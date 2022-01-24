53. yıla doğru

Yeni Asya’nın 52. yılını tamamlayıp 53. yılına girmesine bir aydan az bir zaman kaldı. Dört hafta sonra bugün, 21 Şubat Pazartesi günü 53. yılımızın ilk sayısıyla okurlarımızın karşısına çıkacağız inşaallah.

52. yılımız, gazetemizin manevî mimarı Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin tevdi ettiği vazifeyi çok zor şartlar altında şahs-ı manevî ile beraber dirayet ve liyakatle yerine getiren Mehmet Kutlular Ağabeyi berzah âlemine uğurladığımız hüzünlü bir sene oldu.

Onun yanı sıra, İttihad’dan ve Yeni Asya’nın kuruluşundan bugüne bu kervanla birlikte yürümüş ve adı gazetemizle özdeşleşmiş yazarlarımızdan biri olan Mümine Güneş Hanımı ve Yeni Asya ailesinin daha nice mensubunu da dar-ı bekaya yolcu ettik.

Hepsini tekrar rahmetle yad ediyoruz.

Emaneti bugün omuzlayanlar olarak bizler de Rabbimizin takdir ettiği âna kadar gücümüzün yettiğince bu hizmeti taşımaya devam edecek ve bayrağı arkadan gelenlere devrederek ömür sayfalarımızı kapatıp berzah menzillerinde onlarla tekrar buluşacağız inşaallah.

Bilindiği gibi, 52. yılımız da, malûm sürecin getirdiği engel, baskı ve zorlukların artarak devam ettiği bir sene oldu.

İki senedir yasal hakkımız keyfî ve hukuksuz şekilde gasp edildiği için resmî ilansız olarak yayınımızı sürdürüyoruz.

Özel ilanlar da doğrudan veya dolaylı müdahalelerle engelleniyor.

Basın kartlarımız ve gri pasaportlarımız verilmiyor.

Dönem dönem, nöbete binen trol saldırılarına ve seviyesiz, ahlâksız algı operasyonlarına hedef oluyoruz.

Ama bütün bunlara rağmen, Allah’ın yardımı ve şahs-ı manevînin kararlı desteğiyle bugünlere ulaştık, ayaktayız ve yolumuza devam ediyoruz.

Şükürler olsun.

Risale-i Nur’daki Kur’anî ölçülere dayanarak savunduğumuz fikirlerin doğruluğu ve isabeti, şimdiye kadar olduğu gibi bugün de bir kez daha gelişmelerle tekrar tasdik ve teyid ediliyor.

Adalet, hukuk, demokrasi, hak ve hürriyetler ekseninde ortaya koyduğumuz kararlı duruş Yeni Asya farkını yine tarihin kaydına geçiriyor.

Yaptığımız ikazların haklılığı zaman içinde hadiselerle doğrulanırken, bunlara kulak verilmemesinin yol açtığı sıkıntıları aşma noktasında dile getirdiğimiz tavsiye ve çağrılar da mâkes buluyor.

Böylece Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak Yeni Asya’nın, bilhassa isabetli yönü tayin edebilmenin zor hale getirildiği karanlık, puslu ve fırtınalı dönemlerde pusula, deniz feneri ve kutup yıldızı vasfını hakkıyla taşıdığı ayan beyan ortaya çıkıyor.

Önümüzdeki 21 Şubat’ta çıkaracağımız 53. yıl özel sayımızda bu manaları bir kez daha işlemeye çalışacağız.

Risale-i Nur meslek ve meşrebinin, bütünlüğü ile Yeni Asya ekolünde ifadesini bulduğunu vurgulayacağız.

Fikir ve siyaset dünyasının temayüz etmiş isimlerinin bu manalara tercüman olan beyan ve değerlendirmelerini vereceğiz.

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