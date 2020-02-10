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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

İkinci 50 yıla doğru

Yeni Asya'dan Size
10 Şubat 2020, Pazartesi
Yarım asırdır Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak çağın tefsirindeki Kur’anî hakikatleri ilan etmeye devam eden Yeni Asya’nın, yayın hayatının ikinci 50 yılına girmesine sayılı günler kaldı.

Önümüzdeki 21 Şubat, yani haftaya Cuma günü 51. yılımızla birlikte ikinci yarım asrımızı da karşılamış olacağız nasipse.

Bu vesileyle düzenlediğimiz mütevazi programın duyurusu geçen haftadan itibaren gazetemizde çıkmaya başladı.

22 Şubat Cumartesi akşamı gazetemizde yapacağımız programa okurlarımızı ailecek bekliyoruz inşaallah.

Evvelce İttihad’ın 50. ve Yeni Asya’nın 49. yıldönümleri vesilesiyle yaptığımız formatta gerçekleşecek olan programda Yeni Asya’nın yarım asır boyunca büyük zorluk ve engelleri aşarak yaptığı hizmetleri hep birlikte bir kez daha yad edeceğiz.

Bidayetten beri bu hizmete gönül ve emek vermiş isimsiz kahramanların hatıralarını dinleyeceğiz.

Sürprizlerimiz olacak.

18:00’de başlayacak olan yemeğin ve bilâhare kılınacak akşam namazının ardından 19:30’da başlamasını planladığımız programımızda buluşalım.

***

Seferberlik devam ediyor

Ekonomik zorluklarımızı aşmak ve ikinci 50 yıla daha güçlü bir şekilde girmek için Yönetim Kurulumuz tarafından başlatılan seferberlik devam ediyor.

Yarım asırdır en zor şartları göğüsleyerek ve en çetin engelleri aşarak Yeni Asya bayrağını dalgalandırmaya devam eden sarsılmaz bir şahs-ı manevînin mensupları olarak bu seferberliğe de büyük bir şevk ve heyecanla omuz veren okurlarımızın kampanyaya yoğun ilgi ve katılımı artarak devam ediyor.

Duyurulara eklenen notta ifade edildiği gibi 1 Mart’ta sona erecek olan seferberliğe henüz iştirak imkânı bulamamış olan okurlarımız ellerini çabuk tutsunlar.

Hep birlikte Yeni Asya’mıza bir omuz daha verelim ve ikinci 50 yılımızda bizi bekleyen çok daha güçlü hizmet hamlelerine hep beraber katkıda bulunalım inşaallah.

Bu vesileyle, hiç eksilmeyen fedakârane destek ve katkılarınız için tekrar teşekkür ediyor, “Allah razı olsun” diyoruz.

***

CNR Kitap Fuarındayız

Eylül’de Manisa ile başlayıp ardından Ankara, Konya, Şanlıurfa, Mersin, Nevşehir ve Van’la devam ettiğimiz kitap fuarlarımızın son durağı İstanbul.

Bu hafta boyunca, geçen Cumartesi açılışı yapılıp Pazar akşamına kadar açık kalacak olan 7. CNR Kitap Fuarındayız.

Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere kitap ve dergilerimiz ve gazetemizle Yeni Asya standındayız.

İlanlarda belirtilen tarihlerde yazarlarımızın imza programları da var.

Okurlarımızı ve bütün kitapseverleri bekliyoruz.

Sıradaki fuarlarımız ise Samsun, Hatay ve yine Ankara’da olacak.

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