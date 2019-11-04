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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 KASIM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Her zaman olduğu gibi Yeni Asya’nın haklı duruşu geç de olsa yine doğrulanıyor

Yeni Asya'dan Size
04 Kasım 2019, Pazartesi
1967 Ekim’inin son haftasında çıkmaya başlayan haftalık İttihad’dan başlatırsak, Yeni Asya’nın yarım asra ulaşan yayın çizgisi, her hal ve şartta hakkın hatırını yüksek tutma ve o hatırı başka hiçbir hatıra feda etmeme kararlılığının da müşahhas bir örneği.

Bu tavizsiz çizgi, gereğinde çok ağır bedeller ödenerek hep korunmuş.

Hakka dayanmanın ve yegâne güvencesi ihlâs ve tesanüd olan bir şahs-ı manevînin asla sarsılmayan manevî gücüyle.

Devirler gelmiş geçmiş; oradan buradan nice farklı rüzgârlar esmiş ve savrulmayan kalmamış; ama Yeni Asya yerinde sapa sağlam durmaya devam etmiş ve ediyor.

Yeni Asya’yı düzenli bir şekilde dikkatle okuyan, daima hak çizgisinde durmanın ve orada kalmanın huzurunu yaşar; kimden kime yapılırsa yapılsın, zulme ve haksızlığa alkış tutmaz; böylesi veballerin ortağı olmaz; algı operasyonlarıyla kurulan saptırma ve aldatma tuzaklarına düşmez.

Çünkü “Risale-i Nur’un medyadaki dili” olma misyonuyla yola çıkan ve o misyonla tavizsiz yürüyüşüne devam eden Yeni Asya, olaylara, Risale-i Nur’da ifadesini bulan Kur’anî prensiplere dayalı “haklı şûrâ”larda tecellî eden ortak akılla bakar, hadiselerin arkaplanlarını o ferasetle okur, görür, tahlil eder ve o çerçevede tavrını koyar.

Bidayette çoğu zaman yalnız kalır, seviyesiz hücumlara uğrar; ama sonra haklılığı ortaya çıkar. Son süreçte bunun yeni örneklerine hep birlikte yine şahit oluyoruz.

20 Temmuz sürecinde iyice şiddetlenen hukuksuzluklar karşısındaki hukuk ve adalet eksenli duruşumuz sebebiyle maruz kaldığımız hücumlar, iftira ve karalamaya dayalı hakaret dolu algı operasyonları, süreci yakından takip eden herkesin malûmu.

Ama gelinen noktada iktidar cenahının önde gelen isimleri dahi Yeni Asya’nın seslendirdiği fikirleri dile getiriyorlar...

Keşke bu kadar gecikilmese ve bunca mağduriyete sebebiyet verilmeseydi...

Bari telafisi için acele edilse...

***

YÖNETİM KURULUMUZ YENİLENDİ

Geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan 2019 Güz Dönemi Temsilciler toplantımızdaki Yönetim Kurulu seçiminde şu isimler seçildi:

Fatih Yargı, Mehmet Özkan, Nihat Çiçek, Sabahaddin Boyacı, Kadir Akbaş, Ali Vapurlu, Hayreddin Huyut, İzzet Atik, Mehmet Ali Çiftkaya, Rifat Okyay, İrfan Yıldırım.

Tebrik ediyor, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyoruz.

Ve Türkiye’nin dört bir köşesi ile KKTC, Avrupa ve Avustralya’dan gelerek toplantıya, müzakere ve oylamalara katılan bütün temsilcilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İçinden geçtiğimiz zorlu süreçte Allah yardımcımız olsun.

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