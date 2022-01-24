"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

53. yıla doğru

Yeni Asya'dan Size
24 Ocak 2022, Pazartesi
Yeni Asya’nın 52. yılını tamamlayıp 53. yılına girmesine bir aydan az bir zaman kaldı. Dört hafta sonra bugün, 21 Şubat Pazartesi günü 53. yılımızın ilk sayısıyla okurlarımızın karşısına çıkacağız inşaallah.

52. yılımız, gazetemizin manevî mimarı Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin tevdi ettiği vazifeyi çok zor şartlar altında şahs-ı manevî ile beraber dirayet ve liyakatle yerine getiren Mehmet Kutlular Ağabeyi berzah âlemine uğurladığımız hüzünlü bir sene oldu.

Onun yanı sıra, İttihad’dan ve Yeni Asya’nın kuruluşundan bugüne bu kervanla birlikte yürümüş ve adı gazetemizle özdeşleşmiş yazarlarımızdan biri olan Mümine Güneş Hanımı ve Yeni Asya ailesinin daha nice mensubunu da dar-ı bekaya yolcu ettik.

Hepsini tekrar rahmetle yad ediyoruz.

Emaneti bugün omuzlayanlar olarak bizler de Rabbimizin takdir ettiği âna kadar gücümüzün yettiğince bu hizmeti taşımaya devam edecek ve bayrağı arkadan gelenlere devrederek ömür sayfalarımızı kapatıp berzah menzillerinde onlarla tekrar buluşacağız inşaallah.

Bilindiği gibi, 52. yılımız da, malûm sürecin getirdiği engel, baskı ve zorlukların artarak devam ettiği bir sene oldu.

İki senedir yasal hakkımız keyfî ve hukuksuz şekilde gasp edildiği için resmî ilansız olarak yayınımızı sürdürüyoruz.

Özel ilanlar da doğrudan veya dolaylı müdahalelerle engelleniyor.

Basın kartlarımız ve gri pasaportlarımız verilmiyor.

Dönem dönem, nöbete binen trol saldırılarına ve seviyesiz, ahlâksız algı operasyonlarına hedef oluyoruz.

Ama bütün bunlara rağmen, Allah’ın yardımı ve şahs-ı manevînin kararlı desteğiyle bugünlere ulaştık, ayaktayız ve yolumuza devam ediyoruz.

Şükürler olsun.

Risale-i Nur’daki Kur’anî ölçülere dayanarak savunduğumuz fikirlerin doğruluğu ve isabeti, şimdiye kadar olduğu gibi bugün de bir kez daha gelişmelerle tekrar tasdik ve teyid ediliyor.

Adalet, hukuk, demokrasi, hak ve hürriyetler ekseninde ortaya koyduğumuz kararlı duruş Yeni Asya farkını yine tarihin kaydına geçiriyor.

Yaptığımız ikazların haklılığı zaman içinde hadiselerle doğrulanırken, bunlara kulak verilmemesinin yol açtığı sıkıntıları aşma noktasında dile getirdiğimiz tavsiye ve çağrılar da mâkes buluyor.

Böylece Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak Yeni Asya’nın, bilhassa isabetli yönü tayin edebilmenin zor hale getirildiği karanlık, puslu ve fırtınalı dönemlerde pusula, deniz feneri ve kutup yıldızı vasfını hakkıyla taşıdığı ayan beyan ortaya çıkıyor.

Önümüzdeki 21 Şubat’ta çıkaracağımız 53. yıl özel sayımızda bu manaları bir kez daha işlemeye çalışacağız.

Risale-i Nur meslek ve meşrebinin, bütünlüğü ile Yeni Asya ekolünde ifadesini bulduğunu vurgulayacağız.

Fikir ve siyaset dünyasının temayüz etmiş isimlerinin bu manalara tercüman olan beyan ve değerlendirmelerini vereceğiz.

O gün için ek gazete taleplerinizi şimdiden Abone-Dağıtım Birimimize bildirmeye başlayabilirsiniz.

Okunma Sayısı: 246
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Korkunuz arttıkça zulmünüz artıyor

    Hak arama özgürlüğüne 1 yıl daha engel olacak

    İsrail’in ‘katliâmları’ için soruşturma çağrısı

    KGM: İstanbul - Ankara yolu tüm araç geçişlerine kapatıldı

    Kremlin’in Ukrayna planına tepki

    İsrailli Bakan Barlev: Yahudi yerleşimcilerin saldırıları ''organize terör''

    Vucic: Barışı hep birlikte korumalıyız, kimse savaş istemiyor

    Peru'da 90 günlük 'Çevresel Acil Durum' ilan edildi

    Trabzonspor'dan kritik bir 3 puan daha

    Türkiye'de son 24 saatin salgın tablosu

    KKTC'deki erken genel seçimde son durum?

    Sosyal medya paralı mı oluyor?

    Müslüman olduğu için görevden alındı

    Türkiye beyaza büründü

    Dil koparmak dine saygıyı arttırmaz

    Sağlıkta şiddet neden önlenemiyor?

    Malatya-Adıyaman kara yolunda ulaşıma kar engeli

    Yeni Zelanda Başbakanı Omicron varyantı nedeniyle düğününü erteledi

    Kar nedeniyle yolda mahsur kalanlara çorba ikram edildi

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Zulme devam edenleri ikaz vazifesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Herkese af; bir kişi (Nursî) hariç
    Mehmet KARA

    2022’nin çok zor geçeceğinin itirafları
    Şükrü BULUT

    Dinî cemaatlerimiz ve Türk gençliğinin eğitimi…
    Yeni Asya'dan Size

    53. yıla doğru
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Yargının dünü ve bugünü
    Cenk ÇALIK

    Meşveretin güzel bir meyvesi: Yeni Asya EuroNurTV
    Süleyman KÖSMENE

    İbadetlerde vekâlet durumu
    Sebahattin YAŞAR

    Kendini iyi hissettirmek
    M. Said ZEKİ

    Digital Bağımlılık

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.