Barla’da neşriyat toplantısı

Geçen yılın Temmuz’unda Barla’da yaptığımız neşriyat toplantısında, İzmir, Trabzon, Tokat, Konya, Kırşehir, Aksaray, Kastamonu, Ankara, Düzce, Tekirdağ, Eskişehir, Bursa, Kütahya, Isparta, Samsun, Burdur gibi merkezlerimizden gelen temsilcilerimizle üç gün boyunca gazete başta olmak üzere neşriyat hizmetlerimizin mevcut durumunu ve yeni dönem hazırlıklarını enine boyuna müzakere etmiştik.

Bu hafta sonu yapılacak toplantı öncesi, o zaman konuşulan maddelerden bazı hatırlatmalar yapacak olursak:

* Geçen yıl zirveye çıkan kitap fuarı katılımlarımızın her yerde büyük hizmetlere ve çok yönlü gelişmelere vesile olduğu ve yeni dönemde de geliştirilerek devam etmesi gerektiği vurgulandı.

* 70’li yıllarda bürolar şeklinde Türkiye’nin bir yanında açılan temsilciliklerimizin, yeni dönemde satış mağazaları formatında yenilenerek yaygınlaştırılması üzerinde duruldu.

* Merkezde ve temsilciliklerimizde satış ve pazarlama çalışmalarında görev alacak genç ve dinamik kadroları en kısa zamanda devreye almamız gereğine tekrar dikkat çekildi.

* Gazete ve dergi abone kampanyalarının kesintisiz sürdürülmesinin yanı sıra, kitap aboneliği sisteminin de âcilen hayata geçirilmesi benimsendi.

* Dijital yayıncılık, Külliyatımızın android uygulaması, gazete, dergi ve kitaplarımız için e-satış sistemi gibi konularda devam eden çalışmalarımız hakkında bilgi verildi.

* Takvim çeşitleri ve çalışmaları müzakere edildi.

* Yayınlarımızı cezaevlerine gönderme konusunda yapılan çalışmalar ve bu konuyla ilgili gündemdeki projeler görüşüldü.

* Gazetede, yayınlarımızı tanıtırken yaşanan ve şahit olunan şevke medar olacak hadiselerin paylaşılacağı “Nur postacısı” adlı bir köşenin açılması ve bu köşenin bütün temsilcilerimizin aktif katılımıyla sürdürülmesi kabul gördü.

Bu toplantının ana gündeminden bazı başlıkları da şöyle sıralayalım:

1- Gazete, 2- Dergiler, 3- Kitap, 4- Takvim, 5- Fuarlar, 6- Çocuk yayınları, 7- Kampanya ve diğer projelerimiz, 8- Sosyal medya, 9- Dijital yayınlar,

Ayrıca mağaza temsilcilerimizden gelecek gündem maddeleri de görüşülecek.

Temsilcilerimizi Barla’ya bekliyoruz.

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Isparta Mevlidi

23 Haziran Pazar günü de geleneksel Isparta Bediüzzaman Mevlidi, öğle namazını müteakiben yine Otogar Camiinde okunacak. Okurlarımızı ve bütün ehl-i imanı bekliyoruz inşaallah.