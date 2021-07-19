Hukuk mücadelemiz

Gazetemiz açısından geçen yıla damgasını vuran üzücü olaylardan biri, Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz ve Sorumlu Yazıişleri Müdürümüz İbrahim Özdabak’a açılan davanın sonuçlanması ve Güleçyüz’e 1 yıl 8 ay, Özdabak’a 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilmesiydi.

Mesnedsiz iddia ve suçlamalarla açılan ve mahkemenin daha baştan iddianamesini iade ederek tavır koyduğu davanın üç duruşmasında da heyetler ve başkanlar değiştirilmiş; vicdanlarda mâkes bulmayan karar böyle bir sürecin sonunda çıkmıştı.

28 Şubat’ta da DGM’ler eliyle benzer baskılara maruz kalmış; dönemin hukuksuzluklarına karşı çıktığımız ve 17 Ağustos depremini bu zulümlerle irtibatlandırdığımız için hedef olmuştuk.

7 Nisan’da rahmet-i Rahman’a tevdi ettiğimiz Mehmet Kutlular Ağabey “Deprem İlâhî ikazdır” dediği için mahkûm edilip 276 gün hapis yatmış; yazarlarımızdan da ceza almayan kimse neredeyse kalmamıştı.

Ama bu baskıları her zamanki gibi hukuk içinde ve müsbet hareket prensibi çerçevesinde verdiğimiz kararlı mücadele ile çok şükür aştık.

Şimdi de 28 Şubat’tan farksız, hattâ ondan çok daha şiddetli bir hukuksuzluk sürecinden geçer ve her hal ve şartta haktan yana, haksızlığa karşı olan duruşumuzu bu dönemde de aynı kararlılıkla ortaya koymuş olmamızın bedelini öderken, kararlılıkla devam ettiğimiz hukuk mücadelemizin müsbet neticelerini almaya başladık.

Güleçyüz ve Özdabak hakkındaki mahkûmiyet kararının istinaftan dönmesi ve Gergerlioğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili bir haber sebebiyle açılan soruşturmada yine Özdabak’a, sorumlu yazıişleri müdürü sıfatıyla takipsizlik kararı verilmesi, bunun son örnekleri.

Bu gelişmeler, resmî ilan, basın kartı, gri pasaport gibi konularda maruz bırakıldığımız hukuksuz, keyfî ve ayrımcı uygulamaların da sonunu getirecek inşaallah.

(Tam da bugünlerde Tataristan’da bir yerel mahkeme tarafından Risale-i Nur için verilen yasak kararının yüksek mahkemeden döndüğü haberi, bu manaları tamamlayan latif ve manidar bir tevafuk oldu.)

Bu mücadelede bizi yalnız bırakmayan, fiilî ve kavlî dualarıyla destek verip hep yanımızda olan okurlarımıza teşekkür ediyor; “Hep birlikte mücadeleye devam” diyoruz.

Allah yardımcımız olsun.

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Bayramda 3 gün ara

Bugün arefe, yarın bayram. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyor; hayırların celbine, şerlerin def’ine vesile olmasını, barış, huzur ve saadet getirmesini diliyoruz.

Bugün sabah namazından itibaren farzlardan sonra getirilmesi vacip olan teşrik tekbirlerini unutmayalım.

Kurban Bayramının ilk gününde gazetemiz çıkacak; 2, 3 ve 4. (21-22-23 Temmuz Çarşamba, Perşembe, Cuma) günlerinde yayına ara vereceğiz. O günlerde gazetemizin kâğıt baskısı yapılmayacak, PDF sayfalarımız da olmayacak, ama portalımız yayına devam edecek. 24 Temmuz Cumartesi günü de kaldığımız yerden devam edeceğiz inşaallah.

Ve kurban bağışları için son hatırlatma: Henüz kurban bağışı yapmamış olanlar bugün akşama kadar Yeni Asya ve Avustralya Nur Vakıflarının kurban kampanyalarına katılabilirler.

Gerekli bilgiler şu linkte:

https://www.yeniasya.com.tr/yeni-asya-dan-size/kurban-bagislari-icin-son-hafta_546198