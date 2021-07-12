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12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Kurban bağışları için son hafta

Yeni Asya'dan Size
12 Temmuz 2021, Pazartesi 02:50
Geride bıraktığımız Ramazan ayında zekâtların neşriyat ve vakıf hizmetlerine yönlendirilmesi yönündeki çağrılarımız önemli ölçüde mâkes buldu ve önceki yıllara göre kayda değer ciddî artışlar oldu.

Allah razı olsun.

Şimdi sıra kurbanda. 

Giderek daha zor hale gelen ekonomik şartlar, kurban kesme mükellefiyetine muhatap ve o imkâna sahip olanların sayısını da düşürüyor olmalı.

Dahası, öncesinde fazlasıyla kurban kesme imkânına sahipken, şimdi kurban etine muhtaç duruma düşenler bile var.

Bu da yaşadığımız çok yönlü ve çok boyutlu zorlu imtihanların bir başka cilvesi.

Temennîmiz, bu imtihanları da yüzümüzün akıyla vermek, bunun için de böyle hallere düşmemiz için kadere fetva verdiren hatalarımızı doğru tesbit edip gerekli dersleri çıkararak mucibince amel etmek ve yeniden feraha çıkmak.

Bunu ifade ettikten sonra, kurban kesme imkân ve ehliyetine sahip okuyucularımızdan, bu vecibeyi ne şekilde yerine getireceklerine henüz karar verememiş olanlara seslenelim:

Kurban Bayramına bir hafta kala, konuyla ilgili duyurularımız gazetemizde ve internet sitelerimizde çıkmaya devam ediyor.

Tekrar hatırlatacak olursak:

Yurt içi kurban fiyatları küçükbaş 1450, büyükbaş 1950, yurt dışı 795 TL olarak belirlendi. 

Kurbanlar Yeni Asya Vakfı ile Avustralya Nur Vakfı’nın ortak organizasyonuyla kesilecek.

Yurt dışı kurbanlar yine Avustralya Nur Vakfı’na emanet ve Sudan, Etiyopya, Somali gibi Afrika ülkelerinde kesilip oradaki ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılacak. 

Okurlarımızın bu konuya da gereken ilgi ve hassasiyeti âzamî seviyede göstereceklerine inanıyor ve bekliyoruz. 

Kurban bağışları için irtibat telefon ve adresleriyle hesap numaraları gazetemizde, portalımızda, Yeni Asya Vakfı’nın internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarımızda yayınlanan duyurularda yer alıyor.

Bağışçıların ATM, banka ve posta çek havalelerinde sırasıyla önce telefonlarını, sonra ad ve soyadlarını yazmayı unutmamaları çok önemli.

Geri dönüş yapılabilmesi için.

Bir diğer not:

Bağışların en geç 19 Temmuz Pazartesi (Arefe) gününe kadar bildirilmesi gerekiyor.

Göstereceğiniz alâka ve duyarlılık için şimdiden teşekkür ediyor; “Allah razı olsun, kurbanlarınızı kabul etsin” diyoruz.

YENİ ASYA VAKFI BİLGİ ve İLETİŞİM

https://www.yav.org.tr

ONLINE KURBAN BAĞIŞI

https://www.yav.org.tr/bagis

İrtibat telefonları:

+90 536 560 95 43

+90 533 665 06 77

+90 212 655 88 60 (dahilî 1213)

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