece, 51 yıl önce “Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır” parolasıyla yola çıkmış olan Yeni Asya’nın bu parolasını “Gayemiz dünya sathını bir mektep yapmaktır” şeklinde güncelleyerek, hizmetimizi küresel boyuta taşıma niyet, irade ve duamızı dile getirmiş olacağız inşaallah.

Programda Yönetim Kurulumuzdan ve gazetemizden de konuşmacılar olacak. 

Yine tekrarlayalım:

Ders ve etkinliklerinde zoom kullanan mahallerimizin, kotalarını 21 Şubat’ta bu programa tahsis etmelerini bekliyoruz.

21 Şubat’ta ekranda buluşalım.

Saat 14:00.

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52. YIL ÖZEL SAYIMIZ

21 Şubat sokağa çıkmanın yasak olduğu  ve bu durumun yol açtığı kısıtlamalar sebebiyle kâğıt baskı yapamadığımız Pazar’a denk geldiği için 52. yıl özel sayımızı 22 Şubat Pazartesi günü 20 sayfa olarak yayınlayacağız inşaallah.

Siyaset ve fikir dünyasından geniş bir isim listesine Yeni Asya ile ilgili görüşlerini soruyoruz, gelen mesajlar o sayımızda verilecek.

O günkü gazetede ana konu olarak 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15-20 Temmuz’a karşı verdiğimiz demokrasi ve hukuk mücadelemiz özlü bir şekilde işlenecek.

52. yıl özel sayımız için fazla gazete taleplerinizi Abone ve Dağıtım Birimimize şimdiden iletmeye başlamanızı rica ediyoruz.

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52. YIL SÜRPRİZLERİ

Yeni Asya Neşriyat’ın 52. kuruluş yıldönümümüze özel hediyeleri ve e-gazete aboneliği için başlatacağımız yeni kampanya da sürprizlerimiz arasında.

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