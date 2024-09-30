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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

İnsanı ve Kâinatı okumak için

Yeni Asya'dan Size
30 Eylül 2024, Pazartesi
Yeni Asya Medya Grubu olarak gazetemiz, dergilerimiz ve yayınevimizle kültürel, manevî ve entelektüel birikimi insanlarımızla paylaşmayı gaye edindik.

Risale-i Nur’un ışığında, Kur’an’ın hakikatlerini günümüz insanına ulaştırmak en önemli görevlerimizdendir. Yayıncılık anlayışımızda objektif habercilik, demokratik değerler, hür düşünce ve manevî değerlere bağlılık temel unsurlarımızdır. Bugün sizlere, bu köklü geleneğin bir parçası olmanız için bir çağrıda bulunuyoruz. 

Kimler yazabilir

Yeni Asya Medya Grubunun temel değerlerini ve yayın ilkelerini benimseyen, adalet, hakikat ve insanlık için katkı sunmak isteyen herkes, gazete ve dergilerimizde yazı yazabilir; yayınevimizde kitaplarını yayınlatabilir. Aşağıdaki konularda yazılarınızı ve projelerinizi bekliyoruz. Çalışma konuları bunlarla sınırlı olmayıp sadece bir fikir vermek amacıyla paylaşılmıştır.

1. Risale-i Nur ve Güncel Meseleler: Risale-i Nur’un güncel problemlere getirdiği çözümler, eserlerin günümüz insanına nasıl rehber olabileceği, gençlerin Risale-i Nur’a olan ilgisini arttırmaya yönelik çalışmalar.

2.  Toplum ve Gençlik: Gençliğin manevî ve ahlakî eğitimi, çağımızın problemlerine dair çözümler ve gençlerin geleceğine ışık tutacak içerikler. 

Gençlik ve iman-gençlerin dinî soruları, gençlerin yaşadığı problemler ve çözümleri, gençliğin dijital çağda manevî arayışı. Aile, eğitim, gençlik, kadın, siyaset, ekonomi. İslâmda ekonomi anlayışı, adaletli bir toplumun inşası, zenginlik ve fakirlik arasındaki uçurumun kapatılması.

3.Bilim ve Din İlişkisi: Bilimin ve teknolojinin gelişimi ile dinî hakikatlerin kesişim noktalarını ele alan çalışmalar. Kâinatın yaratılışı: Bilimsel ve Kur ‘anî yaklaşımlar. Kur’an ayetlerinin ilmî gelişmelere ışık tutan mucizeleri, İslâmın ilmî gelişmelere bakışı, bilim ve din arasındaki ilişki. İslâmın güncel problemlere sunduğu çözümler. İlmî gelişmeler, teknolojinin hayata etkileri, etik problemler.

4. Sosyal Problemler ve Çözüm Teklifleri: Adalet, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında bilgilendirici ve yol gösterici çalışmalar. Yoğunlaşan şehirleşme ve çevre problemleri, eşitsizlik, adaletsizlik gibi güncel sosyal problemlere İslâmın bakış açısı ve çözüm önerileri. İslâmda ekonomi anlayışı, zenginlik ve fakirlik arasındaki uçurumun kapatılması.

5. Tarih ve Kültür: Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi tarihimizden dersler. Kültürel mirasımız ve medeniyet değerlerimiz. Osmanlı’dan günümüze eğitim anlayışı. Edebiyat, tarih, felsefe, sanat eleştirisi. İslâm medeniyetinin yükselişi ve düşüşü, İslâm dünyasının bugünkü durumu, İslâm âlimleri ve düşünürlerinin hayatları. İslâm sanatı ve mimarisi, İslâmda sanatın yeri, sanat ve din arasındaki ilişki. 

Hedef Kitlemiz

Yeni Asya Medya Grubu, geniş bir okuyucu kitlesine hitap etmektedir. Bu kitlenin ortak özellikleri arasında;

•İslâma ilgi duyan ve değerlerine bağlı olanlar.

•İslâmı doğru anlamak için Risale-i Nur Külliyatını temel değer kabul edenler.

•Bilgiye önem veren ve sürekli öğrenmeye açık olanlar.

•İçtimaî hadiselere duyarlı ve aktif rol almak isteyenler.

•Kültürel ve sanat konularına ilgi duyanlar.

Kitap Yayınlama Süreci

Yeni Asya Yayınları olarak, akademik çalışmalarınızı, araştırmalarınızı veya ferdî kitap projelerinizi destekliyoruz. Yayınlamak üzere başvurduğunuz kitap projelerinde şu hususlara dikkat etmenizi öneririz:

•Konunuzun toplumumuzun manevî ve entelektüel gelişimine katkı sağlayacak nitelikte olması.

•Risale-i Nur’un metodolojisi ve Kur’an hakikatlerine uygun bir muhteva.

•Kaynakça ve referanslarla desteklenmiş eserler.

Nasıl Başvurabilirsiniz

Gazetemiz ve dergilerimizde yayınlatmak istediğiniz yazılarınızı, makale ve kitap taslaklarınızı bize iletmek için [email protected] e-posta adresine başvuru yapabilirsiniz. 

Yayın ekibimiz, başvurularınızı titizlikle inceleyecek, talebinizi ilgili birimlerimize aktaracak ve yayın ilkelerimize uygun olan çalışmaları ve eserleri değerlendirme sürecine alacaktır. 

İnsanı ve kâinatı birlikte okumak için kapımız herkese açıktır.

Hepinize hayırlı, bereketli ve feyizli bir hafta diliyoruz.

Okunma Sayısı: 334
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