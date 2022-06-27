Hukuk mücadelesine devam

Yeni Asya olarak bu süreçte maruz kaldığımız, evvelce benzeri görülmemiş hukuksuzluklar mâlûm.

878. gününe erişen keyfî resmî ilan ambargosu, basın kartı ve gri pasaport haklarımızın gaspı, kimi cezaevlerinde gazetemize uygulanan hukuksuz yasaklar, yargı tacizleri...

Bunlara karşı mücadelemizi yine hukuk yoluyla veriyoruz.

Ve olumlu sonuçlar almaya devam ediyoruz.

Bazı cezaevlerinde gazetemize uygulanan keyfî yasak için Anayasa Mahkemesinin verdiği “Hukuka aykırı ve ifade özgürlüğünün ihlali” kararı bunlardan biri.

Diğeri, Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz’ün açtığı basın kartı davasında Ankara 6. İdare Mahkemesinin, “Kart yenileme talebinin sürüncemede bırakılması hukukî belirlilik ve hukukî güvenlik ilkelerine aykırı” şeklinde özetlenebilecek gerekçelerle verdiği “zımnî red işlemi”ni iptal kararı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Güleçyüz’e 28 Şubat döneminde verilen, ama sonra memnu hakların iadesi kararına konu olup adlî sicilden de silinen bir mahkûmiyet kararına istinaden ileri sürdüğü “Basın kartı taşıma hakkını kaybetti” iddiasını da reddeden mahkemenin bu kararının ardından, Ankara 5. İdare Mahkemesi de gazetemiz çalışanı Musa Aydın’ın yine basın kartı için açtığı davada benzer bir karar verdi ve “zımnî red” işlemini iptal etti.

Bu kararların, kartları verilmeyen bütün Yeni Asya mensuplarına ve aynı durumdaki diğer gazetecilere, yıllardır gasp edilen haklarının iadesi yolunu açmasını diliyoruz.

Ve bu gelişmelerin, resmî ilan ve gri pasaport gibi konularda maruz bırakıldığımız hukuksuz, keyfî ve ayrımcı uygulamaların da sonunu getirmesini temennî ediyoruz.

Ki, maruz kaldığımız resmî ilan ambargosunun temelsizliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmasında konuyu tekrar gündeme taşımasından sonra, Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmeleri esnasında, BİK’i savunmaya çalışan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın düştüğü durumda bir kez daha görüldü.

Konu tartışılıp kamuoyuna mal oldukça, uygulamanın hukuksuzluğu ve keyfîliği çok daha net görülecek ve sorumluları daha da sıkıntıya girecek.

Bu zorlu ve çetin mücadelede bizi yalnız bırakmayan, fiilî ve kavlî dualarıyla destek verip hep yanımızda olan okuyucularımıza tekrar teşekkür ediyor; “Hep birlikte mücadeleye devam” diyoruz.

Allah yardımcımız olsun.

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Rusya’da Risale-i Nur’un hukuk zaferi

Bu hengâmede, Rusya’daki Risale-i Nur davasının olumlu bir sonuca bağlanmasını ve mahkemenin savcılık tarafından öne sürülen iddiaları reddedip yasaklama talebini geri çevirmesini manidar bir tevafuk ve fâl-i hayır olarak değerlendiriyor; Risale-i Nur hizmetlerine karşı çıkarılan muzır manileri kaldırıp manevî fetihlerin önünü açmasını ve hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz.

