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14 EKİM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Dijital yayın stratejisi ve proje teklifleri

Yeni Asya'dan Size
14 Ekim 2024, Pazartesi
Yeni Asya Medya Grubunun köklü yayıncılık anlayışı ve güncel medya dünyasının dinamikleri göz önüne alındığında, dijital yayıncılık ve proje geliştirme stratejilerine aktif katılımı teşvik etmek, etkileşimli ve yenilikçi projeler geliştirmek açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu bağlamda, aşağıda belirttiğimiz hususlarda katkı yapmak veya tekliflerde bulunmak isteyenlerle ortak projeler geliştirmeye açık olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. 

Teklif edilen konular, sadece bunlarla sınırlı olmayıp bir fikir verme amacıyla paylaşılmaktadır.

PROJE TEKLİFLERİ (ÖRNEK)

1. Yeni Asya Gençlik Platformu

Hedef: Gençleri Risale-i Nur’a yakınlaştırmak, onların sorularına cevap bulmalarına yardımcı olmak.

Muhteva:

• Gençlerin kendi ürettikleri içeriklere yer vermek (blog yazıları, videolar, podcastler: sesli yayınlar/konuşmalar.)

• Canlı sohbetler, paneller

• Online eğitim programları

• Sosyal sorumluluk projeleri.

2. Risale-i Nur Podcast Serisi

Hedef: Risale-i Nur’un mesajlarını güncel konularla ilişkilendirip daha geniş kitlelere ulaştırmak.

Muhteva:

• Konuklarla yapılan söyleşiler

• Sesli kitaplar

• Konu bazlı podcastler

3. “Geleceğe Işık Tut” Video Serisi

Hedef: Gençlerin geleceğe dair vizyonlarını ve hayallerini ortaya koymalarını sağlamak.

Muhteva:

• Başarılı gençlerle röportajlar

• Geleceğin meslekleri üzerine tartışmalar

• Sosyal girişimcilik örnekleri.

4. “Soru-Cevap” Canlı Yayınları

Hedef: Okuyucuların sorularını uzmanlara yöneltmelerine imkân sağlamak.

Muhteva:

• Din, felsefe, siyaset, ekonomi gibi farklı konularda uzmanlarla canlı yayınlar

• Sosyal medya üzerinden sorular almak ve cevaplamak.

5. “Tarihten Dersler” Belgesel Serisi

Hedef: İslâm tarihi ve medeniyetini gençlere daha anlaşılır bir şekilde aktarmak.

Muhteva:

• Tarihî olayları, şahsiyetleri ve medeniyetleri konu alan belgeseller

• 3D animasyonlar ve görsel efektler.

6. “Geleceğin Liderleri” Eğitim Programı

Hedef: Gençlerin liderlik becerilerini geliştirmek.

Muhteva:

• Online eğitim modülleri

• Seminerler ve workshoplar

• Mentorluk programları

7. “Yeni Asya Kitap Kulübü”

Hedef: Kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek.

Muhteva:

• Kitap incelemeleri, yazar söyleşileri

• Online kitap kulüpleri

• Kitap tavsiyeleri

• Sosyal Medya stratejileri

• Hedef kitleye özel muhtevalar üretmek

• Faaliyet ve kampanyalar düzenlemek

• Uzmanlar ile irtibat kurmak

• Kriz yönetimi planı oluşturmak

• Analiz araçlarıyla performansı ölçmek ve optimize etmek.

8. Teknolojik Altyapının Geliştirilmesi

Hedef: İnsanlara ulaşacak yeni yöntemlerin bulunması.

Muhteva:

• Mobil uyumlu web siteleri

• Video düzenleme ve yayınlama araçları

• Sosyal medya yönetim araçları

• E-posta pazarlama araçları

• Veri analizi araçları.

***

Çalışma ekibimiz, başvurularınızı inceleyecek ve talebinizi ilgili birimlerimize aktaracaktır. Sizin proje teklifleriniz yanında örnek faaliyetlerimiz için iş birliği yapmak isteyenler, [email protected] e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilirler.

Bereketli ve feyizli bir hafta diliyoruz.

Okunma Sayısı: 341
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