"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Katlanan bir ümit ve şevkle nice 50 yıllara

Yeni Asya'dan Size
24 Şubat 2020, Pazartesi 00:01
Hizmetteki yarım asrı tamamlayıp ikinci 50 yılımıza girdiğimiz 51. kuruuş yıldönümümüzde hazırladığımız 21 Şubat özel sayımız da, 22 Şubat Cumartesi akşamı gazetemizde düzenlenip yoğun bir katılımla gerçekleşen ve canlı yayında binlerce okurumuz tarafından takip edilen kutlama programımız da şevklerin tazelenmesine vesile oldu.

21 Şubat özel sayımızda, tavizsiz istikrar çizgimizin izzet ve vakarla sürdürülmesinde büyük emekleri olan Kutlular Ağabeyin Zübeyir Ağabey referanslı anlatımıyla Yeni Asya’nın kuruluş serencamını tekrar hatırlattığı, ilk yazıişleri müdürümüz Sabahaddin Aksakal’ın yarım asırlık süreçte verilen mücadeleleri ve ödenen bedelleri anlattığı yazılar hafızaları tekrar tazeledi.

Aynı şekilde rahmet-i Rahman’a kavuşmuş olan hizmet kahramanlarından ilk genel yayın yönetmenimiz Mustafa Polat’ın, Şaban Döğen’in ve Halil Uslu’nun, tazeliğini hâlâ koruyan yazıları ve Nureddin Tokdemir’in yazıya dökülen konuşmalarıyla, Yeni Asya’nın kırıksız çizgisi bir kez daha vurgulandı.

Aynı manalar şefkat kahramanları Nevin Kutlular, Arife Aksakal, Şükran Berk, Mümine Güneş, Münevver Çelik ve Emel Dinçer gibi öncü isimlerin anlatımlarıyla da perçinlendi.

Millet İttifakına dahil partiler olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Yeni Asya’nın demokrasi mücadesine katkılarını ve kararlı duruşunu vurgulaması; DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın Yeni Asya’yı “hakikatin kalesi ve tüm demokratların sesi” olarak nitelemesi; İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Risale-i Nur’un matbuattaki dili olan Yeni Asya meşveretin ürünüdür” ifadesi; SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, “Yeni Asya’nın gerçekten haber veren misyon ve duruşunu çok değerli buluyorum” mesajı ve Cumhur İttifakından mesaj gönderen tek lider olarak BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin “Yeni Asya kuruluş felsefesini oluşturan prensiplerinden hiç taviz vermedi” ifadesi, bu anlamlı tabloyu tamamladı.

22 Şubat programında Mustafa Başkarcı’nın okuduğu Fetih Sûresi; Yönetim Kurulu Başkanımız İzzet Atik’in konuşması; İsmail Tezer’in ihlâs dersi; Ali Hakkoymaz’ın latif konuşması; Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz’ün moderatörlüğünde düşünce ve duygularını paylaşan Sabahaddin Aksakal, Hasan Şen, Muhammed Nur Sungur, Şeref Çetintaş, Mustafa Yalçın ve Turhan Celkan’ın konuşmaları ve hem ailecek gelerek salonumuzu hınca hınç doldurup taşıran, hem de canlı yayını izleyen okurlarımızın heyecanlı takibi de.

Bizi bugünlere eriştiren Rabbimize sonsuz hamdü senalar ederken, yazar, yönetici ve okurlarımızdan rahmet-i Rahman’a kavuşanları bir kez daha dualarla yad ediyor; hayatta olanlara istikamet üzere hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyor, teşekkür ediyoruz.

Ve toplantının finalinde verilen mesajı buradan da tekrarlıyoruz:

İkinci ve üçüncü 50 yılları görecek ve o yıllarda Yeni Asya bayrağını dalgalandıracak olan hizmet kahramanlarına selam olsun!

Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Toprak evlerin altında kaldılar: İran depremi bizi vurdu

    İletişim Başkanlığı'ndan 'koronavirüs' açıklaması

    3 aylar öncesi barış çağrısı

    Virüs, Çin’de yavaşladı dünyada yayılıyor

    Afganistan’da 100 bin sivil savaş kurbanı

    İkinci ABD şehrinde de ezan serbest

    104,6 milyar dolarlık tarım ürünü ithal ettik

    Neyi gizliyorsunuz?

    Deprem kuşaklarındaki yapılar elden geçirilsin

    AB'den Çin'e yardım

    Almanya ırkçılık ve teröre karşı yürüdü

    AFAD: 66 artçı sarsıntı meydana geldi

    Kadıköy'de 3 puan Galatasaray'ın

    'Sağlık bütçemizin dörtte biri diyabete harcanmaktadır'

    İran'da ikinci deprem: Van'da da hissedildi

    İdlib Şehidi Mecit Demir ebedi yolculuğuna uğurlandı

    İsrail'den barbar, acımasız ve insanlık dışı bir hareket daha!

    Türkiye'den İran tedbirleri

    Güney Kore'de alarm seviyesi en yüksek düzeye çıkarıldı

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    Darbe söylentileri
    Genel

    Neyi gizliyorsunuz?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hüküm değişti: Cihad, manevî olacak
    Süleyman KÖSMENE

    Fazla tartışıp namazı incitmemeli
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Nur Talebelerinin imtihanı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Ahiret ticaretinin kudsî pazarı: Üç Aylar
    Halil ELİTOK

    Ahiret pazarı olan üç aylar
    Genel

    104,6 milyar dolarlık tarım ürünü ithal ettik
    Genel

    Toprak evlerin altında kaldılar: İran depremi bizi vurdu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.