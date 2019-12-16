AVM’de Kur’an mücevherleri

Kitap fuarlarındaki standlarımızda gönüllü olarak hizmet vermeye devam eden Osman Yiğit’in Nevşehir’den yazdıkları:

Şanlıurfa fuarındaki görevimizi tamamladıktan sonra duyduk ki ‘Risale-i Nur’dan Arabî Mesnevî ve İşârâtü’l-İ’câz’ın tercümanı’ Abdülmecid Nursî’nin bir zamanlar ikamet ettiği topraklardan davet var; Nur’larla icabet ettik.

50. yılda 50. ilde…

Günlük ihtiyaçlarını karşılamak için akın akın AVM’ye gelenleri, ebedî ihtiyaçları karşılamayı hatırlatmak ve gereken ‘îman’ı tahkiki bir surette ders veren Nurlar’ı göstermek için Kur’an’ın mücevherat standı karşılıyordu.

Hafta içi genellikle okullar geldi. Fuara gelenler hatıra fotoğrafı çektiriyor, haliyle herkes Yeni Asya standının önünde sıralanıp gülümsüyor objektiflere, sağlam bir noktaya istinad ederek. Hem dünyada, hem ahirette okuma gayreti içinde olanları, kitap konulu bir fotoğrafta tercih etmek, isabetli bir karar.

Fuar hatırası olarak poşet sponsorluğumuz burada da devam etti. ‘İnsanı ve kâinatı okumak’ sloganının cazibesi olsa gerek.

Fuara tebrik ve destek için gelen güzide okurlarımıza bizler de buradan teşekkür ediyoruz. Hz. Üstadın talebesi, değerli Hasan Okur Ağabeyimiz ziyarete gelip dualar etti.

O standda iken Risale-i Nurlar’a hayran hayran bakıp alamayan birçok kişiye Risale-i Nur hediye etti, alanlara dualar yazdı. Şahs-ı manevî üzerinde durup, bu zamandaki ehemmiyetine dikkat çekti.

Fuara gelenler arasında Nurlar’ı eskiden beri tanıyanlar, yeni tanıyan veya tanımayanlar vardı. Birçok insanla görüştük, sohbet ettik, dilimiz döndüğünce kendimizi ifade ettik.

Nevşehir Fuarı’nda hiç unutamayacağımız birşey varsa, Eşref kardeşimizin masum yavrusunun bizlere ihtiyaç bırakmayan Kur’an mücevherine tezgâhtarlığıydı.

Her geçen insana bıkmadan usanmadan “Kur’an’larımız var, Risale-i Nurlar var, çocuk kitaplarımız var, şöyle kitaplarımız var...” diye anlatışı hepimizi takdirlerle hayran bırakıp şevk verdi.

Hülâsa: Fuarlarda bizlere kitap noktasında çok talep var. Eskiden yayınladığımız, şimdi baskısı tükenen veya artık basmadığımız kitaplar devamlı sorulup talep ediliyor. Çocuk kitaplarına ağırlık vermemiz gerektiği çok aşikâr. En çok talep edilen kitaplar onlar. Her fuarda Peygamberimizin Çizgi Roman Hayatı ve İman Seti en evvel bitiyor. Değişik çalışmalarla o alan genişletilmeli. Talepler doğrultusunda gerekli zeminlerde görüşüp değerlendirmek üzere notlarımızı aldık.

Fuarlar çok yönlü hizmet alanları; hem bir ilânat, hem bir şevk unsuru, hem kamuoyundaki menfi propagandayı kırma ve korku bulutlarını dağıtma vesilesi, hem bir Kur’an mücevherini teşhir yeri, hem dostlarla buluşma noktası, hem ittihada vesile, hem lisan-ı hal ile konferans ve ders mahalli, hem her kesimden gelen suallere kâh sohbet tarzında, kâh önümüzdeki kitaplarla cevap verme kürsüsü, hem de cemaatimizin her ferdinin gerek ziyaret, gerekse bizzat yardım ettiği hizmet alanı… Fuar açılan bir mahalde herkes hizmete seferber oluyor.

Cemaatimizin gündeminde öncelikli olarak yer alması gereken bir organizasyon. İmkânı olan yerler konferans ve kongre gibi faaliyetlerle birlikte fuarları da gündemine almalı. Çünkü böyle organizasyonlar her kesimden insana ulaşma zemini. Bunun için her maliyet göze alınmaya değer. Sadece Ankara Fuarı’na 600 bin ziyaretçi geliyor. Gerisini fehminize havale ederiz.

Şimdi, Horhor Mağarası’nda ekilen tohumlardan hasıl olan ve dünyanın dört bir yanında neşvü-nemâ bulan Nur çiçeklerini Van Kalesi’nin başına takma vakti…