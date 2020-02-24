Katlanan bir ümit ve şevkle nice 50 yıllara

Hizmetteki yarım asrı tamamlayıp ikinci 50 yılımıza girdiğimiz 51. kuruuş yıldönümümüzde hazırladığımız 21 Şubat özel sayımız da, 22 Şubat Cumartesi akşamı gazetemizde düzenlenip yoğun bir katılımla gerçekleşen ve canlı yayında binlerce okurumuz tarafından takip edilen kutlama programımız da şevklerin tazelenmesine vesile oldu.

21 Şubat özel sayımızda, tavizsiz istikrar çizgimizin izzet ve vakarla sürdürülmesinde büyük emekleri olan Kutlular Ağabeyin Zübeyir Ağabey referanslı anlatımıyla Yeni Asya’nın kuruluş serencamını tekrar hatırlattığı, ilk yazıişleri müdürümüz Sabahaddin Aksakal’ın yarım asırlık süreçte verilen mücadeleleri ve ödenen bedelleri anlattığı yazılar hafızaları tekrar tazeledi.

Aynı şekilde rahmet-i Rahman’a kavuşmuş olan hizmet kahramanlarından ilk genel yayın yönetmenimiz Mustafa Polat’ın, Şaban Döğen’in ve Halil Uslu’nun, tazeliğini hâlâ koruyan yazıları ve Nureddin Tokdemir’in yazıya dökülen konuşmalarıyla, Yeni Asya’nın kırıksız çizgisi bir kez daha vurgulandı.

Aynı manalar şefkat kahramanları Nevin Kutlular, Arife Aksakal, Şükran Berk, Mümine Güneş, Münevver Çelik ve Emel Dinçer gibi öncü isimlerin anlatımlarıyla da perçinlendi.

Millet İttifakına dahil partiler olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Yeni Asya’nın demokrasi mücadesine katkılarını ve kararlı duruşunu vurgulaması; DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın Yeni Asya’yı “hakikatin kalesi ve tüm demokratların sesi” olarak nitelemesi; İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Risale-i Nur’un matbuattaki dili olan Yeni Asya meşveretin ürünüdür” ifadesi; SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, “Yeni Asya’nın gerçekten haber veren misyon ve duruşunu çok değerli buluyorum” mesajı ve Cumhur İttifakından mesaj gönderen tek lider olarak BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin “Yeni Asya kuruluş felsefesini oluşturan prensiplerinden hiç taviz vermedi” ifadesi, bu anlamlı tabloyu tamamladı.

22 Şubat programında Mustafa Başkarcı’nın okuduğu Fetih Sûresi; Yönetim Kurulu Başkanımız İzzet Atik’in konuşması; İsmail Tezer’in ihlâs dersi; Ali Hakkoymaz’ın latif konuşması; Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz’ün moderatörlüğünde düşünce ve duygularını paylaşan Sabahaddin Aksakal, Hasan Şen, Muhammed Nur Sungur, Şeref Çetintaş, Mustafa Yalçın ve Turhan Celkan’ın konuşmaları ve hem ailecek gelerek salonumuzu hınca hınç doldurup taşıran, hem de canlı yayını izleyen okurlarımızın heyecanlı takibi de.

Bizi bugünlere eriştiren Rabbimize sonsuz hamdü senalar ederken, yazar, yönetici ve okurlarımızdan rahmet-i Rahman’a kavuşanları bir kez daha dualarla yad ediyor; hayatta olanlara istikamet üzere hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyor, teşekkür ediyoruz.

Ve toplantının finalinde verilen mesajı buradan da tekrarlıyoruz:

İkinci ve üçüncü 50 yılları görecek ve o yıllarda Yeni Asya bayrağını dalgalandıracak olan hizmet kahramanlarına selam olsun!